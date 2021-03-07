 منتدى DW للإعلام العالمي.. مكافحة المعلومات المضللة والشعبوية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 15.06.2021

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سياسة واقتصاد

منتدى DW للإعلام العالمي.. مكافحة المعلومات المضللة والشعبوية

خلال وباء كورونا ظهرت الكثير من المعلومات المضللة. دور الإعلام في مكافحتها من القضايا التي تبحثها نسخة هذا العام من منتدى DW للإعلام العالمي الذي افتتحته المستشارة أنغيلا ميركل ويبث على الانترنت.

المستشارة ميركل خلال افتتاحها المنتدى.

بسبب جائحة كورونا، ينظم منتدى الإعلام العالمي هذا العام افتراضيا

يشارك في نسخة هذا العام من منتدى DW للإعلام العالمي العديد من الشخصيات الإعلامية وصناع القرار من شتى بقاع العالم تحت شعار " الاضطراب والابتكار". في واقع غير مسبوق، ينطلق المنتدى في نسخته الرابعة عشر اليوم (14 حزيران/ يونيو 2021) وحتى يوم غد. وسيكون في صدارته البحث في كيف تطور الإعلام وواجه المعلومات المضللة خلال وباء كورونا  وهل بإمكان الإعلام إيجاد طريقا للعودة إلى الحقيقة والمصداقية والدقة.

بعد إلقاء مدير عام DW بيتر ليمبورغ كلمته، قام عدد من الشخصيات البارزة من ألمانيا وعلى رأسهم المستشارة أنغيلا ميركل، وأرمين لاشيت مرشح الاتحاد المسيحي الحاكم لمنصب المستشارية وأنالينا بيربوك مرشحة حزب الخضر الألماني لمنصب المستشارية، بافتتاح المنتدى.

مختارات

بعد الانتخابات الأمريكية تصفي الفيلسوفة الأمريكية سوزان نايمان الحساب مع دونالد ترامب. فمديرة منتدى آينشتاين في بوتسدام ترى أنه جاء الآن دور الحركات المدنية، وأن على الإعلام أن يلعب دورا في إرساء الديمقراطية.

كيف يمكن لشبكة الإنترنت أن تُستخدم للقمع وأن تكون في آن واحد منصة للتحرر والأصوات الناقدة؟ الصحفيتان ماريا ريسا من الفلبين ولينا عطالله من مصر تحدثتا إلى DW حول أهمية الفضاء الرقمي في مواجهة القمع.

لم يعد أحدث مؤشر لحرية الصحافة نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" يضم ألمانيا بين الدول الرائدة. ومن بين 180 دولة تم تقييمها، جاءت ألمانيا في المركز الثالث عشر بانخفاض مركزين عن ترتيب العام الماضي. فما الذي تغير؟

هي جيوش إلكترونية في الشرق الأوسط تقف وراء حملات الكراهية والتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي لتخويف النشطاء والصحافيين والمعارضين وحتى التسبب بقتلهم، من بينهم الناشطة العراقية ريهام يعقوب والصحفي السعودي جمال خاشجقي.

ويعقب هذا مشاركة كبيرة من شخصيات عالمية ذات ثقل كبير على الساحة الإعلامية الدولية من بينهم الصحافية الاستقصائية ومديرة الموقع الإعلامي الإلكتروني (رابلر) ماريا ريسا والمؤخر الأمريكي تيموثي سنايدر وأستاذُ علم النفس ستيفن بينكر وليما غبوي الحائزة على جائزة نوبل للسلام. ويمثل المشاركون في المؤتمر كافة أطياف المجتمع المدني والثقافة والعلوم.

جموح مواقع التواصل الاجتماعي

يعد من أبرز المشاركين في المنتدى المدون البرازيلي فيليبي نيتو الذي ذاع صيته بعد انتقاده حكومة الرئيس جايير بولسونارو ليصبح شخصية مثيرة للجدل في بلاده والعالم بسبب معاركه ضد الرقابة ما أدى في نهاية إلى تلقيه تهديدات بالقتل وتعرضه لحملات تشويه بسبب هجومه على بولسونارو. وفي مقابلة مع DW، قال نيتو "عندما نواجه الفاشية والفاشيين، فإن أي شخص يلتزم الصمت يعد شريكا لهذا النظام الفاشي." ويضيف "من وجهة نظري إنه أمر مخجل أن يلتزم الفنانون والشخصيات المؤثرة في البرازيل الصمت في وقت يتولى هذا النظام زمام الأمور في البرازيل... أدافع عن رأيي واعتقد أنه لا يمكن أن أبقى صامتا عندما يكون رئيس بلادنا بولسونارو".

يتابع نيتو 41 مليون شخص من جميع أنحاء العالم ويمتلك قناة على اليوتيوب يتابعه  17 مليون مشترك، لذا فهو يدرك بشكل جيد أهمية مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها.

وهو ما يؤكده بقوله "عندما يتابعك مليون شخص فإنك إذ قلت غير الحقيقة أو تحدثت عن شيء دون دراية أو بحث، فسيكون نتيجة هذا هو تضليل مليون شخص.. هذه هي المسؤولية الرئيسية التي اتحملها وأخذها على محمل الجد بشكل كبير".

يتابع نيتو 41 مليون شخص من جميع أنحاء العالم ويمتلك قناة على اليوتيوب يتابعه 17 مليون مشترك، لذا فهو يدرك بشكل جيد أهمية مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها.

المدون البرازيلي فيليبي نيتو يتابعه الملايين حول العالم

ويتفق في هذا الرأي الصحافي النيجيري المخضرم سايمون كولاولي الذي أشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر والفيسبوك أصبحت سلاحا ذو حدين في سياق نشر المعلومات.

ويوضح هذا بقوله "يمكن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لصالح الخير والشر. فكما ساعدت المنصات الكبيرة مثل تويتر والفيسبوك، الصحافيين في نشر أعمالهم الصحافية وانتشارها، إلا أنها في الوقت نفسه وفرت مساحة كبيرة للغوغاء لكي يتجمعون ويعبرون عن آرائهم بطريقة سلطوية ومزعجة".

ومن بين المشاركين في المنتدى قادة في كبرى الشركات التكنولوجية مثل جاسبر دوب، رئيس الشراكات الإعلامية لفيسبوك وأيضا فيليب جوستوس نائب شركة غوغل لمنطقة وسط أوروبا.

خلق مساحة أمنة للصحافيين

ومع انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي واتساع تأثيرها والرقابة، تزايد القلق حيال سلامة الصحافيين ليس فقط المخاوف من تعرضهم لاعتداءات أو مضايقات وإنما أيضا ملاحقات قانونية.

وتسلط أيرين خان المقررة الأممية الخاصة المعنية  بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، الضوء خلال مشاركتها في المنتدى على حرية الإعلام ومخاوفها حيال سلامة الصحافيين خاصة الصحافيات. وتقول خان في مقابلة مع  DW إنها تلاحظ مؤشرات مقلقة فيما يتعلق بسلامة الصحافيين وتعمل على مكافحتها.

وتضيف خان في هذا السياق قائلة: "يعتمد الصحافيون على الوصول إلى مصادر تشعر بالأمان لمشاركة معلومات في قضايا حساسة. وفي كثير من الأحيان يعاني الصحافيون من إجراءات انتقامية بسبب عملهم الاستقصائي وفي كثير من الأحيان أيضا يُرغمون على الإفصاح عن مصادرهم التي تتعرض في أحيان كثيرة لاعتداءات ومضايقات ومحاكمات".

الكاتبة البريطانية التركية إليف شفق هي الأخرى ممن سيتحدثن خلال المنتدى عن قضية الاعتداء على حرية التعبير والحاجة إلى  التنوع والتباين في الأصوات الإعلامية . وتوضح إلى هذا الأمر في مقابلة مع DW ، بقولها " أنا من تركيا لذا أعرف جيدا ثقل الكلمة وتداعيات أي تصريح يمكن قوله خلال مقابلة صحافية. قد يسفر كتابة عبارة أو جملة في كتاب عن مواجهة المحاكمة أو حملات شيطانية أو التعرض لهجمات على مواقع التواصل الاجتماعي أو من الإعلام".

وأضافت "نعيش في عالم لا يحتفي بالتعددية أو حتى يفهمها. نعيش في عالم يختزلها في هويات ضيقة فقط مجرد تهديدات للهويات. أريد أن أحتفي بالتعددية."

يشار إلى أن شفق تعرضت للمحاكمة في تركيا بتهمة "إهانة الهوية التركية" في روايتها "لقيطة إسطنبول" التي تطرقت إلى مذابح الأرمن في الحرب العالمية الأولى، لكن تم تبرئتها في عام 2006.

الكاتبة البريطانية التركية إليف شفق هي الأخرى ممن سيتحدثن خلال المنتدى عن قضية الاعتداء على حرية التعبير والحاجة إلى التنوع والتباين في الأصوات الإعلامية.

الكاتبة البريطانية التركية إليف شفق تؤكد على ضرورة احترام التعددية

 

تشريعات تحمي وسائل الإعلام العامة

وسيركز منتدى DW للإعلام العالمي على إيجاد حلول من أن أجل تعزيز الصحافة وتقدمها إلى الأمام. وفي ذلك، يؤكد نويل كوران  المدير العام لاتحاد الإذاعات الأوروبية على ضرورة تعزيز دور وسائل الإعلام العامة في قضية تأخذ حيزا كبيرا في الوقت الحالي على الأقل في القارة الأوروبية.

وهو ما يوضحه كوران في مقابلة مع DW بقوله "خلال الإغلاق العام بسبب جائحة كورونا، تقدمت وسائل الإعلام العامة وتزايد دورها في بث اخبار جديرة بالثقة فضلا عن تقديمها مواد تثقيفية وترفيهية فقد كان الناس في حاجة ماسة إليها. تظهر الإحصائيات أن الجمهور اتجه إلينا بأعداد كبيرة".

بيد أن كوران يسلط الضوء على قضية تمويل وسائل الإعلام العامة بعد أزمة كورونا وهو ما يعد أمرا هاما، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي " في حاجة إلى تمرير تشريعات ذات مغزى" لصالح وسائل الإعلام العامة. وقال إن "هناك حاجة ماسة لضمان السيادة الرقمية لأوروبا حتى يستمر الجيل القادم في الاستفادة من وسائل الإعلام العامة القوية".

يشار إلى أن القادة الأوروبيين قدموا مشروعا يسمى "السيادة الرقمية" من أجل تضافر الجهود لتعزيز الابتكار داخل الدول الأوروبية وتعزيز السيادة الرقمية للاتحاد الأوروبي ودعم التحول الرقمي.

كاثلين شوستر / م .ع

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  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe (picture-alliance/dpa)

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  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

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    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Chemnitz jüdisches Restaurant Schalom (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الصليب المعقوف ما زال شعارهم

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  • Deutschland Trauerfeier für getöteten Regierungspräsidenten Lübcke (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Nach Angriff in Halle/Saale - Kundgebung (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    معبد يهودي كهدف ليميني متطرف

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  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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    شهدت مدينة هاناو بولاية هسن مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين ليلة 19 شباط/ فبراير 2020، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات على جثة المشتبه بأنه مطلق النار على الأشخاص التسعة وعلى على جثة والدته في مسكنه. إعداد م.أ.م / م.س

    الكاتب: ملهم الملائكة


 

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