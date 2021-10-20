منح جائزة ساخاروف الأوروبية للمعارض الروسي نافالني

حصل المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني على جائزة ساخاروف لحرية الفكر التي يقدمها البرلمان الأوروبي العام الجاري. وكتب رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي عبر موقع تويتر اليوم الأربعاء (20 تشرين الأول/أكتوبر 2021): "لقد حارب (نافالني) بلا كلل ضد فساد نظام (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين. وكلفه ذلك حريته وكاد يكلفه حياته". وأضاف: "وتأتي جائزة اليوم تقديرا لجسارته الهائلة ونكرر دعوتنا للإفراج الفوري عنه".

وضمت القائمة القصيرة للجائزة أيضا مجموعة من النساء الأفغانيات المشاركات في أنشطة اجتماعية ورئيسة بوليفيا المؤقتة السابقة جنين أنييس. وسوف يتم تقديم الجائزة في حفل يقام يوم 15 كانون الأول/ديسمبر في ستراسبورغ.

وفي العام الماضي، فازت بالجائزة زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا ونشطاء آخرين مؤيدين للديمقراطية في بيلاروسيا.

وتأسست الجائزة -التي تبلغ قيمتها 50 ألف يورو (58 ألف دولار) - التي تحمل اسم الفيزيائي الروسي من الحقبة السوفيتية المعارض أندريه ساخاروف- في عام 1988.

ف.ي/خ.س (د.ب.ا، ا.ف.ب)