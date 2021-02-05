منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة يختار حكومة ليبية مؤقتة

اختار منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة اليوم الجمعة (الخامس من فبراير/شباط 2021) حكومة مؤقتة عن طريق التصويت يكون فيها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الانتقالي وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء. وجاءت قائمة سفير ليبيا السابق في اليونان محمد المنفي في المركز الأول، بواقع 39 صوتا من أصل 73 عضوا قاموا بالتصويت، من بين الـ 75 عضوا بملتقى الحوار.

وحلت قائمة عقيلة صالح في المركز الثاني بواقع 34 صوتا. وبذلك يصبح محمد يونس المنفي من إقليم برقة رئيسا جديدا للمجلس الرئاسي الجديد، بعضوية كل من عبدالله اللافي عن إقليم طرابلس، وموسى الكوني عن إقليم فزان، فيما أصبح عبد الحميد دبيبة من إقليم طرابلس رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وقالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا "بالنيابة عن الأمم المتحدة، يسعدني أن أشهد هذه اللحظة التاريخية". وطالبت وليامز رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة خلال 21 يوما، حسبما ذكرت قناة "ليبيا 24".

ويهدف انتخاب إدارة موحدة إلى إنهاء الانقسام في ليبيا الذي استمر لأكثر من خمس سنوات، حيث تدير حكومتان متنافستان وفصائل مسلحة تابعة لهما أجزاء مختلفة من البلاد.

وقال عبد الحميد دبيبة، مخاطبا ملتقى الحوار السياسي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إنه يريد التركيز على توحيد الجيش وإعادة هيكلته في البلاد وإنشاء وزارة للمصالحة الوطنية والتعويضات. قال "الشعب الليبي يريد أن يعيش".

وكان المشاركون في الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة قد اجتمعوا في سويسرا بداية هذا الأسبوع وحتى اليوم الجمعة شباط لاختيار رئيس وزراء جديد وأعضاء مجلس رئاسي سيُكلّفون بضمان عملية الانتقال السياسي في بلادهم التي تمزّقها الحرب، إلى حين حلول موعد الانتخابات المرتقبة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد رحب في وقت سابق بالتقدم المحرز في المفاوضات، مكرراً دعوته إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة المتواجدين في البلاد الذين كان من المفترض أن يخرجوا في 23 كانون الثاني/يناير في أقصى حدّ بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

هـ.د/ص. ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)