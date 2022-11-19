منتخب قطر..هل يجني "العنابي" ثمار سنوات من الإعداد؟

شركاء منتخب قطر في المجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم في قطر من ثلاث قارات، منتخبات السنغال والأكوادور وهولندا. ثلاث مدارس كروية مختلفة. يستهل المنتخب القطري مشواره في البطولة بمواجهة الإكوادور في الافتتاح يوم 20 من الشهر الجاري على استاد البيت، ثم يواجه منتخب السنغالي يوم 25 من ذات الشهر على استاد الثمامة، ويختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة هولندا يوم 29 من الشهر نفسه باستاد البيت.

قبل أيام أعلن الإسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم، القائمة النهائية التي ستخوض نهائيات كأس العالم قطر 2022 . وهي قائمة تختلف عن القائمة التي فازت بكأس آسيا 2019 ، بوجود 11 لاعبا جديدا لم يشاركوا في البطولة القطرية .

وضمّت القائمة 26 لاعبًا من أصل 27 كان المدرب الإسباني، قد استدعاهم لخوض المرحلة الأخيرة من التحضيرات للمونديال بمعسكر دخله المنتخب القطري في إسبانيا منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

في حراسة المرمى: سعد الشيب ومشعل برشم (السد) ويوسف حسن (الغرافة). في الدفاع : بيدرو ميغيل، ومصعب خضر، وطارق سلمان، وبوعلام خوخي، وعبد الكريم حسن (السد)، وبسّام الراوي، وإسماعيل محمد (الدحيل)، وهمام الأمين (الغرافة)، وجاسم جابر (العربي).

في خط الوسط: مصطفى طارق، وعلي أسد، ومحمد وعد، وسالم الهاجري، وحسن الهيدوس (السد)، وكريم بوضياف، وعاصم مادبو (الدحيل) وعبدالعزيز حاتم، ونايف الحضرمي (الريان)، وخالد منير(الوكرة).

في الهجوم: أحمد علاء الدين (الغرافة)، وأكرم عفيف (السد)، والمعز علي، ومحمد مونتاري (الدحيل).

خاض المنتخب القطري في المرحلة الأخيرة اختبارات غير رسمية، حيث فاز على منتخب هندوراس بهدف نظيف وعلى نيكاراغوا 2 / 1 وعلى غواتيمالا بهدفين نظيفين وعلى بنما 2 / 1 ، وعلى ألبانيا بهدف نظيف، فيما لعب قبل ذلك مواجهتين رسميتين خلال فترة التوقف المُدرجة على أجندة الفيفا لشهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث تعادل مع تشيلي بهدفين لمثلهما، وخسر أمام كندا بهدفين دون رد.

أكرم عفيف بعد تسجيله هدفا في مرمى عمان . عفيف أبرز لاعبي المنتخب القطري بجانب المعز علي.

المدرب سانشيز

استعدادات المنتخب القطري لم تكن منذ فترة قصيرة، بل بدأت قطر ببناء منتخب جديد يغلب عليه عناصر الشباب، منذ إعلان فوزها بحق استضافة كأس العالم 2022. ومنذ عام 2017 تم تعيين المدرب الإسباني فيليكس سانشيز مديرا فنيا للمنتخب القطري، سانشيز كان مدربا لفئة الشباب في نادي برشلونة، كما درّس في أكاديمية التفوق الرياضي أسباير القطرية. بقيادة سانشيز فاز المنتخب القطري بكأس آسيا بعد فوزه على المنتخب الياباني بثلاثة أهداف لهدف. سانشيز أعرب عن ثقته في قدرة فريقه على الظهور بشكل جيد في منافسات بطولة كأس العالم، خاصة وأنه منتخب البلد المنظم. وقال سانشيز في تصريحات للصحفيين قبل انطلاق البطولة الأحد المقبل "في 2019، كان من الصعب تخيل أننا سنفوز بكأس آسيا، ولكننا توجنا باللقب. لا أتحدث عن أننا سنصبح أبطال العالم، ولكن بكل تأكيد هدفنا هو المنافسة في أعلى المستويات".

وأوضح "نواجه منتخبات تواجدت من قبل في نهائيات كأس العالم، أو توجت بلقب بطولة أمم أفريقيا. العديد من اللاعبين هم الأفضل في العالم في مراكزهم، يمتلكون خبرة اللعب في كأس العالم أو دوري الأبطال". في المقابل، لا يملك المنتخب القطري الخبرة الدولية الكبيرة، حيث أن كل لاعبي المنتخب يلعبون في الدوري القطري.

لاعبو منتخب قطر

بجوانب المواهب المحلية القطرية يضم المنتخب القطري أسماء من أصول مختلفة، لاعب خط الدفاع بيدرو ميغل من أصول برتغالية، بوعلام خوخي من أصول جزائرية، كريم بوضياف مولود في فرنسا من أصول جزائرية، المعز علي من أصول سودانية، محمد مونتاري من أصل غاني، وبسام الراوي من مواليد مدينة بغداد.

أكرم عفيف هو أكثر لاعب في المنتخب من حيث قيمته في سوق الانتقالات، إذ تقدر قيمة بنحو أربعة ملايين يورو، كما أنه من اللاعبين القلائل الذين يملكون خبرة خارج الدوري القطري، فقد لعب في فريق شباب فياريال الإسباني وهو خريج أكاديمية التفوق الرياضي أسباير القطرية. هداف المنتخب القطري هو المعز علي، الذي سجل 39 هدفا في 82 مباراة خاضها مع المنتخب.

وخطة المدرب سانشيز المعتادة هي اللعب بطريقة 5 -3- 2 .

حظوظ المنتخب القطري

يرى مراقبون رياضيون أن للمنتخب القطري حظوظا في الوصول إلى المرحلة الثانية، رغم مواجهته منتخبين قويين، الهولندي والسنغالي في نفس المجموعة، وأن للمنتخب القطري فرصة تاريخية عظيمة لدخول التاريخ والتأهل إلى دور 16. ويرى المحلل الرياضي الدكتور كاظم العبادي في تصريح لـDW عربية أن مباراة قطر والأكوادور الافتتاحية، ستحدد مصيره في البطولة. فالفوز سيقدم دفعة قوية للمنتخب في مواجهات مع السنغال وهولندا. وأضاف "ستتعب قطر السنغال بطل أفريقيا كثيرا، رغم خبرة منتخب السنغال". كما أن من حسن حظ المنتخب القطري أن المواجهة الأخيرة ستكون مع منتخب هولندا أحد المرشحين لنيل لقب البطولة، وفي حال خطف المنتخب القطري نقاطا مهما في مبارتيه أمام الأكوادور والسنغال فإن من المرجح نيله بطاقة للتأهل.

يذكر أن المنتخب الهولندي شارك 10 مرات في نهائيات كأس العالم ومشاركته في نسخة قطر هي الحادية عشرة. تمكن ثلاث مرات من بلوغ نهائي البطولة لكنه لم يحصد اللقب ولا مرة. وهو واحد من أفضل عشر منتخبات عالمية ويمتلك لاعبين بخبرات دولية كبيرة.

ولم يودع أي منتخب، استضافت بلاده المونديال ، منافسات البطولة من دور المجموعات باستثناء منتخب جنوب أفريقيا في نسخة 2010. لكن منتخبات قطر لم تتأهل ولا مرة إلى نهائيات كأس العالم في تأريخها، إذ تعتبر هذه أول مرة تشارك في البطولة، لكونها البلد المنظم لها.

عباس الخشالي