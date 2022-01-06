منتجات العناية بالبشرة مفيدة للشعر أيضاً.. لكن كيف؟

لماذا نعتني بالبشرة "المرئية" فقط ولا نولي فروة الرأس الحساسة الاهتمام نفسه؟ العناية بفروة الرأس بالشكل الأمثل، يؤثر بشكل كبير على صحة الشعر ونموه. لكن هذا لا يعني أنه عليك من الآن فصاعداً تلطيخ شعرك بكريم الوجه، ولكن يجب عليك استخدام منتجات الشعر التي تحتوي على نفس المكونات الموجودة في منتجات العناية بالبشرة.
الموقع الألماني GLAMOUR المتخصص في عالم الجمال والموضة، يكشف عن أفضل تلك المكونات للحصول على شعر صحي ولامع:
حمض الهيالورونيك
انتشرت خدعة تجميلية على تطبيق TikTok العام الماضي، فاجأت نتائجها الكثيرين وهو استخدام حمض الهيالورونيك للشعر. يثني العديد من المستخدمين بالتأثير المرطب لهذا المكون وقد أكد الخبراء بالفعل هذا التأثير. يمكن أن يكون حمض الهيالورونيك، الذي يمتلك خاصية امتصاص الماء، مفيداً بشكل خاص مع الشعرالمُجهد والملون.
وفي المنتجات المخصصة للعناية بالشعر وفروة الرأس، يعمل حمض الهيالورونيك مثل مغناطيس يجذب الماء ويساعد على إمداد فروة الرأس بالرطوبة. كما لا يمنح الترطيب للشعر المجعد والباهت فقط، بل يحمي أيضاً فروة رأسك من المشاكل الأخرى، ومنها الجفاف والحكة.
السيراميد
مكون شائع آخر للعناية بالبشرة والشعر هو السيراميد. ولهذا المكون أيضاً قدرة عالية على امتصاص السوائل وتخزينها. عند استخدامه على الشعر، يعمل على غلق جذع الشعرة وحماية الشعر من عوامل التلف الخارجية مثل الحرارة أثناء التصفيف. تظهر نتائج بعض الدراسات أيضاً أن منتجات الشعر التي تحتوي على السيراميد يمكن أن تحفز نمو الشعر.
فيتامين سي
أصبحت أمصال الفيتامينات لا غنى عنها في العناية بالبشرة، بسبب التأثير المضاد للالتهابات والذي يحمي البشرة من التأثيرات البيئية. وعند وضعه على فروة الرأس، يمكن للفيتامين سي حمايتها من الأشعة فوق البنفسجية والجذور الحرة.
ووفقاً للخبراء، من المهم أن لا تقتصر الحماية على الجلد "الطبيعي" من الأشعة فوق البنفسجية، بل أيضاً حماية فروة الرأس. على الرغم من أنها أقل عرضة للتلف الناتج عن أشعة الشمس بفضل حماية لشعر، إلا أنها لا تزال معرضة للإشعاع. ويمكن أيضاً أن يتلف الكيراتين الموجود في الشعر بسبب الأشعة فوق البنفسجية ويجفف الشعر أو يؤدي إلى تقصف الأطراف.
النياسيناميد
مكون نشط آخر يتم الترويج له حاليا في مجال العناية بالبشرة وهو جزء من مركب فيتامين ب، وللمكون تأثير مهدئ ويحمي من الالتهاب والاحمرار. النياسيناميد له تأثير مماثل على فروة الرأس، ولهذا السبب يجب على أولئك الذين يعانون من فروة الرأس الحساسة استخدام الشامبو مع هذا المكون المعجزة والذي له ميزة أخرى وهي تقليل قشرة الرأس.
أحماض التقشير
لطالما كان التقشير الكيميائي بأحماض AHA وBHA هو الاتجاه السائد في العناية بالبشرة لإزالة خلايا الجلد الميتة والكشف عن الجلد الصحي تحتها. وفي حالة الشعر، يمكن أن يساعد في إزالة الأوساخ، وجعل الشعر لامعاً وضبط درجة حموضة منتجات العناية مع تلك الموجودة في الجلد.
ويمكن أن تساعد أحماض التقشير أيضاً في منع انسداد بصيلات الشعر والتلف الذي يسبب قشرة الرأس. ويساعد حمض الساليسيليك على وجه الخصوص على تحفيز تدفق الدم إلى فروة الرأس.
إ.م/ أ.ح
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بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!
زيت الأركان.. الذهب السائل
وصفة الجمال الطبيعي في المغرب، ويُستخرج من لوز شجرة الأركان. يحتوي على نسبة كبيرة من "مضادات الأكسدة وفيتامينات كثيرة أهمها فيتامين E وأوميغا 6، المغذيان للشعر والبشرة. ويستعمل منذ القديم لعلاج مشاكل البشرة كحب الشباب والتجاعيد، ومشاكل فروة الرأس والشعر، بالإضافة إلى مشكلة تشقق الأظافر. والزيت المخصص لأغراض التجميل يُعد بطريقة مختلفة عن ذلك المعد للاستهلاك الغذائي.
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بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!
زيت شجرة الشاي.. المطهر الطبيعي
استخدمه الجنود الأستراليون في الحرب العالمية الأولى كمطهر، ويعد زيت شجرة الشاي آمناً عند استخدامه موضعياً وغير مكلف. وأثبتت الدراسات فعالية زيت الشاي في علاج العديد من المشكلات كحب الشباب والتخلص من قشرة الرأس ثم علاج سعفة القدم. كما أثبث فعاليته في طرد الحشرات، ومقاومة نمو العفن على الخضراوات والفاكهة. لا يمكن تناول زيت شجرة الشاي عن طريق الفم، فعند ابتلاعه يكون له آثار خطيرة على الصحة.
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بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!
زيت الأفوكادو.. علاج البشرة القوي
له عدة فوائد فيما يخص العناية بالجلد والبشرة، إذ يحتوي زيت الأفوكادو على أحماض "أوميغا 3" الدهنية وفيتامينات A وD وE. ولهذا السبب يعتبر مكوناً رئيسياً في منتجات كثيرة من الكريمات والمرطبات وكريمات الوقاية من الشمس. ومن ميزاته أنه مضاد للأكسدة، ويخفف التهابات الصدفية والإكزيما، ويسرّع التئام الجروح، كما يعالج الجلد المتضرر من حروق الشمس.
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بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!
زيت الورد.. المفضل لدى النساء
فعال في ترطيب بشرة الوجه وإعادة التوازن لمستويات الرطوبة المختلة في البشرة. ويساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس، كما يساعد على علاج حروق الشمس، كما أنه يحارب التجاعيد. يعد من الزيوت المعروفة بقدرتها على تعديل أي خلل هرموني في جسم المرأة مثل متلازمة تكيس المبايض. كما أنه فعال كذلك في مكافحة الالتهابات المختلفة بفضل خصائصه المهدئة والمضادة للميكروبات.
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بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!
زيت التين الشوكي.. أغلى من الذهب
زيت نادر وثمين، يتم الحصول عليه من بذور نوع من الصبار، التين الشوكي، الذي ينمو في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. ويعتبر هذا الزيت حسب المجلة الصحية الفرنسية "دوكتيسيمو" غنيا جدا بالستيرولات و"أوميغا 6" وفيتامين "هـ "، وهو مثالي لمحاربة التجاعيد والعناية بالشعر والبشرة. ويناسب كل أنواع البشرة وبشكل خاص للبشرة الجافة. كما أنه يغذي ويعالج بشكل ملفت الشعر ويعالج تلفه، ويقوي الأظافر ويمنحها لمعاناً.
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بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!
زيت الزيتون.. رفيقنا اليومي
يعمل زيت الزيتون على ترطيب الشعر والبشرة، ويغذي كل من الأظافر والعظام. وهناك العديد من الوصفات التي يتم استخدام زيت الزيتون فيها من أجل ترطيب الشعر وتقويته وزيادة سماكته، ووصفات أخرى لكل من البشرة والأظافر أيضاً. وبينت دراسات أن زيت الزيتون يحتوي على العديد من الدهون غير المشبعة المفيدة لصحة القلب، ومضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا الدم من التلف.
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بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!
زيت جوز الهند.. فعال للصحة والجمال
يستخلص من ثمار جوز الهند الغنية بالزيت، وتُستخدم أجزاؤه في خبز المعجنات وصنع الأطعمة. له انعكاسات جد إيجابية على صحة البشرة وترطيبها، وتقوية الشعر ولمعانه، فضلاً عن فعاليته في تهدئة بعض العوارض الهضمية مثل مرض القولون العصبي، ومشاكل عسر الهضم. إضافة إلى فوائده على الأسنان واللثة.
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بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!
زيت البابونج.. لصحة نفسية وجسدية
يستخلص من زهرة البابونج عن طريق التقطير ويستخدم منذ آلاف السنين في أغراض عديدة للصحة والشعر والبشرة. ويعتبر من الأعشاب المهمة التي لها الكثير من الاستخدامات المختلفة، ويحتوي زيته على الكثير من الخصائص المفيدة للصحة. إذ ثبت علمياً أنه يقي من السرطان ويساهم في تسكين الآلام ويحسن وظائف الجهاز الهضمي كما أن استنشاقه فقطي ساهم في التخلص من الاكتئاب. كما يغذي الشعر والبشرة بشكل ملفت وكبير.
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بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!
زيت إكليل الجبل.. علاج لأمراض كثيرة
له فوائد عديدة، منها تنظيف الجسم من السموم وذلك لقدرته على التأثير على الكبد والعصارة الصفراوية. كما أثبتت فائدته في علاج الصلع والثعلبة وإعادة إنبات الشعر. وقد وجدت تجربة أجريت على مجموعة من الرجال المصابين بالصلع الوراثي، أن قيامهم بتدليك رؤوسهم بمزيج مخفف من زيت إكليل الجبل لمرتين يومياً ولعدة أشهر متواصلة، كان له تأثير مشابه لتأثير دواء المنوكسيديل (Minoxidil) الذي يستخدم عادة لعلاج الصلع.