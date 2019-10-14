منبج مدينة سورية منسية لولا الحرب السورية التي جعلت منها محور الصراع بين قوى متعددة خلال الحرب السورية. وتأتي أهميتها من الموقع الاستراتيجي التي تحتله شمال شرق حلب بالقرب من الحدود التركية غرب نهر الفرات.

قُدّر عدد سكان منبج بنحو 150 ألف نسمة في عام 2010. أما اليوم وفي ظل استمرار الحرب السورية لا توجد معلومات عمن تركها أو لجأ إليها. ويعود تاريخ منبج الى العصر الآرامي، وفيها ضُربت نقود ومسكوكات تحمل اسمها وتعود لما قبل عصر الاسكندر المقدوني. اشتهرت قديما بمقاومة الروم وكمركز للحراك الاجتماعي والثقافي على مر العصور. وقد انجبت عدد من الشعراء الكبار في تاريخ الأدب العربي أمثال البحتري.