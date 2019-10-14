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منبج

منبج مدينة سورية منسية لولا الحرب السورية التي جعلت منها محور الصراع بين قوى متعددة خلال الحرب السورية. وتأتي أهميتها من الموقع الاستراتيجي التي تحتله شمال شرق حلب بالقرب من الحدود التركية غرب نهر الفرات.

قُدّر عدد سكان منبج بنحو 150 ألف نسمة في عام 2010. أما اليوم وفي ظل استمرار الحرب السورية لا توجد معلومات عمن تركها أو لجأ إليها. ويعود تاريخ منبج الى العصر الآرامي، وفيها ضُربت نقود ومسكوكات تحمل اسمها وتعود لما قبل عصر الاسكندر المقدوني. اشتهرت قديما بمقاومة الروم وكمركز للحراك الاجتماعي والثقافي على مر العصور. وقد انجبت عدد من الشعراء الكبار في تاريخ الأدب العربي أمثال البحتري.

An der Front mit einer arabischen Einheit der SDF, die dem tÃ_rkischen MilitÃ_r und ihren ismlamistischen Hilfstruppen der FSA hier im Dorf von Halwanji bei Dadat nÃ¶rdlich von Manbij / Syrien gegenÃ_ber steht. Der nÃ_chste tÃ_rkische Posten ist drei km entfernt, die tÃ_rkische Grenze liegt 16 km nÃ¶rdlich von hier. /// At the front line, with an SDF Arab unit facing the Turkish army and its Islamist auxiliary forces of the FSA here in the village of Halwanji near Dadat, north of Manbij, Syria. The next Turkish post is three km away, the Turkish border is 16 km north of here. (Photo by Sebastian Backhaus/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

من يسبق في السيطرة على مدينة منبج الاستراتيجية؟ 14.10.2019

يبدو أن هناك سباقاً على دخول مدينة منبج الاستراتيجية في شمال سوريا. فبعد أن أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن بلاده ستنفذ خططها بشأن منبج، أعلن الإعلام الرسمي للنظام السوري أن وحدات من الجيش دخلت المدينة.

Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu and Nicaragua's Foreign Minister (not seen) hold a joint press conference in Ankara on July 24, 2019. (Photo by Adem ALTAN / AFP)

تركيا: لا اتفاق مع واشنطن حول منطقة آمنة في سوريا 24.07.2019

في حين عبّرت تركيا عن عدم رضاها على مقترح أميركي بإنشاء منطقة عازلة في شمال سوريا لمنع حدوث اشتباكات بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد، أكدت السفارة الأمريكية في أنقرة أن الجانبين ملتزمان بتحقيق تقدم.
dpatopbilder - 16.02.2019, Syrien, Hadschin: Zwei Kämpfer der von Kurden angeführten und von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), patrouillieren in den Straßen der kürzlich befreiten Stadt Hadschin. In Syrien steht die Terrormiliz IS kurz vor einer militärischen Niederlage. Die SDF waren am Wochenende tief in die letzte verbliebene IS-Hochburg Baghus am Euphrat vorgedrungen. Nur noch in einem kleinen Teil des Ortes an der syrisch-irakischen Grenze hielten sich noch einige IS-Kämpfer verschanzt, sagte SDF-Kommandeur Adnan Afrin der Deutschen Presse-Agentur. Foto: Aboud Hamam/dpa | Verwendung weltweit

سلاح قوات سوريا الديمقراطية.. "لعبة القط والفأر" بين أمريكا وتركيا؟ 27.02.2019

مع بدء سحب بعض المعدات الأمريكية من سوريا، تطالب أنقرة من واشنطن أن تسحب الأسلحة التي قدمتها لحلفائها الكرد أيضاً، في حين يصر مسؤولون أمريكيون على ضرورة مواصلة تزويد الكرد بالسلاح. فهل يبدو المطلب التركي واقعياً لأمريكا؟
©Chris Huby / Le Pictorium/MAXPPP - Chris Huby / Le Pictorium - 06/07/2017 - Syrie / Rojava / Raqqa - Syrie / Tal Abyad / Ceremonie du jeudi soir qui attire une grande partie de la ville, entre citoyens, militaires et politiques, a la fois kurdes et arabes / Ce soir, il s'agit d'enterrer trois combattants arabes / Plusieurs groupes arabes de la FDS (Forces democratiques syriennes) sont installes dans des maisons reprises a Daesh. Cette unite appartient a Liwa Al-Tharir (ndlr : la brigade de la liberte), une brigade de combattants arabes qui a decide d'en decoudre avec les fanatiques de l'EI. Chris Huby / Le Pictorium - SYRIE / The Freedom Katiba against RAQQA / LIWA AL TAHRIR - 06/07/2017 - Syria / Rojava / Raqqa - Syria / Tal Abyad / Thursday evening ceremony that attracts much of the city, between citizens, military and political, both Kurdish and Arab / Tonight, it is to bury three Arab fighters / Several Arab groups of The SDF (Syrian Democratic Forces) are installed in houses taken over in Daesh. This unit belongs to Liwa Al-Tharir, a brigade of Arab fighters who decided to fight with the fanatics of the EI. Foto: Chris Huby / Le Pictorium/MAXPPP/dpa |

أردوغان يطالب واشنطن بموقف واضح بشأن شمال سوريا 05.02.2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن صبر بلاده سينفد قريبا إذا لم يخرج المسلحون الأكراد من بلدة منبج بشمال سوريا. أردوغان يحث واشنطن لوضع خطة واضحة بهذا الشأن.
16.01.2019, Syrien, Manbij: Dieses Videostandbild von Hawar News, ANHA, zeigt ein beschädigtes Restaurant nach einer Bombenexplosion. Bei einem Anschlag auf die von Kurden kontrollierte Stadt Manbidsch im Norden Syriens sind Aktivisten zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat über sein Sprachrohr Amak für sich und sprach von einem Angriff eines Selbstmordattentäters. Foto: -/ANHA/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

مراقبون: هجوم منبج صفعة لتصورات ترامب حول "داعش" 16.01.2019

يرى مراقبون أن الهجوم الانتحاري في منبج وتبني "داعش" له يشكل صفعة قوية للرئيس ترامب. فالرئيس الأمريكي برر نيته سحب قواته من سوريا بالقول قبل أسابيع إن تنظيم "داعش" قد هزم وبالتالي لا مبرر لبقاء الجنود الأمريكيين هناك.
U.S. Soldiers surveil the area during a combined joint patrol in Manbij, Syria, November 1, 2018. Picture taken November 1, 2018. Courtesy Zoe Garbarino/U.S. Army/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

بعد تفجير منبج.. شكوك حول سحب القوات الأمريكية من سوريا! 16.01.2019

بعد التفجير الانتحاري بمنبج السورية، يتساءل مراقبون ما إذا كانت واشنطن ستنفذ قرارها بسحب قواتها من سوريا بحجة أن تنظيم "داعش" قد تمت هزيمته. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده ستواصل القتال كي لا يطل "داعش" برأسه مجددا.
A U.S. soldier, left, sits on an armored vehicle behind a sand barrier at a newly installed position near the tense front line between the U.S-backed Syrian Manbij Military Council and the Turkish-backed fighters, in Manbij, north Syria, Wednesday, April 4, 2018. A week ago, there was just a single house where U.S. soldiers had hoisted a U.S. flag on a hill a little ways back from a tense front line in Syria. Now on Wednesday stood a growing outpost with a perimeter of large sand barriers and barbed wire, a new watch tower and half a dozen armored vehicles, The Associated Press found. (AP Photo/Hussein Malla) |

مقتل جنود أمريكيين في تفجير انتحاري في منبج السورية 16.01.2019

فيما كانت الأنظار تتجه للسجال التركي الأمريكي حول نية الرئيس ترامب سحب قواته من سوريا، استهدف تفجير انتحاري دورية تابعة للتحالف الدولي في مدينة منبج. تنظيم "داعش" سارع إلى تبني التفجير الذي أسفر عن مقتل جنود أمريكيين.
Conscripts during graduation ceremony - Although security has improved dramatically over the last three years, many still join the ranks of the Syrian Democratic Forces, the US backed multi-ethnic force which is fighting ISIS in its last Syrian strongholds. “I was too young to fight in 2014 but, at 18, I can no longer skip my obligations,” soldier Heval Sipan told DW. DW, Karlos Zurutuza, September 2017

تلاشي أحلام أكراد سوريا 11.01.2019

أعلن الرئيس الأمريكي أنه يعتزم سحب القوات الأمريكية من سوريا ما يغير موازين القوى. وبسبب هذا يحاول الأكراد التموقع من جديد في المنطقة حيث وجب عليهم اختيار حلفائهم.
FILE PHOTO: Syria Democratic Forces (SDF) fighters walk on the rubble of damaged shops and buildings in the city of Manbij, in Aleppo Governorate, Syria, August 10, 2016. REUTERS/Rodi Said/File Photo

دمشق تعلن انسحاب 400 مقاتل كردي من منطقة منبج 02.01.2019

أعلنت دمشق انسحاب حوالى 400 مقاتل كردي من منطقة منبج، بعد أيام على انتشار قواتها هناك تلبية لدعوة المقاتلين الأكراد في مواجهة تهديدات تركيا بشن هجوم محتمل ضدهم. الطرف الكردي لم يؤكد هذه المعلومات بعد.

AZEZ, SYRIA - DECEMBER 24: Heavy armed land and armoured vehicles belonging to Hamza division affiliated with Free Syrian Army (FSA) are being dispatched to the front lines in Manbij at the border with YPG/PKK terrorist organizations and Asad regime forces, on December 24 in Azez, Syria. (Photo by Hisam el Homsi/Anadolu Agency/Getty Images)

بعد انسحاب ترامب ـ تركيا وروسيا تتفقان على التنسيق ميدانيا 29.12.2018

انتهت محادثات موسكو بين الجانبين التركي والروسي إلى اتفاق على "التنسيق" الميداني في سوريا. الوضع الجديد بسوريا، وتحديدا في منبج، بعد إعلان الانسحاب الأمريكي، دفع بهما لهذه المحادثات لأن لهما مقاربتين مختلفتين للوضع هناك.
(180708) -- DARAA (SYRIA), July 8, 2018 (Xinhua) -- Syrian soldiers flash the victory sign in the town of Um al-Mayathen, about 10 km east of the capital city of Daraa province in southern Syria, on July 8, 2018. The Syrian army has expanded its control over 72 percent of the entire Daraa area in southern Syria, state news agency SANA said on Sunday. (Xinhua/Ammar Safarjalani) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

مسائية DW: هل ستكون منبج ساحة انطلاق حرب بين سوريا وتركيا؟ 28.12.2018

الجيش السوري يعلن عن دخوله مدينة منبج لحماية الأكراد من هجوم تركي محتمل. والجيش الأمريكي ينفي ذلك، بينما أنقرة تستنفر وتتوعد بمطاردة الوحدات الكردية. فهل نحن أمام مواجهة عسكرية أم تفاهمات جديدة في الشمال السوري؟
(180708) -- DARAA (SYRIA), July 8, 2018 (Xinhua) -- Syrian soldiers flash the victory sign in the town of Um al-Mayathen, about 10 km east of the capital city of Daraa province in southern Syria, on July 8, 2018. The Syrian army has expanded its control over 72 percent of the entire Daraa area in southern Syria, state news agency SANA said on Sunday. (Xinhua/Ammar Safarjalani) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

تركيا تحذر من "أي عمل استفزازي" بعد دخول الجيش السوري إلى منبج 28.12.2018

اعتبرت تركيا أنه "لا يحق" لوحدات حماية الشعب الكردية الطلب من الجيش السوري دخول منطقة منبج لحمايتها من التهديدات التركية. جاء ذلك عقب إعلان دمشق دخول قواتها المدينة بطلب من المقاتلين الأكراد، وهو ما رحبت به موسكو.
AZEZ, SYRIA - DECEMBER 24: Heavy armed land and armoured vehicles belonging to Hamza division affiliated with Free Syrian Army (FSA) are being dispatched to the front lines in Manbij at the border with YPG/PKK terrorist organizations and Asad regime forces, on December 24 in Azez, Syria. (Photo by Hisam el Homsi/Anadolu Agency/Getty Images)

تحركات على أكثر من صعيد.. هل اقتربت معركة منبج؟ 25.12.2018

قالت تركيا إنها عازمة على العبور إلى شرق الفرات في أسرع وقت ممكن. في الأثناء تحدثت فصائل معارضة مدعومة من أنقرة أنها بدأت بعملية قصف منبج استعدادا لانطلاق المعركة، فيما أرسلت دمشق تعزيزات عسكرية إلى خطوط المواجهة.

04.11.2018 *** US forces patrol the Kurdish-held town of Al-Darbasiyah in northeastern Syria bordering Turkey on November 4, 2018. - Three armoured vehicles carrying soldiers wearing the US flag on their uniform arrived in the area after renewed tensions between Ankara and Syrian Kurds, a spokesman said. Turkey last week raised threats against Kurdish forces in northeastern Syria, shelling their positions and flagging a possible new offensive. (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP) (Photo credit should read DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images)

ترامب يتحدث عن انسحاب منسق وتركيا تعزز وجودها على الحدود 23.12.2018

حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طمأنة منتقدي قراره المفاجئ حول سوريا، قائلا إنه اتفق مع الرئيس التركي على انسحاب "منسق". تزامن ذلك مع ورود معلومات حول قيام تركيا بتعزيز وجودها العسكري على الحدود السورية.
KOBANE, SYRIA - JUNE 20: (TURKEY OUT) A Kurdish People's Protection Units, or YPG fighters stand near a check point in the outskirts of the destroyed Syrian town of Kobane, also known as Ain al-Arab, Syria. June 20, 2015. Kurdish fighters with the YPG took full control of Kobane and strategic city of Tal Abyad, dealing a major blow to the Islamic State group's ability to wage war in Syria. Mopping up operations have started to make the town safe for the return of residents from Turkey, after more than a year of Islamic State militants holding control of the town. (Photo by Ahmet Sik/Getty Images)

تركيا تهدد بـ"دفن" المقاتلين الأكراد و"قسد" بإطلاق سجناء "داعش" 20.12.2018

تحتفظ قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في سجون ومخيمات لها بالآلاف من عناصر "داعش" وأهلهم، ومع تلويح تركيا بتنفيذ عملية عسكرية ضد "قسد"، تهدد القيادات العسكرية الكردية بالتوقف عن قتال "داعش" وإطلاق سراح المحتجزين منهم لديها.
Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks during a joint press conference with Tanzania's President at the State House in Dar es Salaam, on January 23, 2017 as part of his three-day tour to east Africa that will include visits to Mozambique and Madagascar. / AFP / STRINGER (Photo credit should read STRINGER/AFP/Getty Images)

هل ينجح ترامب في خفض التوتر بين أنقرة والأكراد؟ 01.11.2018

بلغ التوتر بين تركيا والمقاتلين الأكراد السوريين المدعومين من واشنطن إلى حد أنهم أعلنوا توقيف عملياتهم ضد "داعش" مؤقتا. اليوم بدأ الجانبان التركي والأمريكي بتسيير دوريات مشتركة في منبج، كما تحادث ترامب وأردوغان هاتفيا.
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