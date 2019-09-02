 منبوذ زيدان يغلق الباب في وجه عملاق ألماني | عالم الرياضة | DW | 05.09.2019

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عالم الرياضة

منبوذ زيدان يغلق الباب في وجه عملاق ألماني

كشف تقرير صحفي أن مهاجم ريال مدريد الشاب فضل البقاء في دكة بدلاء "الميرنغي" على الانتقال إلى فريق ألماني عملاق في فترة الانتقالات الصيفية. "منبوذ" المدرب زين الدين زيدان يأمل في الحصول على دقائق لعب أكثر مع ريال مدريد.

Fußball Spanien Real Madrid Mariano Diaz (picture-alliance/AFP7/X. Bonilla)

ماريانو دياز، أرشيف.

قبيل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية، طالب مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أكثر من لاعب في تشكيلة الفريق بضرورة البحث عن تحدٍ جديد، لاسيما وأن "الميرنغي" يرغب في نسيان خيبة أمل الموسم الماضي، والعودة مرة أخرى إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

ويأتي ماريانو دياز على رأس اللاعبين، الذين وجه إليهم زين الدين زيدان كلامه، لاسيما مع تعاقد ريال مدريد مع المهاجم الصربي الواعد لوكا يوفيتش. بيد أن دياز لا يريد على ما يبدو الرحيل عن "الميرنغي" ويفضل عوضاً عن ذلك البقاء على دكة بدلاء ريال مدريد.

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فيما اقترب ريال مدريد بنسبة كبيرة من حسم صفقة نجم تشيلسي إيدين هازارد في فترة الانتقالات الصيفية، ذكرت تقارير صحفية أن النجم البلجيكي يتحتم عليه الآن التنازل عن قميصه المُفضل، الذي اشتهر به منذ عدة سنوات. (03.06.2019)

يراقب فريق روما أحد نجوم ريال مدريد تمهيداً لضمه في فترة الانتقالات الصيفية. النادي الإيطالي سيحاول استغلال وضع مهاجم"الميرنغي" المُعقد مع الفريق من أجل إقناعه بالانتقال إلى روما في الأيام القليلة القادمة. (08.07.2019)

فقد ذكر موقع صحيفة "شبورت بيلد" أن ماريانو دياز، رفض الانتقال إلى فريق شالكه في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف أن النادي الألماني كان من أكثر الفرق المهتمة بالحصول على خدماته.

وأوضح موقع "شبورت بيلد" أن شالكه كان على استعداد لدفع راتب ماريانو دياز السنوي، والذي يبلغ 4 مليون يورو، وأردف أن عدم مشاركة الفريق الألماني في المسابقات الأوروبية هذا الموسم كان من بين أسباب رفض ماريانو دياز الانتقال إلى شالكه.

ويرغب ماريانو دياز (26 عاماً) في البقاء مع ريال مدريد، إذ يرتبط بعقد مع الفريق يمتد حتى صيف سنة 2023، فيما يأمل "الأبيض الملكي" في رحيل اللاعب قريباً عن الفريق، والذي يُقدر سعره حالياً بـ 20 مليون يورو، وفق ما ذكر موقع "ترانسفر ماركت".

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


مختارات

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

فرق جديدة، ومدربون جدد وأهداف كثيرة. يمكنك أن تتعرف إلى معطيات متنوعة قبيل انطلاق موسم البوندسليغا الجديد. في هذه الجولة المصورة نستعرض أسماء ووقائع وحقائق تفيد المتابع للبطولة. (18.08.2019)  

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منبوذ زيدان يغلق الباب في وجه عملاق ألماني

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