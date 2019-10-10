 منح جائزة نوبل للسلام لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد | أخبار | DW | 11.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

منح جائزة نوبل للسلام لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد

حصل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على جائزة نوبل للسلام هذا العام تقديرا لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والتعاون الدولي وخاصة مبادرته لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا.

Äthiopien | Premier Minister Abiy Ahmed besucht Hosaena (Ethiopian Prime Minister Office )

أعلنت لجنة نوبل النرويجية في أوسلو اليوم الجمعة (11 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) حصول رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على جائزة نوبل للسلام هذا العام. وأضافت اللجنة أحمد فاز بالجائزة تقديرا لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والتعاون الدولي وخاصة مبادرته لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا.

واستعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات في تموز/ يوليو 2018 بعد سنوات من العداء وبعد حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.
وقيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي حوالي 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها في أوسلو في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر. 

ز.أ.ب/ص.ش (د ب أ، رويترز)

  • OPCW Hauptsitz in Den Haag

    جائزة نوبل للسلام: من أجل عالم خال من الصراعات

    عالم أكثر سلماً

    فازت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بجائزة نوبل للسلام لعام 2013، وفق ما أعلنت لجنة نوبل في أوسلو. وجاء في قرار اللجنة أن المنظمة منحت الجائزة تكريماً "لجهودها الحثيثة في سبيل القضاء على الأسلحة الكيماوية".

  • Friedensnobelpreis EU Europäische Union Symbolbild

    جائزة نوبل للسلام: من أجل عالم خال من الصراعات

    2012: الاتحاد الأوروبي

    قبل عام فاز الاتحاد الأوروبي بالجائزة باعتباره نموذجاً ناجحاً للتعاون السلمي بين الدول. وجاء في قرار لجنة نوبل أن الاتحاد ساعد في ترسيخ السلام والديمقراطية. وأيد ثوربيورن ياغلاند، رئيس اللجنة المكونة من خمسة أشخاص وغاير لوندستاد مدير معهد نوبل منح الاتحاد الأوروبي الجائزة منذ سنوات.

  • Friedensnobelpreis 2011 Leymah Gbowee Tawakkul Karman und Ellen Johnson Sirleaf

    جائزة نوبل للسلام: من أجل عالم خال من الصراعات

    2011: ثلاث ناشطات مدنيات

    في عام 2011 منحت الجائزة لثلاث شخصيات نسائية تكريماً لنشاطهن في مجال حقوق الإنسان ونضالهن السلمي من أجل الديمقراطية والتسامح في بلدانهن، وهن: الناشطة الحقوقية ليما جوبوى (يسار الصورة) واليمنية توكل كرمان الرئيسة الليبرالية إلين جونسون.

  • Friedensnobelpreisträger Galerie

    جائزة نوبل للسلام: من أجل عالم خال من الصراعات

    2010: ليو شياو بو

    كرمت لجنة جائزة نوبل الكاتب الصيني ليو شياو بو "لنضاله السلمي من أجل حقوق الإنسان الأساسية في الصين". لكن المعارض الصيني دفع ثمن هذا النضال غالياً إذ زجت به الحكومة الصينية في السجن بعدما أدانته محكمة محلية بالتحريض الذي يرمى إلى تخريب الحكومة عام 2009. وقالت اللجنة للجائزة إنها تؤمن بأن هناك ارتباطا وثيقا بين حقوق الإنسان والسلام.

  • Friedensnobelpreisträger Galerie

    جائزة نوبل للسلام: من أجل عالم خال من الصراعات

    2009: باراك أوباما

    في ديسمبر 2009 سلم رئيس اللجنة المانحة ثوربيورن ياغلاند، الرئيس الأمريكي باراك أوباما جائزة نوبل للسلام، لكن منتقدي منح أوباما الجائزة يرون أنه كان من المبكر منحه الجائزة. فعلى الرغم من أنه قدم تصوره لعالم خال من الأسلحة النووية، إلا أنه لم يقم بخطوات عملية من أجل ذلك.

  • Friedensnobelpreisträger Galerie

    جائزة نوبل للسلام: من أجل عالم خال من الصراعات

    2007: الأمريكي آل جور وهيئة المناخ الدولية

    عام 2007 مُنحت الجائزة للمرة الأولى لناشط من حماة البيئة، الجائزة مُنحت مناصفة بين نائب الرئيس الأمريكي الأسبق آل غور وهيئة المناخ الدولية، تقديراً لجهودهما البارزة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتغيرات المناخ. وفي خطابه بمناسبة استلام الجائزة حمل آل غور الولايات المتحدة والصين مسؤولية الفشل في حماية المناخ.

  • Global Media Forum Shirin Ebadi

    جائزة نوبل للسلام: من أجل عالم خال من الصراعات

    2003: شيرين عبادي

    كانت الناشطة الحقوقية الإيرانية شيرين عبادي أول امرأة مسلمة وأول إيرانية تحصل على الجائزة، تقديراً لجهودها في تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبشكل خاص حقوق المرأة والأطفال. واستلمت عبادي الجائزة بدون وضع الحجاب.

  • Friedensnobelpreisträger Galerie

    جائزة نوبل للسلام: من أجل عالم خال من الصراعات

    1993: دي كليرك ونيلسون مانديلا

    ساهم فريدريك دي كلارك باعتباره رئيساً في إنهاء نظام الفصل العنصري "الأبارتيد" بجنوب إفريقيا، أما نيلسون مانديلا فقضى كزعيم لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي كان محظوراً آنذاك، أكثر من 27 عاماً في السجن. حصل الاثنان على الجائزة مناصفة لمساهمتهما في إنهاء الأبارتيد، وبعد عام من ذلك أصبح مانديلا أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا.

  • Friedensnobelpreisträger Galerie

    جائزة نوبل للسلام: من أجل عالم خال من الصراعات

    1971: فيلي برانت

    المستشار الألماني الأسبق فيلي برانت كان أول ألماني يحصل على الجائزة بعد الحرب العالمية الثانية تقديراً لسياسته إزاء الكتلة الشرقية، إذ اعترف رسمياً بجمهورية ألمانيا الديمقراطية وأقام علاقات دبلوماسية جيدة مع بولندا والاتحاد السوفيتي وقرب بين الألمانيتين.

    الكاتب: زابينه بيشل/ رايانه بروير/ ع.غ


مختارات

لماذا تزداد الصراعات في العالم؟ خمسة حائزين على نوبل يجيبون

خوان سانتوس وليش فاليسا وديفيد تريمبل وشيرين عبادي يحللون أسباب غياب السلام في العالم. ومن بين الأسباب العديدة يذكرون تجارة السلاح وتغيّر المناخ والهجرة. DW تحدثت مع هؤلاء الخمسة من حاملي جائزة نوبل للسلام، فماذا قالوا؟ (27.09.2019)  

الناشطة الإيزيدية نادية مراد وطبيب كونغولي يفوزان بجائزة نوبل للسلام

فازت الناشطة الإيزيدية العراقية نادية مراد والطبيب الكونغولي دنيس موكويجي بجائزة نوبل للسلام لعام 2018 ، وذلك على "جهودهما لوضع حد لاستخدام العنف الجنسي كسلاح حرب". (05.10.2018)  

جائزة نوبل للسلام: من أجل عالم خال من الصراعات

تُسلم جائزة نوبل للسلام رسمياً في 10 كانون الأول/ ديسمبر منذ عام 1901، وحتى اليوم فازت بها مائة شخصية وشخصية و24 منظمة. جولة مصورة في أهم محطات الجائزة والشخصيات البارزة التي حصلت عليها. (11.10.2013)  

مواضيع ذات صلة

Hajer Sharief, Junge Hoffnung in Libyen

ليبية وصومالية مرشحتان لجائزة نوبل للسلام 10.10.2019

وصول الصومالية إيلواد إيلمان والليبية هاجر الشريف إلى القائمة القصيرة لمرشحي جائزة نوبل للسلام، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن اسم الفائز نهاية هذا الأسبوع.

Symbolbild Taube mit Ölzweig

لماذا تزداد الصراعات في العالم؟ خمسة حائزين على نوبل يجيبون 27.09.2019

خوان سانتوس وليش فاليسا وديفيد تريمبل وشيرين عبادي يحللون أسباب غياب السلام في العالم. ومن بين الأسباب العديدة يذكرون تجارة السلاح وتغيّر المناخ والهجرة. DW تحدثت مع هؤلاء الخمسة من حاملي جائزة نوبل للسلام، فماذا قالوا؟

Schweden Stockholm Nobelpreis Medizin 2019

أمريكيان وبريطاني يفوزون بنوبل للطب 2019 07.10.2019

افتتح "موسم نوبل" بالإعلان عن الفائزين بالجائزة في مجال الطب، على أن تليها في الأيام المقبلة جوائز الفيزياء والكيمياء والآداب والاقتصاد. نوبل للطب ذهبت هذا العام لثلاثة علماء عن أبحاثهم في معرفة آلية لعلاج أمراض عديدة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  