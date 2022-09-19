 منح إكرامية بقيمة 3 آلاف دولار.. زبون يريد استعادة ماله! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 20.09.2022

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منوعات

منح إكرامية بقيمة 3 آلاف دولار.. زبون يريد استعادة ماله!

بعدما شغل بال الناس كثيراً بسبب منحه إكرامية بقيمة 3000 دولار لنادلة على فاتورة لا تتجاوز 13 دولار، عاد الزبون "الكريم" للأضواء مجددا لكن بصورة مغايرة. فالزبون يريد استعادة ماله والمقهى يتجه للقضاء الأمريكي.

الزبون الأمريكي يريد استعادة الإكرامية الكبيرة (3000 دولار)، صورة رمزية.

الزبون الأمريكي يريد استعادة الإكرامية الكبيرة (3000 دولار)، صورة رمزية.

قبل عدة أسابيع حظيت قصة "كرم" زبون في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ نال الزبون الكريم إشادة واسعة بعدما أعطى لنادلة إكرامية بقيمة 3000 دولار على فاتورة لا تتجاوز 13 دولار.

وقالت النادلة المحظوظة آنذاك ماريانا لامبرت إنها لا تصدق حظها لأن تصرف الزبون الكريم يعني لها الكثير، وأثر عليها بشكل كبير، وأضافت :"لا أستطيع تصديق الأمر، مازلت في حالة صدمة"، حسب ما أورده موقع "يونيلاد".

مختارات

يفتتح الشهر المقبل مقهى للقطط في مدينة نيويورك الأمريكية حيث تتسبب الشقق السكنية الصغيرة وقوانين أصحاب العقارات في جعل مسألة الاحتفاظ بحيوانات أليفة أمرا صعبا بالنسبة لمحبي الحيوانات.

ويبدو أن "صدمة" النادلة ستستمر لكن هذه المرة في الاتجاه المعاكس. فقد أوضحت مجلة "فوكوس" الألمانية أن الزبون "الكريم" يريد استرجاع إكرامية 3000 دولار التي منحها للنادلة قبل أسابيع. وأضاف الموقع الألماني أن المقهى الذي تعمل فيه النادلة رفض إعادة الإكرامية السخية وقرر التوجه للقضاء.

وأشار موقع صحيفة "ميرور" البريطانية أن معركة قانونية بدأت الآن بين الزبون والمقهى، وأضاف أن المشاكل بدأت الشهر الماضي عندما تلقى المقهى رسالة عبر البريد الإلكتروني يطالب فيها الزبون باستعادة إكراميته التي أعطاها للنادلة، وأردف أن المقهى تبادل الرسائل مع الزبون في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك على أمل التوصل إلى حل. بيد أن كل المحاولات باءت بالفشل.

وعبر زاكاري جاكوبسون مدير مقهى "ألفريدو" الذي تعمل فيه النادلة عن خيبة أمله الكبيرة بشأن الطريقة التي تحولت بها هذه القضية. وقال "اعتقدنا أن شخصا ما كان يحاول فعل شيء جيد"، وأضاف أنه قرر عدم الرد على رسائل الزبون.

وأنهى مدير المقهى كلامه بالقول: "للأسف علينا رفع شكوى لأننا ببساطة لم نعد نملك أي أموال"، حسب ما نقله موقع مجلة "فوكوس" الألمانية.

ر.م/ أ.ح 

  • Bildergalerie Roboterrestaurant in China

    الإنسان الآلي كنادل في المطاعم

    ما هي طلباتك؟

    هذا الإنسان الآلي، في الصين، يتلقى طلبات الزبائن في المطعم ويقوم ببعض المهام الأخرى.

  • Bildergalerie Roboterrestaurant in China

    الإنسان الآلي كنادل في المطاعم

    الطعام جاهز!

    وبالطبع هذه الماكينات ممتازة لتقديم الطعام على طاولات الزبائن. والجيد في الأمر أنها لا تكل ولا تتعب ولا تتكلم. ولكن في حالة عدم رضا الزبائن، سيكون من الصعب عليها التعامل مع ذلك بالطبع.

  • Bildergalerie Roboterrestaurant in China

    الإنسان الآلي كنادل في المطاعم

    الروبوت "كبير الطباخين"!

    ولا يقتصر عمل الروبوت على خدمة زبائن المطعم فقط، بل يقوم أيضا بتسخين الطعام في مطبخ المطعم. ولكن لا يمكنه طبخ أو تحضير المأكولات.

  • Bildergalerie Roboterrestaurant in China

    الإنسان الآلي كنادل في المطاعم

    يشبه الماكينة العادية

    في المطعم لا يقتصر الأمر على تلك الروبوتات التي قد تحاكي شكل الإنسان. وإنما هناك مثل هذا الموديل البسيط جدا في تصميمه. ولكنه يخدم داخل المطبخ، لذلك فلا داعي للاهتمام بشكله.

  • Bildergalerie Roboterrestaurant in China

    الإنسان الآلي كنادل في المطاعم

    وكذلك في برامج الترفيه

    كما أن الروبوتات قد تستخدم في البرامج الترفيهية للمطاعم. مثل هذا الإنسان الآلي، في مطعم في مدينة شنغهاي. وكان تعليق بعض الزبائن على هذا المطعم: "البرنامج الترفيهي أعجبنا، ولكن الطعام لم يكن جيدا".

    الكاتب: هنّا فوكس/هبة الله إسماعيل