 ″منبوذ زيدان″: برشلونة حاول التعاقد معي | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 14.12.2019

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رياضة

"منبوذ زيدان": برشلونة حاول التعاقد معي

كشف مارتن أوديغارد، لاعب ريال مدريد المعار إلى ريال سوسييداد، أن برشلونة حاول الحصول على توقيعه قبل سنوات. النجم النرويجي يتألق حاليا برفقة فريقه الباسكي، في ظل توقعات بعودته إلى ريال مدريد قريبا.

أوديغارد في مواجهة كابتن الميرنغي سيرجيو راموس خلال مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد يوم السبت 23.11.2019

هل يعود أوديغارد إلى ريال مدريد قريباً؟

كشف مارتن أوديغارد، لاعب ريال مدريد المعار إلى ريال سوسييدا، أن فريق برشلونة الإسباني كان من ضمن الأندية الأوروبية المهتمة بالحصول على توقيعه، وأضاف أوديغار أن والده أوقف انتقاله إلى النادي الكتالوني.

وقال اللاعب النرويجي الموهوب، في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس"، البريطانية "كانت هناك العديد من الفرق التي اتصلت بأبي. نعم، لقد سافر أبي في مرة واحدة إلى برشلونة، لكن في النهاية لم أنتقل إلى برشلونة".

وتابع  صاحب القدم اليسرى المميزة "أعتقد أن طريقة لعبي تناسب أسلوب لعب برشلونة، لكني أعتقد أيضاً أن أسلوب لعبي يناسب أيضاً ريال مدريد"، وأردف: "إنهم يريدون الفوز واللعب بأسلوب هجومي...أحب كرة القدم الإسبانية، فكل الفرق قوية".

مختارات

لم يتجاوز عمره الخامسة عشرة بعد، إلا أنه جذب انتباه أكبر الأندية الأوروبية لكرة القدم. أوديغارد: موهبة نرويجية صاعدة، دفعت البعض لتشبيهه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. (02.08.2014)

يملك النرويجي مارتن أوديغارد، الذي خطفه ريال مدريد مقابل أكثر من 50 ألف دولار أسبوعيا، بعد تسابق أندية أوروبية للحصول على خدماته، موهبة كبيرة. لكن ابن السادسة عشرة لم يكن ليصبح عالميا لولا والده لاعب كرة القدم السابق. (02.02.2015)

وعن المقارنة الدائمة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، قال مارتن أوديغارد "ميسي ورونالدو الأفضل في العالم، وإنه لشيء خاص أن تلعب ضدهما".

وكان مارتن أوديغارد (20 عاماً)، قد انتقل إلى ريال مدريد سنة 2015 قادما من فريق سترومسغودسيت النرويجي، بيد أنه لم يستطع حجز مكانة له مع "الأبيض الملكي"، لينتقل بعدها على سبيل الإعارة إلى هولندا قبل أن ينضم إلى ريال سوسييداد.

ويقدم مارتن أوديغار موسماً مميزاً برفقة فريقه الحالي ريال سوسييداد، حيث ساهم اللاعب النرويجي في حصول فريقه على عدة نقاط مهمة في الدوري الإسباني، والذي يحتل حالياً المركز الرابع في ترتيب "الليغا".

وحالياً، يصعب عودة مارتن أوديغار إلى ريال مدريد بسبب تواجد أكثر من لاعب مميز في تشكيلة "الميرنغي"، إلاّ أن تألق صاحب القدم اليسرى المميزة هذا الموسم، قد يُعجل في عودته إلى "الأبيض الملكي"، تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان. يذكر أن مارتن أوديغار سيواجه اليوم السبت (14 كانون الأول/ ديسمبر) برشلونة في مباراة قوية جداً برسم الأسبوع الـ 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ر.م/ ع.ج

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

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