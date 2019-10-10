منح جائزة نوبل للسلام لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد

أعلنت لجنة نوبل النرويجية في أوسلو اليوم الجمعة (11 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) حصول رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على جائزة نوبل للسلام هذا العام. وأضافت اللجنة أحمد فاز بالجائزة تقديرا لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والتعاون الدولي وخاصة مبادرته لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا.
واستعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات في تموز/ يوليو 2018 بعد سنوات من العداء وبعد حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.
وقيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي حوالي 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها في أوسلو في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر.
ز.أ.ب/ص.ش (د ب أ، رويترز)
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جائزة نوبل للسلام: من أجل عالم خال من الصراعات
عالم أكثر سلماً
فازت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بجائزة نوبل للسلام لعام 2013، وفق ما أعلنت لجنة نوبل في أوسلو. وجاء في قرار اللجنة أن المنظمة منحت الجائزة تكريماً "لجهودها الحثيثة في سبيل القضاء على الأسلحة الكيماوية".
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جائزة نوبل للسلام: من أجل عالم خال من الصراعات
2012: الاتحاد الأوروبي
قبل عام فاز الاتحاد الأوروبي بالجائزة باعتباره نموذجاً ناجحاً للتعاون السلمي بين الدول. وجاء في قرار لجنة نوبل أن الاتحاد ساعد في ترسيخ السلام والديمقراطية. وأيد ثوربيورن ياغلاند، رئيس اللجنة المكونة من خمسة أشخاص وغاير لوندستاد مدير معهد نوبل منح الاتحاد الأوروبي الجائزة منذ سنوات.
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جائزة نوبل للسلام: من أجل عالم خال من الصراعات
2011: ثلاث ناشطات مدنيات
في عام 2011 منحت الجائزة لثلاث شخصيات نسائية تكريماً لنشاطهن في مجال حقوق الإنسان ونضالهن السلمي من أجل الديمقراطية والتسامح في بلدانهن، وهن: الناشطة الحقوقية ليما جوبوى (يسار الصورة) واليمنية توكل كرمان الرئيسة الليبرالية إلين جونسون.
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جائزة نوبل للسلام: من أجل عالم خال من الصراعات
2010: ليو شياو بو
كرمت لجنة جائزة نوبل الكاتب الصيني ليو شياو بو "لنضاله السلمي من أجل حقوق الإنسان الأساسية في الصين". لكن المعارض الصيني دفع ثمن هذا النضال غالياً إذ زجت به الحكومة الصينية في السجن بعدما أدانته محكمة محلية بالتحريض الذي يرمى إلى تخريب الحكومة عام 2009. وقالت اللجنة للجائزة إنها تؤمن بأن هناك ارتباطا وثيقا بين حقوق الإنسان والسلام.
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جائزة نوبل للسلام: من أجل عالم خال من الصراعات
2009: باراك أوباما
في ديسمبر 2009 سلم رئيس اللجنة المانحة ثوربيورن ياغلاند، الرئيس الأمريكي باراك أوباما جائزة نوبل للسلام، لكن منتقدي منح أوباما الجائزة يرون أنه كان من المبكر منحه الجائزة. فعلى الرغم من أنه قدم تصوره لعالم خال من الأسلحة النووية، إلا أنه لم يقم بخطوات عملية من أجل ذلك.
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جائزة نوبل للسلام: من أجل عالم خال من الصراعات
2007: الأمريكي آل جور وهيئة المناخ الدولية
عام 2007 مُنحت الجائزة للمرة الأولى لناشط من حماة البيئة، الجائزة مُنحت مناصفة بين نائب الرئيس الأمريكي الأسبق آل غور وهيئة المناخ الدولية، تقديراً لجهودهما البارزة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتغيرات المناخ. وفي خطابه بمناسبة استلام الجائزة حمل آل غور الولايات المتحدة والصين مسؤولية الفشل في حماية المناخ.
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جائزة نوبل للسلام: من أجل عالم خال من الصراعات
2003: شيرين عبادي
كانت الناشطة الحقوقية الإيرانية شيرين عبادي أول امرأة مسلمة وأول إيرانية تحصل على الجائزة، تقديراً لجهودها في تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبشكل خاص حقوق المرأة والأطفال. واستلمت عبادي الجائزة بدون وضع الحجاب.
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جائزة نوبل للسلام: من أجل عالم خال من الصراعات
1993: دي كليرك ونيلسون مانديلا
ساهم فريدريك دي كلارك باعتباره رئيساً في إنهاء نظام الفصل العنصري "الأبارتيد" بجنوب إفريقيا، أما نيلسون مانديلا فقضى كزعيم لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي كان محظوراً آنذاك، أكثر من 27 عاماً في السجن. حصل الاثنان على الجائزة مناصفة لمساهمتهما في إنهاء الأبارتيد، وبعد عام من ذلك أصبح مانديلا أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا.
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جائزة نوبل للسلام: من أجل عالم خال من الصراعات
1971: فيلي برانت
المستشار الألماني الأسبق فيلي برانت كان أول ألماني يحصل على الجائزة بعد الحرب العالمية الثانية تقديراً لسياسته إزاء الكتلة الشرقية، إذ اعترف رسمياً بجمهورية ألمانيا الديمقراطية وأقام علاقات دبلوماسية جيدة مع بولندا والاتحاد السوفيتي وقرب بين الألمانيتين.
الكاتب: زابينه بيشل/ رايانه بروير/ ع.غ