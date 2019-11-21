منح نتنياهو 30 يوما لطلب الحصانة من الكنيست

قال المدعي العام الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت اليوم الإثنين (الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 2019) إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمامه مهلة 30 يوما، أي حتى الأول من كانو الثاني/ يناير 2020 لمطالبة الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بمنحه حصانة من التهم الجنائية.

وكتب مندلبليت في خطاب موجه إلى رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين قائلا إن نتنياهو سيمثل أمام المحكمة في حال فشله في الحصول على دعم أغلبية نواب الكنيست البالغ عددهم 120 نائبا لطلب الحصانة. وقد أرفق مندلبليت في خطابه نسخة موسعة من لائحة الاتهام التي أعلنها الشهر الماضي.

وتضم لائحة الاتهام أسماء 333 شاهد عيان، من بينهم رجال أعمال بارزون ومساعدون وسياسييون. وبحسب لائحة الاتهام، فإن وقائع محاكمة نتنياهو ستجري أمام محكمة القدس الجزئية وليس في تل أبيب. وأوضح المدعي العام بأنه وافق على طلب نتنياهو بمنحه مهلة ثلاثين يومًا تبدء من اليوم الإثنين، حيث يجوز لرئيس الوزراء خلال هذه المدة بموجب القانون الإسرائيلي، مطالبة الكنيست منحه الحصانة.

المدعي العام الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت.

وكان ماندلبليت قد أعلن الشهر الماضي بأنه سيتم توجيه اتهامات لنتنياهو تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتم فيها اتهام رئيس وزراء في السلطة بتهم فساد.

نتنياهو من جانبه شنّ هجوما على النائب العام ورفض الاتهامات ووصفها بأنها "محاولة انقلاب". كما تتزايد الضغوط عليه بسبب فشله في تشكيل حكومة بعدما لم يسفر إجراء الانتخابات مرتين عن نتيجة حاسمة العام الجاري، تاركة إسرائيل في حالة مستمرة من الشلل السياسي.

وتنتهي في 11 من الشهر الحالي مهلة الـ 21 يوما التي منحها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لنواب الكنيست للتوافق على شخصية يتم تكليفها لتشكيل حكومة، وإلا فإنه سيتعين التوجه لانتخابات نيابية ستكون الثالثة في إسرائيل خلال عام واحد.

أ.ح/ ص.ش (د ب أ)