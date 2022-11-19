منتخب قطر..هل يجني "العنابي" ثمار سنوات من الإعداد؟

شركاء منتخب قطر في المجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم في قطر من ثلاث قارات، منتخبات السنغال والأكوادور وهولندا. ثلاث مدارس كروية مختلفة. يستهل المنتخب القطري مشواره في البطولة بمواجهة الإكوادور في الافتتاح يوم 20 من الشهر الجاري على استاد البيت، ثم يواجه منتخب السنغالي يوم 25 من ذات الشهر على استاد الثمامة، ويختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة هولندا يوم 29 من الشهر نفسه باستاد البيت.
قبل أيام أعلن الإسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم، القائمة النهائية التي ستخوض نهائيات كأس العالم قطر 2022 . وهي قائمة تختلف عن القائمة التي فازت بكأس آسيا 2019 ، بوجود 11 لاعبا جديدا لم يشاركوا في البطولة القطرية .
وضمّت القائمة 26 لاعبًا من أصل 27 كان المدرب الإسباني، قد استدعاهم لخوض المرحلة الأخيرة من التحضيرات للمونديال بمعسكر دخله المنتخب القطري في إسبانيا منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
في حراسة المرمى: سعد الشيب ومشعل برشم (السد) ويوسف حسن (الغرافة). في الدفاع : بيدرو ميغيل، ومصعب خضر، وطارق سلمان، وبوعلام خوخي، وعبد الكريم حسن (السد)، وبسّام الراوي، وإسماعيل محمد (الدحيل)، وهمام الأمين (الغرافة)، وجاسم جابر (العربي).
في خط الوسط: مصطفى طارق، وعلي أسد، ومحمد وعد، وسالم الهاجري، وحسن الهيدوس (السد)، وكريم بوضياف، وعاصم مادبو (الدحيل) وعبدالعزيز حاتم، ونايف الحضرمي (الريان)، وخالد منير(الوكرة).
في الهجوم: أحمد علاء الدين (الغرافة)، وأكرم عفيف (السد)، والمعز علي، ومحمد مونتاري (الدحيل).
خاض المنتخب القطري في المرحلة الأخيرة اختبارات غير رسمية، حيث فاز على منتخب هندوراس بهدف نظيف وعلى نيكاراغوا 2 / 1 وعلى غواتيمالا بهدفين نظيفين وعلى بنما 2 / 1 ، وعلى ألبانيا بهدف نظيف، فيما لعب قبل ذلك مواجهتين رسميتين خلال فترة التوقف المُدرجة على أجندة الفيفا لشهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث تعادل مع تشيلي بهدفين لمثلهما، وخسر أمام كندا بهدفين دون رد.
أكرم عفيف بعد تسجيله هدفا في مرمى عمان . عفيف أبرز لاعبي المنتخب القطري بجانب المعز علي.
المدرب سانشيز
استعدادات المنتخب القطري لم تكن منذ فترة قصيرة، بل بدأت قطر ببناء منتخب جديد يغلب عليه عناصر الشباب، منذ إعلان فوزها بحق استضافة كأس العالم 2022. ومنذ عام 2017 تم تعيين المدرب الإسباني فيليكس سانشيز مديرا فنيا للمنتخب القطري، سانشيز كان مدربا لفئة الشباب في نادي برشلونة، كما درّس في أكاديمية التفوق الرياضي أسباير القطرية. بقيادة سانشيز فاز المنتخب القطري بكأس آسيا بعد فوزه على المنتخب الياباني بثلاثة أهداف لهدف. سانشيز أعرب عن ثقته في قدرة فريقه على الظهور بشكل جيد في منافسات بطولة كأس العالم، خاصة وأنه منتخب البلد المنظم. وقال سانشيز في تصريحات للصحفيين قبل انطلاق البطولة الأحد المقبل "في 2019، كان من الصعب تخيل أننا سنفوز بكأس آسيا، ولكننا توجنا باللقب. لا أتحدث عن أننا سنصبح أبطال العالم، ولكن بكل تأكيد هدفنا هو المنافسة في أعلى المستويات".
وأوضح "نواجه منتخبات تواجدت من قبل في نهائيات كأس العالم، أو توجت بلقب بطولة أمم أفريقيا. العديد من اللاعبين هم الأفضل في العالم في مراكزهم، يمتلكون خبرة اللعب في كأس العالم أو دوري الأبطال". في المقابل، لا يملك المنتخب القطري الخبرة الدولية الكبيرة، حيث أن كل لاعبي المنتخب يلعبون في الدوري القطري.
لاعبو منتخب قطر
بجوانب المواهب المحلية القطرية يضم المنتخب القطري أسماء من أصول مختلفة، لاعب خط الدفاع بيدرو ميغل من أصول برتغالية، بوعلام خوخي من أصول جزائرية، كريم بوضياف مولود في فرنسا من أصول جزائرية، المعز علي من أصول سودانية، محمد مونتاري من أصل غاني، وبسام الراوي من مواليد مدينة بغداد.
أكرم عفيف هو أكثر لاعب في المنتخب من حيث قيمته في سوق الانتقالات، إذ تقدر قيمة بنحو أربعة ملايين يورو، كما أنه من اللاعبين القلائل الذين يملكون خبرة خارج الدوري القطري، فقد لعب في فريق شباب فياريال الإسباني وهو خريج أكاديمية التفوق الرياضي أسباير القطرية. هداف المنتخب القطري هو المعز علي، الذي سجل 39 هدفا في 82 مباراة خاضها مع المنتخب.
وخطة المدرب سانشيز المعتادة هي اللعب بطريقة 5 -3- 2 .
حظوظ المنتخب القطري
يرى مراقبون رياضيون أن للمنتخب القطري حظوظا في الوصول إلى المرحلة الثانية، رغم مواجهته منتخبين قويين، الهولندي والسنغالي في نفس المجموعة، وأن للمنتخب القطري فرصة تاريخية عظيمة لدخول التاريخ والتأهل إلى دور 16. ويرى المحلل الرياضي الدكتور كاظم العبادي في تصريح لـDW عربية أن مباراة قطر والأكوادور الافتتاحية، ستحدد مصيره في البطولة. فالفوز سيقدم دفعة قوية للمنتخب في مواجهات مع السنغال وهولندا. وأضاف "ستتعب قطر السنغال بطل أفريقيا كثيرا، رغم خبرة منتخب السنغال". كما أن من حسن حظ المنتخب القطري أن المواجهة الأخيرة ستكون مع منتخب هولندا أحد المرشحين لنيل لقب البطولة، وفي حال خطف المنتخب القطري نقاطا مهما في مبارتيه أمام الأكوادور والسنغال فإن من المرجح نيله بطاقة للتأهل.
يذكر أن المنتخب الهولندي شارك 10 مرات في نهائيات كأس العالم ومشاركته في نسخة قطر هي الحادية عشرة. تمكن ثلاث مرات من بلوغ نهائي البطولة لكنه لم يحصد اللقب ولا مرة. وهو واحد من أفضل عشر منتخبات عالمية ويمتلك لاعبين بخبرات دولية كبيرة.
ولم يودع أي منتخب، استضافت بلاده المونديال ، منافسات البطولة من دور المجموعات باستثناء منتخب جنوب أفريقيا في نسخة 2010. لكن منتخبات قطر لم تتأهل ولا مرة إلى نهائيات كأس العالم في تأريخها، إذ تعتبر هذه أول مرة تشارك في البطولة، لكونها البلد المنظم لها.
عباس الخشالي
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جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر
أبطال أوروبا يغيبون عن المونديال
إذا كان هناك منتخب مهم سيغيب عن البطولة، فهو بلا شك المنتخب الإيطالي. فبطل أوروبا الحالي وبطل العالم أربع مرات (1934، 1938، 1982 و2006) خسر بغرابة شديدة في "الجولة الفاصلة" (بلاي أوف) أمام منتخب مقدونيا الشمالية. وهناك نكتة شائعة تسخر من خروجه من التصفيات تقول: "مرحبًا بمقاطعة منتخب الأزوري لمونديال قطر بسبب حقوق الإنسان".
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جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر
جيانلويجي دوناروما (23 عاماً)
لعل أبرز وجوه المنتخب الإيطالي التي سنفتقدها في الدوحة هو الحارس الأساسي للفريق جيانلويجي دوناروما الذي اختير أفضل لاعب في كأس الأمم الأوروبية 2020. قام دوناروما بتصديات رائعة، خصوصًا في المباراة النهائية أمام منتخب إنجلترا، والتي فازت فيها إيطاليا بركلات الترجيح حيث تصدى ببراعة لركلتين مانحًا فريقه الفوز 3/2. وهي المرة الثانية التي تفوز فيها إيطاليا بأمم أوروبا بعد عام 1968.
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جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر
جورجينيو ورفيقاه بونتشي وفيراتي
من بين نجوم منتخب إيطاليا الآخرين الذين سنفتقدهم في الدوحة، وربما لن تتاح لهم فرصة أخرى للعب في كأس العالم، المهاجم جورجينو (30 عامًا)، أفضل لاعب في أوروبا العام الماضي، والمدافع ليوناردو بونوتشي (35 عامًا)، الذي شارك في مباراة وحيدة بمونديال البرازيل، ومثله تقريبًا ماركو فيراتي (29 عامًا)، الذي شارك في مباراتين فقط بالبرازيل، علمًا بأن إيطاليا لم تتأهل أيضًا لمونديال 2018 بروسيا.
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جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر
زلاتان إبراهيموفيتش (41 عامًا)
ومثل النجوم الإيطاليين السابقين، فإن أغلب الظن، أننا لن نرى "السلطان" زلاتان إبراهيموفيتش في كأس العالم كلاعب أبدًا بعدما بلغ الآن عامه الحادي والأربعين. وقد خسر قبل ذلك منتخب السويد في مرحلة "خروج المغلوب" (البلاي أوف) أمام منتخب بولندا. وحتى لو بلغ منتخب السويد كأس العالم 2026، سيكون عمر "إبرا" 45 عامًا. وحتى الآن لا يريد تحديد موعد لاعتزال الكرة.
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جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر
ديفيد ألابا (30 عامًا)
على مستوى الأندية تسير الأمور على ما يرام للمدافع الجوكر، الذي يلعب كقلب للدفاع وكمدافع أيسر وكخط وسط مدافع. فقد فاز مع بايرن مرتين بدوري أبطال أوروبا وبعد انتقاله إلى ريال مدريد 2021 تطور أكثر وفاز أيضًا بدوري الأبطال. لكن على مستوى الفريق الوطني يختلف الأمر فألابا هو قائد منتخب النمسا وخسر فريقه في مباراة "البلاي أوف" أمام ويلز. وكانت آخر مرة لتواجد منتخب النمسا في المونديال عام 1998 بفرنسا.
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جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر
إرلينغ هالاند (22 عامًا)
بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي وتألقه غير المسبوق، يصف البعض النرويجي إرلينغ هالاند بالـ"مدمر" والفايكينغ، وأيضًا بـ"الهاكر" الذي يخترق دفاعات الخصوم بكل سهولة ليحقق أهدافه، مثلما يفعل الهاكر بأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. خسارة فعلًا أننا لن نراه في مونديال الدوحة، فالنرويج لم تصل حتى إلى مرحلة "البلاي أوف". وكانت المباريات الفاصلة للنرويج في المجموعة التي ضمت هولندا وتركيا قد شهدت غياب هالاند.
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جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر
محمد صلاح (30 عامًا)
كانت الآمال المصرية معلقة على "الملك المصري" و"فخر العرب" ليقود بلاده للمرة الثانية إلى المونديال القطري بعد دوره في الصعود لمونديال روسيا 2018. لكن النجم محمد صلاح خسر الرهان أمام زميله السابق في ليفربول ساديو مانيه، بعدما خسرت مصر بركلات الترجيح في "المرحلة الفاصلة". علمًا بأن صلاح الذي يعد واحدًا من أحسن اللاعبين في العالم أضاع ركلته في داكار، بعدما تعرض لأشعة ليزر قوية من جماهير السنغال.
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جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر
رياض محرز (31 عامًا)
كانت الجزائر تستعد للاحتفال بالصعود لمونديال قطر، لكن قبل انتهاء المباراة الفاصلة بثواني ضاع كل شيء عندما سجل منتخب الكاميرون هدف الفوز 2-1، طبقًا لقاعدة الهدف خارج الديار بهدفين. وكانت الجزائر فازت بالذهاب خارج ملعبها 1- صفر. في مونديال البرازيل لعب محرز مباراة واحدة فقط. وربما في مونديال 2026 لن النجم المهاري، صاحب الألقاب الكثيرة المهمة مع منتخب بلده والفرق التي لعب لها، فسنه سيصبح 35 عامًا.
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جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر
بيير إمريك أوباميانغ (33 عامًا)
يعرفه عشاق الدوري الألماني، حينما كان يصول ويجول في دورتموند ويخطف لقب الهداف من ليفاندوفسكي. لكننا لن نرى أوباميانغ في الدوحة، فمنتخب الجابون جاء خلف مصر بفارق كبير في التصفيات. وكان أوباميانغ بعيدًا عن مستواه، عندما كان في أرسنال في ذلك الوقت. وبعد رحلة قصيرة إلى برشلونة عاد الغزال الغابوني إلى إنجلترا عبر بوابة تشيلسي. وفي بطولة العالم القادمة سيكون سنه 37 عامًا.
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جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر
نبي كيتا (27 عامًا)
من النجوم الأفارقة العالميين الذين لن نراهم في مونديال الدوحة، النجم الغيني نبي كيتا، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي. فقد حل منتخب بلاده في المركز الثالث بمجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022، خلف المغرب وغينيا بيساو. كما لم يستطع كيتا، الذي يخرج من إصابة إلى أخرى، مساعدة بلده كثيرا في البطولة الأفريقية بالكاميرون بداية العام الجاري وخرجت غينيا من ثمن النهائي.
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جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر
نجوم آخرون مثل جيكو
وإضافة إلى النجوم السابقين، هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب المستوى العالمي، الذين لن نراهم في مونديال الدوحة مثل حارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك، حارس أتليتكو مدريد، والحارس المجري بيتر غولاتشي، حارس لايبزيغ، والقناص البوسني إدين دجيكو الفائز بالدوري الألماني والانجيلزي، والنجم التركي هاكان تشالان أوغلو ونجوم الكرة اللاتينية مثل خاميس رودريغز وأرتورو فيدال وأليكسيس سانشيز. إعداد: صلاح شرارة
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جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر
رويس - نجم لامع صاحب أسوأ حظ
كلما جاءت بطولة كبيرة، يغيب ماركو رويس عن صفوف المنتخب الألماني بسبب الإصابة.؟ تكرر هذا الأمر كثيرا، سواء في نهائيات كأس العالم أو كأس الأمم الأوروبية. وهو أمر يحز في نفس قائد بوروسيا دورتموند، الذي يغيب عن مونديال 2022، بعد إصابته في الدوري أمام شالكه في سبتمبر/أيلول.
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جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر
البرتغالي دييغو جوتا
يغيب نجم ليفبرول الإنجليزي والمنتخب البرتغالي عن كأس العالم 2022، بسبب إصابته خلال مواجهة القمة في الدوري أمام مانشستر سيتي. النجم البرتغالي (25 عاما) يعتبر أحد المفاتيح المهمة في تشكيلة المنتخب البرتغالي.
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جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر
إصابة بطل العالم
كان أحد أبرز العناصر التي ساهمت في تتويج فرنسا بلقب مونديال 2018. ولكنه لن يتمكن من المساهمة مع كتيبة "الديوك" في حملة الدفاع عن اللقب، حيث سيغيب بول بوغبا، ندم يوفنتوس الإيطالي، عن مونديال قطر، بسبب الإصابة أيضا. كما تعرف التسكيلة الفرنسية غياب متوسط ميدان تشيلسي نغولو كانتي بسبب الإصابة.
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جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر
ماني ..الجوهرة الأفريقية يغيب عن المونديال
ساديو ماني قائد المنتحب السينغالي ونجم بايرن ميونيخ. نال لقب أفضل لاعب أفريقي وقاد منتخب التيرانغا للفوز بكأس أفريقيا للأمم كما قاد أسود التيرانغا للتأهل لمونديال قطر 2022. بعد شكوك حول مشاركته، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، رسميا استبعاد ماني من نهائيات كأس العالم بسبب معاناته من إصابة في شظية القدم.أثناء مباراة بايرن ميونخ مع شالكه في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.