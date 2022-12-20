منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم يصل إلى بيونس آيريس

وصلت الطائرة التي تقل منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2022 وقائده ليونيل ميسي إلى مطار إيسيسا الدولي في بيونس آيريس عائدة من قطر الثلاثاء عند الساعة 2:40 بالتوقيت المحلي (5:40 ت غ).

وبعد فوزهم على فرنسا في نهائي كأس العالم الأحد في مباراة مشوقة، سيمضي اللاعبون ليلتهم في مجمع تدريب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرب المطار حيث ينتظرهم آلاف المشجعين للترحيب بهم، ثم سيبدأون جولة في وسط مدينة بيونس آيريس اعتباراً من ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي حيث من المرتقب أن يستقبلهم الملايين في الشوارع مع إعلان عطلة رسمية في البلاد.

وكان ميسي الذي سجل هدفين خلال مباراة النهائي، هو أول لاعب ينزل من الطائرة حاملاً كأس البطولة وبعده مباشرة مدرب المنتخب ليونيل سكالوني. بعدهما نزل المهاجم جوليان الفاريز الذي سجل أربعة أهداف خلال مونديال قطر. ووضعت صورة لميسي على ذيل الطائرة مع عبارة "فريق واحد، بلد واحد، حلم واحد".

نزل اللاعبون من الطائرة وشقوا طريقهم على سجادة حمراء وصولاً إلى حافلة مكشوفة على وقع أغنية "Muchachos" الخاصة بهم لكأس العالم التي أدتها فرقة لا موسكا. وغادرت الحافلة بعيد ذلك الى مجمع التدريب.

احتفالات في نصب "أوبيليسكو"

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد أعلن يوم الاثنين أن المنتخب سيحتفل بفوزه بلقب كأس العالم في نصب أوبيليسكو، حيث جرى العرف الاحتفال بالإنجازات الرياضية.

وكتب الاتحاد عبر تويتر "سيغادر بطل العالم ظهر الثلاثاء باتجاه أوبيليسكو للاحتفال بلقب كأس العالم مع الجماهير".

وتنتظر الجماهير، التي نزلت الشوارع في أنحاء البلاد، وصول المنتخب الأرجنتيني بفارغ الصبر لتواصل الاحتفال معه باللقب الثالث. وقال ليونيل ميسي قائد الفريق "أريد أن أكون في الأرجنتين لأرى الاحتفالات الجنونية. أريدهم أن ينتظروني، لا يسعني الانتظار للذهاب إلى هناك والاستمتاع باللقب معهم".

ع.ح./ح.ز. (أ ف ب، رويترز)