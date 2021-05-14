"منتشرين“.. شباب يناضلون من أجل لبنان خالٍ من الفساد

شبّان يقفون أمام منزل في منطقة مار مخايل في بيروت، بعضهم يتكىء بشكل عرضي على الحائط، بينما يجلس آخرون على جانب الطريق وفي أيديهم السجائر. الجو هادئ ومجموعة الشبّان تناقش الأحداث الأخيرة في البلاد. "السياسيون يأخذون كل شيء منا ويضعون الكثير في جيوبهم! علينا أن نفعل ذلك بشكل مختلف"، يطالب أحدهم. إنه يوم الخميس، "اليوم المفتوح" الأسبوعي لما يسمى "منتشرين"؛ وهي حركة سياسية تقدمية وليدة احتجاجات 2019 يقودها الشباب لإنقاذ البلاد.
عندما خرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 للاحتجاج على الفساد وسوء الأوضاع السياسية والإقتصادية في البلاد، كان من بين المحتجين المحامي حسين العشي وصديقه خبير التسويق سامر مكارم. اليوم، أصبح حسين العشي الأمين العام للحزب، وسامر مكارم أمين سر المجلس السياسي في حزب "منتشرين".
أطلق الشباب على الحزب الشبابي التقدمي اسم "منتشرين" - من "الانتشار" - في إشارة إلى أن الشباب يريدون نشر أفكارهم وآرائهم في جميع أنحاء لبنان. تضم الحركة السياسية الآن حوالي مائة عضو، وترغب في ترسيخ نفسها كحزب سياسي مستقل في لبنان. بصوت متحمس بعض الشيء يقول حسين: "نحن جائعون للتغيير!". ومن جانبه يضيف سامر بهدوء: "نعلم أن التغيير لا يأتي بين عشية وضحاها، لكنه سيأتي وسنقوم بالدفع به إلى الأمام".
كارثة مرفأ بيروت وعواقبها
عند انفجار حوالي 2750 طناً من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب العام الماضي وتدمير أجزاء كبيرة من الجزء الشرقي من المدينة، انضمت "منتشرين" إلى العديد من المنظمات غير الحكومية اللبنانية الأخرى وجندت جهودها في مار مخايل.
يوضح حسين البالغ من العمر 33 عاماً: "تولينا جميع المهام التي يجب على الدولة القيام بها في مثل هذه الكوارث". قاموا بإصلاح المنازل وتقديم الدعم النفسي وتوزيع المواد الغذائية على المحتاجين. بعد أيام قليلة، قرر النشطاء أن يصبحوا حزباً سياسياً. هذه الخطوة، تسببت في رياح معاكسة، كما يقول حسين، ويضيف: "يتم استدعاؤنا باستمرار من قبل قوات الأمن واستجوابنا لساعات. لقد وضعوا عقبات في طريقنا. الأحزاب القائمة تخاف منا. لكننا لسنا خائفين منهم!".
تجاوز الفوارق الطائفية
لا يحترم العديد من الشباب اللبنانيين السياسيين المخضرمين، بل ويرونهم مجرمي حرب تركوا بصماتهم في الحرب الأهلية في ذلك الوقت. إنهم يتوقون للتغيير في بلد يشعرون بأنه مهجور ويسعون إلى تغيير ذلك مع "منتشرين": "انظر حولك!"، هكذا قال حسين العشي للمراسل الصحفي من ألمانيا. "معنا سترون شبابا من كل الطوائف الدينية. مثلا سامر درزي. مارون مسيحي. أنا شيعي. كلنا نسعى نحو نفس الهدف: الدولة بدلا من الدين!". ولتحقيق هذا الهدف، تركز "منتشرين" على التربية السياسية.
خرج الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج على فساد الحكومة أواخر عام 2019
يسافر حسين وسامر حالياً باستمرار من أجل حشد المزيد من الدعم ويسعون من خلال اللقاءات إلى زيادة الوعي السياسي بين الشباب. يمكن أن ينضم نيكولا لهم أيضاً. ينحدر الشاب اللبناني من بلدة حامات، الواقعة على بعد حوالي 50 كيلومتراً شمال بيروت. هناك يعمل بشكل تطوعي ومستقل سياسياً ضمن مشاريع تلاحم المجتمع. وظيفة تجدها حركة "منتشرين" مهمة أيضاً في ظل بحثها حالياً عن نقاط التواصل المحتملة. سامر البالغ من العمر 30 عاماً يرى أن مستقبل البلاد يجب أن يعتمد على توسيع أشكال التعاون: "أنا لبناني. هذا لا يحدده ديني، بل مكان ولادتي. كلنا لبنانيون. إنه ارتباط بالدولة وليس بالدين".
"كل يوم كارثة جديدة"
تريد حركة"منتشرين" أن تُظهر للشعب اللبناني في الانتخابات المقبلة عام 2022 أن هناك بديلًا لما هو معروف حتى الآن في الساحة السياسية. لأن البدائل على ما يبدو هي الآن ما يهم لبنان. يقول سامر بنبرة ساخرة: "كل يوم نواجه كارثة جديدة". وأضاف حسين "سياسيونا مفلسون أخلاقيا وسياسيا". لذا حان الوقت حتى تتحول حركة "منتشرين" إلى حزب ديمقراطي. يقول حسين: "إذا لم نتمكن كدولة من تطوير ديمقراطية حقيقية الآن ، فلن نكون قادرين على القيام بذلك".
بالإضافة إلى وظائفهم الفعلية، يتطوع الشباب أيضاً لخدمة المجتمع ويقون بمهام هي بالأساس من مسؤولية الدولة اللبنانية. على سبيل المثال، يقدمون مساعدات خيرية للأسر المعوزة أو ينظفون شواطئ لبنان بعد أن تلوثت بسبب تسرب النفط. حسين وسامر قلقان باستمرار على بلدهما، لكنهما لا يريان سبباً لتركه أو للتخلي عن التزامهما. "ألق نظرة حولك" يهمس سامر: "أليست هذه أجمل دولة في العالم ؟!" يأخذ نفسا عميقا وينظر إلى الأفق فوق البحر.
من أجل مستقبل أفضل
فيما يتعلق بالتوجه السياسي، لا زالت "منتشرين" تبحث، مثل لبنان نفسه، عن هوية. يقول سامر: "علينا أن نتعلم تعريف أنفسنا كدولة، لنتصرف كدولة. يمكننا تحقيق الكثير". سيستغرق ذلك الكثير من الوقت و العمل على مدى عدة أجيال، كما يري الناشطان. تستمر زوجتا حسين وسامر في سؤالهما عن سبب قيامهما بهذه الخطوة ولماذا اختارا تكريس نفسيهما للكفاح المستمر. يجيب حسين دائما "إنه الكفاح من أجل مستقبل أفضل"، فالمحامي الشاب وزوجته ينتظران طفلهما الأول، الذي سيولد قريبا.
سينا شفايكله/ إ.م
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اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً
2005: اغتيال الحريري ودخول حزب الله الحكومة
قُتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005 إثر انفجار قنبلة ضخمة لدى مرور موكبه في بيروت، وهو ما أدى لمقتل 21 آخرين. وأعقب ذلك سلسلة من المظاهرات الحاشدة وضغوط دولية أجبرت سوريا على سحب قواتها من لبنان. ونظم حلفاء دمشق الشيعة في لبنان سلسلة من التجمعات الحاشدة دعما لسوريا. وحصل حزب الله على تمثيل في الحكومة اللبنانية لأول مرة.
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اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً
2006: حزب الله يتسبب في حرب مع إسرائيل
في يوليو/ تموز 2006 خطف حزب الله جنديين إسرائيليين وقتل آخرين، وهو ما أدى إلى نشوب حرب استمرت خمسة أسابيع وقُتل فيها ما لا يقل عن 1200 شخص في لبنان و158 إسرائيليا. وتصاعد التوتر إزاء ترسانة حزب الله القوية بعد الحرب. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، انسحب حزب الله وحلفاؤه من الحكومة المدعومة من الغرب، التي كان يقودها فؤاد السنيورة.
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اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً
2007: حكومة السنيورة تحت الضغوط
واصل حزب الله وحلفاؤه اعتصاما ضد حكومة السنيورة استمر لنحو عام كامل. وكانت مطالبهم المعلنة هي الحصول على الحق في نقض قرارات الحكومة. وفي مايو/ أيار 2007 بدأت اشتباكات بين الجيش اللبناني ومتشددين من السنة ينتمون لجماعة فتح الإسلام داخل مخيم نهر البارد الفلسطيني في شمال لبنان، مما أرغم آلافا من اللاجئين الفلسطينيين على الفرار منه. وسيطرت قوات لبنانية سيطرة كاملة على المخيم في سبتمبر/ أيلول.
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اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً
2011: سقوط حكومة سعد الحريري
أُطيح بحكومة سعد الحريري الأولى في يناير/ كانون الثاني 2011 إثر انسحاب حزب الله وحلفائه منها بسبب خلاف بشأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وجهت المحكمة لاحقا اتهامات إلى أربعة من قياديي حزب الله فيما يتعلق بمقتل رفيق الحريري. ونفى حزب الله أي دور له في اغتيال الحريري. (الصورة هنا لحسن نصر الله وسعد الحريري تعود لعام 2009).
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اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً
2012: تدخل حزب الله لدعم بشار الأسد
انتشر مقاتلو حزب الله داخل سوريا سرا في بادئ الأمر لدعم القوات الحكومية السورية في مواجهة انتفاضة بدأت سلمية ضد الرئيس بشار الأسد في منتصف مارس/ آذار 2011. ويلعب الحزب منذ 2012 دورا كبيرا في قمع هذه الانتفاضة، التي مر على انطلاقها أكثر من تسع سنوات.
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اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً
2015: "طلعت ريحتكم"
اندلعت أزمة بسبب القمامة، حينما أغلقت السلطات المكب الرئيسي للنفايات قرب بيروت دون توفير بديل له، مما دفع الناس للخروج في احتجاجات حاشدة في أغسطس/ آب 2015، بعد تكدس تلال القمامة في الشوارع رافعين شعار "طلعت ريحتكم". وبدت هذه الأزمة إشارة جلية على عجز نظام المحاصصة الطائفية في تلبية احتياجات أساسية مثل الكهرباء والمياه.
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اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً
2017: سعد الحريري في قبضة العربية السعودية
في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017 تدهورت بشدة علاقة سعد الحريري مع السعودية التي أغضبها اتساع نفوذ حزب الله في لبنان. وانتشر حينها على نطاق واسع أن الرياض أجبرت الحريري حينئذ على الاستقالة واحتجزته داخل المملكة. ونفت السعودية كما نفى الحريري حدوث ذلك، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد احتجاز الحريري في السعودية.
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اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً
2019: الاحتجاجات تدفع الحريري إلى الاستقالة
مع ركود النمو الاقتصادي وتراجع تدفقات رؤوس الأموال؛ واجهت الحكومة ضغوطا للحد من العجز الهائل في الميزانية. وخرج الآلاف في احتجاجات متهمين الزعماء بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد بعد فشلهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية. وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول تراجعت الحكومة عن بعض مقترحاتها لحل الأزمة، لكن الاحتجاجات استمرت. وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول قدم الحريري استقالته رغم معارضة حزب الله.
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اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً
2019/2020: تواصل الاحتجاجات وتشكيل حكومة دياب
استقالة سعد الحريري وتشكيل حكومة جديدة على يد حسان دياب المدعوم من حزب الله، لم تهدأ من غضب الشارع اللبناني. فقد تواصلت الاحتجاجات الشعبية إلى السنة الحالية واستمر المحتجون في تنظيم المظاهرات رفضاً للفساد وللمطالبة برحيل الطبقة السياسية برمتها. كما أدى الوضع المعيشي وغلاء الأسعار في لبنان إلى تفاقم الأزمة وبالتالي استمرار خروج اللبنانيين للشارع والتذكير بمطالبهم.
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اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً
انفجار مرفأ بيروت يزلزل حكومة دياب
عقب الانفجار المروع الذي هزّ بيروت وعمّق الأزمة الاقتصادية في البلاد؛ انفجر غضب اللبنانيين ضد العائلات والنخب الحاكمة المتهمة بالفساد وضد حكومة حسان دياب، التي اضطرت لتقديم استقالتها تحت ضغط الاحتجاجات في العاشر من أغسطس/ آب 2020. وفي كلمة له إلى اللبنانيين من السراي الحكومية قال دياب إن ما وصفها بـ "منظومة الفساد أكبر من الدولة ونحن لا نستطيع التخلص منها، و أحد نماذج الفساد انفجار بيروت".
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اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً
الحكم في قضية اغتيال الحريري
بعد خمسة عشر عاماً انتظر خلالها اللبنانيون حقيقة القضية التي غيرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (18 آب/ أغسطس 2020) أنه لا يوجد دليل على تورط النظام السوري أو قيادة حزب الله بصورة "مباشرة" في اغتيال الحريري. لكن الحكم أشار في ذات الوقت إلى تورط عضو من حزب الله في واقعة الاغتيال.
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اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً
لبنان أمام مفترق طرق
يأتي الحكم في وقت تظهر فيه انقسامات جديدة بشأن مطالب بإجراء تحقيق دولي ومساءلة سياسية في انفجار المرفأ الناتج عن تخزين كمية ضخمة من نترات الأمونيوم بطريقة غير آمنة. وقد يعقد الحكم في قضية الحريري الموقف المضطرب أصلا بعد انفجار المرفأ واستقالة الحكومة التي يدعمها حزب الله وحلفاؤه . كما يرى لبنانييون من بينهم ضحايا ينتظرون العدالة منذ 15عاما،أن الحكم "ليس كافياً". إعداد: إيمان ملوك
الكاتب: إيمان ملوك