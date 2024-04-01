منتخب "الماكينات" ـ خارطة طريق حتى انطلاق يورو 2024 بألمانيا

بالفوز على فرنسا ثم على هولندا، حقق منتخب كرة القدم الألماني ومدربه يوليان ناغلسمان بداية ناجحة بخصوص كأس أمم أوروبا (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا، ولكن مازال هناك الكثير للقيام به حتى مباراة الافتتاح ضد اسكتلندا.

مواعيد آخر المباريات الودية قبل بطولة أمم أوروبا؟

يخوض المنتخب الألماني مباراتين وديتين أخيرتين، قبل أن يواجه إسكتلندا في مباراة افتتاح بطولة أمم أوروبا في 14 يونيو/ حزيران في ميونيخ. خصما ألمانيا في المباراتين التجريبيتين هما أوكرانيا واليونان. تقام مباراة أوكرانيا في 3 يونيو/ حزيران في نورنبرغ، وبعدها بأربعة أيام تواجه ألمانيا اليونان في مونشنغلادباخ.

ولم تخسر ألمانيا من قبل أمام أوكرانيا أو اليونان. وقال المدير الفني للمنتخب، يوليان ناغلسمان، عن المباراتين الوديتين على موقع الاتحاد الألماني لكرة القدم: "بالنظر إلى بطولة أمم أوروبا وخصوم مجموعتنا، يجب أن نستعد بأساليب لعب وأنظمة مختلفة". وأضاف أن أوكرانيا واليونان مثاليتان لهذا الغرض، فهما فريقان يلعبان "بقوة وحماس". واستكمل ناغلسمان حديثه قائلا: "بعد المواجهتين مع فرنسا وهولندا، وهما فريقان قويان من فرق القمة، فإن هذين الفريقين (أوكرانيا واليونان) هما الاختبار المناسب تمامًا"، بالنسبة لنا.

كذلك لم يكن اختيار المدن المضيفة للمباريات الودية من قبيل الصدفة، فقد قال رودي فولر، المدير الرياضي لمنتخب ألمانيا: "تعمدنا الذهاب إلى مدينتين عاشقتين لكرة القدم، لكنهما ليستا ضمن ملاعب بطولة أوروبا".

وأكد فولر أن كأس أمم أوروبا هي بطولة للبلد بأكمله، وأن المنتخب الوطني يريد أن يأخذ جماهيره في كل أنحاء ألمانيا في مسيرته بالبطولة".

من سيتواجد في قائمة الفريق للبطولة ومن سيغيب عنها؟

سيعود ليروي ساني بالتأكيد إلى تشكيلة منتخب ألمانيا بعدما كان موقوفا بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة النمسا الودية. وقال ناغلسمان على هامش الفوز 2-1 على هولندا: "إذا كان سليما بدنيا، فلن نستغني عنه لأنه ببساطة لاعب رائع". وقبيل المباراتين الوديتين غاب ألكسندر بافلوفيتش، الموهبة الشابة في بايرن ميونيخ، بسبب التهاب في اللوزتين و كذلك غاب يان نيكلاس بيستى لاعب هايدنهايم، بسبب إصابة في العضلة الضامة لكنهما ما زالا مرشحين لخوض بطولة أوروبا.

كما قرر ناغلسمان أيضا تثبيت مانويل نوير ليكون اللاعب رقم واحد في حراسة مرمى الفريق خلال البطولة. وكان نوير قد اضطر للتغيب عن المباراتين الوديتين بسبب اصابته بتمزق عضلي. وأوضح ناغلسمان أنه لن يقوم بتغيير كبير في التشكيلة الآن. "إذا بقي الجميع بصحة جيدة، فلن نقوم بتبديل 10 لاعبين في الصيف، ومن المؤكد ولا حتى خمسة أيضًا. ربما لاعب واحد أو اثنين"، حسبما قال المدرب الوطني بعد مبارة فريقه ضد هولندا.

هذه ليست أخبارًا جيدة للاعبين مثل ليون غوريتسكا وسيرغ غنابري، نجمي بايرن ميونيخ أو حتى بالنسبة لكثيرين من لاعبي بوروسيا دورتموند مثل ماتس هوملس ونيكلاس زوله ونيكو شلوتربيك ويوليان برانت، الذين غابوا جميعا مؤخرًا عن تشكيلة منتخب ألمانيا. ووصف ناغلسمان الموقف من برانت بأنه "حالة صعبة" لأن برانت لعب موسماً جيداً، لكن هناك لاعبون آخرون لديهم أداء أفضل.

قد يغيب ليون غوريتسكا وسيرج غنابري وماتس هوميلس (من اليمين إلى اليسار) عن بطولة أوروبا 2024 صورة من: Moritz Müller/Imago Images

كما أن اسم يوناس هوفمان ليس موجودا أيضا في قائمة الفريق. ووفقًا لتصريح اللاعب نفسه فقد تم رفض لاعب نادي باير ليفركوزن البالغ من العمر 31 عامًا بحجة "افتقاره إلى الزخم". وهو تقييم لا يتفق معه هذا اللاعب، الذي لعب 23 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا. وقال على هامش إحدى الحصص التدريبية مع ليفركوزن، متصدر الدوري الألماني: "نحن في المركز الأول، لا أعرف ما إذا كان هناك زخم أفضل من ذلك بالنسبة لأي لاعب". وأشاد المدير السابق لمنتخب ألمانيا أوليفر بييرهوف بسياسة المدرب ناغلسمان المتعلقة باختيار اللاعبين. وقال بيرهوف في حديثه لـ DW: "لقد فوجئت بعض الشيء ببعض القرارات لأنه رشح الكثير من اللاعبين الشباب"، وتابع: "لقد كانت خطوة مجازفة أن تضم خمسة لاعبين جدد قبل البطولة مباشرة، لكنهم استجابوا بشكل جيد جدا وقدموا أداء رائعا".

متى سيتم الإعلان عن القائمة النهائية؟

لم يتبق سوى نحو شهرين ونصف على انطلاق بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا - ويبدو أنه يتضح ببطء من سيتم ترشيحه في النهاية من قبل يوليان ناغلسمان. يحق للمدرب الوطني ترشيح 23 لاعبًا للبطولة. وفي بطولة أمم أوروبا 2020 وكأس العالم 2022، كان من المسموح ترشيح 26 لاعبًا لتعويض أي غيابات محتملة بسبب فيروس كورونا. وحتى الآن لم يتم بعد تحديد الموعد النهائي لإعلان القائمة النهائية لبطولة يورو 2024.

لاعبو ألمانيا يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني في شباك هولندا - لقد حقق المنتخب الألماني بداية ناجحة في 2024، العام الذي تستضيف فيه ألمانيا كأس الأمم الأوروبية. صورة من: Laci Perenyi/Imago Images

لكن الواضح هو أن القائمة النهائية يجب أن تُقدم إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) في أواخر يونيو/ حزيران على أبعد تقدير، ومن المحتمل أن يعلن المدرب الوطني القائمة المؤقتة قرب الجولة الأخيرة من الدوري الألماني في 18 مايو/ أيار. في الماضي، كان من المعتاد تعيين قائمة مؤقتة أولاً، ثم يتم استبعاد بعض اللاعبين منها حتى القائمة النهائية.

متى تبدأ المرحلة الحاسمة للمعسكر التدريبي للبطولة؟

سينتقل المنتخب الألماني إلى معسكر تدريبي في تورينغن من 26 إلى 31 مايو/ أيار استعدادًا لبطولة أمم أوروبا التي ستُقام في ألمانيا. وبعد يوم واحد فقط من نهائي كأس ألمانيا في برلين، يبدأ الفريق التحضير لمباراة الافتتاح في ميونيخ. وسيتم استخدام منتجع الجولف في بلانكنهاين كمقر للمعسكر التدريبي، والذي سينتقل إليه منتخب إنجلترا لاحقًا للمشاركة في بطولة أمم أوروبا. ويرى يوليان ناغلسمان أن "الظروف مثالية هناك حتى نستعد لهذه المهمة الرائعة المتمثلة في بطولة أوروبا المقامة على أرضنا".

متى ينتقل الفريق إلى مقر إقامته بالبطولة ويدخل في أجوائها؟

بعد أسبوع تقريبا في تورينغين، ستكون هناك المباراتان التجريبيتان ضد أوكرانيا واليونان، قبل أن ينتقل الفريق الوطني الألماني لكرة القدم إلى مقر إقامته خلال البطولة في مدينة هيرتسوغين أوراخ في 9 يونيو/ حزيران. إنها مدينة تقع في منطقة فرانكن، وهي المقر الرئيسي لشركة أديداس، مورد معدات الاتحاد الألماني لكرة القدم. وكانت الشركة قد قامت في عام 2021 ببناء "Home Ground" (هوم غراوند)، كما يسمى المقر رسمياً، وفقاً لاحتياجات المنتخب الوطني. وكان القرب النسبي من ملاعب مرحلة المجموعات في ميونيخ وشتوتغارت وفرانكفورت أيضًا عاملاً في اختيار هيرتسوغين أوراخ مرة أخرى كمقر للفريق، حيث أقام المنتخب الوطني أيضًا هناك خلال بطولة أوروبا في عام 2021.

للاستعداد لبطولة أوروبا 2028، ربما سيتعين على الفريق البحث عن خيارات أخرى. فاعتبارًا من عام 2027، ستحل شركة "نايكي" (Nike) محل شركة أديداس كمورد لمعدات منتخب ألمانيا لكرة القدم، الأمر الذي أثار على الأقل قدرًا كبيرًا من الجدل مثل النجاحات الرياضية الأخيرة.

أعده للعربية: صلاح شرارة