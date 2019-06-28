منتخب المغرب يحقق العلامة الكاملة في أمم أفريقيا 2019

حقق المنتخب المغربي العلامة الكاملة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في مصر بتغلبه على نظيره منتخب جنوب إفريقيا 1/ صفر الاثنين (الأول من تموز/ يوليو 2019) في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة.

وكان المنتخب المغربي قد تأهل قبل هذه المباراة إلى دور الستة عشر باعتباره متصدراً للمجموعة الرابعة. كما تأهل معه منتخب كوت ديفوار (ساحل العاج) بعدما احتل وصافة المجموعة، بينما ينتظر منتخب جنوب إفريقيا باقي مباريات دور المجموعات لحسم مصيره من التأهل للدور التالي.

وكانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل السلبي، ولكن مبارك بوصوفة، لاعب وسط الشباب السعودي، خطف هدف الفوز القاتل لأسود الأطلس على جنوب أفريقيا في الوقت بدل الضائع للمباراة، ليهدي المغرب الفوز الثالث على التوالي في دور المجموعات.

ويتصدر منتخب المغرب المجموعة الرابعة بتسع نقاط، فيما يحل منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني بست نقاط بعد فوزه الكبير على ناميبيا بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم جنوب إفريقيا في المركز الثالث بثلاث نقاط. وظلت ناميبيا في المركز الرابع الأخير بدون رصيد من النقاط بعد خسارتها في جميع مبارياتها.

واستهل المنتخب المغربي مشواره في البطولة بالفوز على ناميبيا بهدف وعلى كوت ديفوار بالنتيجة نفسها في الجولة الثانية. أما منتخب جنوب إفريقيا فخسر في بداية مشواره أمام كوت ديفوار بهدف ثم فاز في الجولة الثانية على ناميبيا بهدف.

يشار إلى أن ثمانية منتخبات ضمنت تأهلها إلى دور الستة عشر حتى الآن وهي: مصر والمغرب والجزائر ومدغشقر ونيجيريا وأوغندا وغينيا وكوت ديفوار (ساحل العاج).

أ.ح/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب)