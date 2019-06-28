 منتخب المغرب يحقق العلامة الكاملة في أمم أفريقيا 2019 | عالم الرياضة | DW | 01.07.2019

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عالم الرياضة

منتخب المغرب يحقق العلامة الكاملة في أمم أفريقيا 2019

بعد أن كان قد ضمن تأهله لثمن النهائي في بطولة أمم أفريقيا المقامة في مصر، تصدر المنتخب المغربي المجموعة الرابعة محققاً العلامة الكاملة بعد فوزه على جنوب أفريقيا. كما تأهل منتخب كوت ديفوار عن نفس المجموعة بعد ما حل ثانياً

African Cup of Nations Südafrika vs Marokko (picture-alliance/AP Photo/A. Schalit)

حقق المنتخب المغربي العلامة الكاملة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في مصر بتغلبه على نظيره منتخب جنوب إفريقيا 1/ صفر الاثنين (الأول من تموز/ يوليو 2019) في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة.

وكان المنتخب المغربي قد تأهل قبل هذه المباراة إلى دور الستة عشر باعتباره متصدراً للمجموعة الرابعة. كما تأهل معه منتخب كوت ديفوار (ساحل العاج) بعدما احتل وصافة المجموعة، بينما ينتظر منتخب جنوب إفريقيا باقي مباريات دور المجموعات لحسم مصيره من التأهل للدور التالي.

مختارات

وكانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل السلبي، ولكن مبارك بوصوفة، لاعب وسط الشباب السعودي، خطف هدف الفوز القاتل لأسود الأطلس على جنوب أفريقيا في الوقت بدل الضائع للمباراة، ليهدي المغرب الفوز الثالث على التوالي في دور المجموعات.

ويتصدر منتخب المغرب المجموعة الرابعة بتسع نقاط، فيما يحل منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني بست نقاط بعد فوزه الكبير على ناميبيا بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم جنوب إفريقيا في المركز الثالث بثلاث نقاط. وظلت ناميبيا في المركز الرابع الأخير بدون رصيد من النقاط بعد خسارتها في جميع مبارياتها.

واستهل المنتخب المغربي مشواره في البطولة بالفوز على ناميبيا بهدف وعلى كوت ديفوار بالنتيجة نفسها في الجولة الثانية. أما منتخب جنوب إفريقيا فخسر في بداية مشواره أمام كوت ديفوار بهدف ثم فاز في الجولة الثانية على ناميبيا بهدف.

يشار إلى أن ثمانية منتخبات ضمنت تأهلها إلى دور الستة عشر حتى الآن وهي: مصر والمغرب والجزائر ومدغشقر ونيجيريا وأوغندا وغينيا وكوت ديفوار (ساحل العاج).

أ.ح/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب)

  • FIFA World Cup - Portugal v Marokko - Achraf Hakimi (picture-alliance/NurPhoto/A. Surma)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    أشرف حكيمي (المغرب)

    حكيمي يبلغ من العمر 20 عاما ويُعتبر منذ الآن لاعبا رئيسيا في صفوف بوروسيا دورتموند واللاعب الناشئ في افريقيا لهذا العام. أصيب حكيمي بكسر في رجله بداية أبريل/ نيسان الأمر الذي يضع علامة استفهام على مشاركة المغربي في كأس أمم افريقيا. وقبيل انطلاق المنافسة أعطى ريال مدريد الضوء الأخضر للاستعارة ليعلن حكيمي أنه في وضع صحي جيد وسيشارك مع منتخب المغرب في مصر.

  • FIFA World Cup 2014 Brasilien v Kamerun - Joel Matip (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    جويل ماتيب (كاميرون)

    أخيرا مع جويل ماتيب كان لاعب ألماني يهلل في فريق ليفربول. اللاعب المولود في مدينة بوخوم يحمل الجنسية الألمانية، ويلعب منذ 2010 لصالح منتخب الكاميرون الذي يريد الفوز معه باللقب المقبل لكأس الأمم الأفريقية.

  • WM Qualifikation | Senegal vs Elfenbeinkueste - But Salomon Kalou (picture-alliance/CITYPRESS24/ICS)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    سالومون كالو (ساحل العاج)

    في اليوم قبل نهائي الدوري الألماني في منتصف مايو/ أيار برهن كالو مرة أخرى للجميع عن قدراته. "الجد أحرز الأهداف"، كما كان يمزح اللاعب البالغ من العمر 33 عاما بعد هدفيه في الفوز بـ 4 مقابل 3 أمام أوغسبورغ. وكأس أمم افريقيا ستكون بالنسبة إلى هذا اللاعب من ساحل العاج أكبر منافسة أخيرة في مشواره حيث يريد مرة أخرى البرهنة على خطورته في إحراز الأهداف.

  • 1. Bundesliga - Ibrahima Ibo Traoré Traore BMG Borussia Mönchengladbach Moenchengladbach Gladbach - 1. FSV Mainz 05 (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/S. El-Saqqa)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    ابراهيم تراوري (غينيا)

    بسبب خضوعه لعملية جراحية لم يشارك المهاجم في الموسم المنتهي إلا في احدى عشرة مرة باللعب لبوروسيا مونشنغلادباخ. وبالرغم من ذلك يسافر تراوري للمشاركة في كأس أمم افريقيا ـ وهو في النهاية قائد منتخب غينيا. ويقول اللاعب البالغ من العمر 31 عاما إنه يريد أن يكون في لياقة بدنية جيدة قدر الإمكان ليتمكن من قيادة فريقه على الأقل إلى ثمن نهائي المنافسة الإفريقية.

  • FIFA World Cup 2018 - Marokko - Iran 0:1 - Armine Harit (picture-alliance/SvenSimon/E. Kremser)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    أمين حارث (المغرب)

    قبل عامين كان أمين حارث يُعد نجم السنة في الدوري الألماني ـ وفي الأثناء على مقعد البدائل لدى شالكه. وبما أن الآمال تُعلق على حارث في بلده المغرب، فإنه يسافر للمشاركة في المنافسة الإفريقية. وهنا لا تلعب المشاكل الشخصية الكثيرة التي تسبب فيها حارث أي دور.

  • Borussia Dortmund - FC Schalke 04 - Salif Sane (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    سليف ساني (السنغال)

    سليف ساني هو إلى جانب أرمين حارث لاعب شالكه الثاني الذي يلعب لبلده السنغال في مصر. هذا المدافع بذل جهدا كبيرا في الموسم المنتهي في صفوف شالكه الذي لعب معه جميع المباريات تقريبا. وفي كأس أمم افريقيا يعتزم اللاعب البالغ من العمر 28 عاما التهليل للسنغال أكثر مما كان ممكنا مع شالكه. ومن أجل ذلك وجب عليه تحصين خط الدفاع بشكل أفضل.

  • Fußball Bundesliga 10. Spieltag | SC Freiburg vs. Mainz 05 (Imago/J. Huebner)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    جان فليب غبامين (ساحل العاج)

    بالنسبة إلى لاعب وسط فريق ماينتس ستكون كأس أمم افريقيا أفضل مناسبة للترويج لنفسه، لأنه ومنذ مدة لم يعد سرا أن غبامين يريد مغادرة ماينتس. وهو يتطلع للمشاركة في الدوري الانجليزي الممتاز، لكنه يمكن له، حسب تصريحه تخيل انتقال داخل الدوري الألماني. " ربما دورتموند أو ليفركوزن ـ هذه الأندية أحبها"، قال غبامين.

  • FIFA World Cup 2014 Kamerun v Brasilien - Eric Choupo Moting (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    إريك ماكسيم شوبوـ موتينغ (الكاميرون)

    في صفوف باريس سان جرمان فقط لاعب تابع، أما في الكاميرون نجم ساطع: إريك ماكسيم شوبوـ موتينغ قطع بعض المراحل في ألمانيا في حياته الرياضية، وكان مؤخرا يلعب لصالح شالكه. واللاعب المولود في هامبورغ لعب في مختلف الفرق الوطنية الألمانية الشابة قبل أن يقرر في 2010 اللعب لصالح الكاميرون.

  • UEFA Europa League Halbfinale: FC Chelsea - Eintracht Frankfurt - Simon Falette (picture-alliance/GES/M. Ibo)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    سيمون فاليت (غينيا)

    فاليت وُلد في فرنسا ويحمل الى جانب الجنسية الفرنسية جنسية غينيا التي سيلعب لصالحها. وفي الدوري الألماني هو يلعب منذ 2017 ضمن فريق أينتراخت فرانكفورت حيث كان ينتمي في الموسم قبل الأخير إلى بوتقة اللاعبين الرئيسية.

  • 3. Liga - 18/19 - Hansa Rostock vs. SF Lotte - Cebio Soukou (picture-alliance/Fotostand/Voelker)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    سيبيو سوكو (أرمينيا بيلفيلد)

    من الدوري الألماني الدرجة الثالثة إلى كأس أمم افريقيا ـ فحتى هذا ممكن. سيبيو سوكو كان يلعب في الموسم المنتهي لصالح هانزا روستوك واحتفل قبل أشهو قليلة ببدايته في صفوف منتخب بنين. وفي الأثناء وقع عقدا مع أرمينيا بيلفيلد في الدوري الألماني من الدرجة الثانية ـ ويعتزم أن يلمع نجمه في وطن والده في مصر.

  • Bundesliga | VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    مارسيل تيسيران (الكونغو)

    على غرار الكثير من اللاعبين الأفارقة ترعرع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في فرنسا، وقرر في 2013 اللعب لصالح بلد والدته الكونغولية. ومنذ 2016 يلعب لاعب خط الوسط في ألمانيا، وبعد سنة لدى فريق إنغولشتات انتقل إلى فولفسبورغ الذي سيخوض معه الموسم المقبل غمار البطولة الأوروبية.


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