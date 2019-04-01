 مناورة اللحظة الأخيرة...ماي تلجأ الى المعارضة بشأن بريكست | أخبار | DW | 03.04.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

مناورة اللحظة الأخيرة...ماي تلجأ الى المعارضة بشأن بريكست

في أربع جوالات رفض مجلس العموم الاقتراح المعروض من قبل تيريزا ماي حول بريكست. خيارات ماي باتت محدودة، وعدد منتقديها حتى من داخل حزبها المحافظ في ازدياد. ما دفعها للاستغاثة بحزب العمال لعلّها تضمن الأغلبية المنشودة.

Großbritannien London - Debatte zum Brexit | Theresa May (picture-alliance/AP Photo/House of Commons/M. Duffy)

بعد أن نالت من الرفض أربع جولات في مجلس العموم، تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الآن الاستعانة بالمعارضة في مناورة اللحظة الأخيرة لكسر الجمود بشأن أزمة بريكست التي دخلت النفق المجهول.

وفي بيان من مكتبها أعد على عجل بعدما أمضت سبع ساعات في اجتماعات وزارية بشأن كيفية الخروج من متاهة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، قالت ماي مساء الثلاثاء (الثاني من أبريل/ نيسان)، إنها ستسعى لتمديد آخر قصير الأجل للخروج إلى ما بعد 12 من أبريل / نيسان، أقصى موعد بعد التأجيل الأول.

ماي تدعو العمال لطاولة المفاوضات

غير أن ماي أيضا تريد خروج بلادها قبل 22 من الشهر ذاته، حتى لا تضطر المملكة المتحدة للمشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي في ذلك الشهر.

مشاهدة الفيديو 06:28

بركسيت - مجتمع منقسم

وتثير هذه الخطوة إمكانية إبقاء المملكة المتحدة على علاقة اقتصادية أوثق كثيرا مع الاتحاد بعد الخروج، غير أنها قد تمزق حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي نظرا لأن نصف نواب الحزب يريدون انفصالا باتا عن التكتل.

وقالت ماي "أعرض الجلوس مع زعيم المعارضة (رئيس حزب العمال) لمحاولة الاتفاق على خطة سنلتزم بها لضمان أن نغادر الاتحاد الأوروبي وأن نفعل ذلك باتفاق".

وأضافت "سنحتاج لتمديد آخر للمادة 50 (إخطار الانسحاب).. تمديد قصير لأقصى حد ممكن وينتهي عندما نقر اتفاقا. ويتعين علينا أن نكون واضحين بشأن سبب هذا التمديد لضمان المغادرة في الوقت المناسب وبطريقة منظمة".

ترحيب وتنديد

في المقابل، ردّ زعيم العمال جيرمي كوربين معربا عن "سعادته" للاجتماع مع ماي وأنه لن يضع شروطا قبل المحادثات. في الوقت نفسه جدد على التأكيد على أن حزبه يريد الحفاظ على الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي ووصول بريطانيا إلى السوق الموحدة وضمان الحماية للعاملين.

مشاهدة الفيديو 02:45

مستقبل بريطانيا بعد بريكست من وجهة نظر المنجمين

وأضاف كوربين أنه سيحتفظ بالحق في السعي لإجراء اقتراع على الثقة في الحكومة إذا أخفق أي اتفاق في نهاية المطاف في حشد أغلبية في البرلمان المنقسم بشدة.

هذا التقرب من كوربين، زاد من حدة الغضب المتفاقم أصلا من تيريزا ماي داخل المعسكر المحافظ.

وقال جاكوب ريس موغ المؤيد البارز للخروج من الاتحاد في تصريحات للصحفيين أن "هذا نهج لا يبعث على الرضا على الإطلاق، هذا ليس في مصلحة البلاد، وهو لا يحقق نتيجة الاستفتاء".

وقال بوريس جونسون، الذي تصدر حملة الخروج في 2016، إن التوصل إلى حل وسط مع حزب العمال سيشكل خيانة للاستفتاء، مؤكدا أن خامس أكبر اقتصاد في العالم قد يكون خارج الاتحاد لكن يخضع في الوقت نفسه لقواعده.

وأجلت الأزمة بالفعل خروج بريطانيا لمدة أسبوعين على الأقل عن الذي كان مقررا يوم الـ29  من مارس/ آذار.

و.ب/ح.ز (رويترز، أ ف ب، د ب أ) 

مختارات

النواب البريطانيون يصوتون ضد كل المقترحات البديلة لبريكست

صوت أعضاء مجلس العموم البريطاني مساء الاثنين ضد أربعة اقتراحات غير ملزمة بشأن بدائل محتملة لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع التكتل الأوروبي. (01.04.2019)  

ماي مستعدة للتنحي لإنقاذ اتفاق بريكست

في آخر حلقة من مسلسل بريكست وربما ليست الأخيرة، ينعقد مجلس العموم البريطاني اليوم للتصويت على بدائل محتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد رفض متواصل لخطط رئيسة الوزراء تيريزا ماي في الانفصال. (27.03.2019)  

تيريزا ماي تتلقى صفعة جديدة في البرلمان البريطاني

تلقت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي صفعة جديدة في مجلس العموم البريطاني. فقد أفشل النواب محاولتها وقف مزيد من عمليات التصويت على بدائل محتملة لاتفاقها الخاص حول بريكست، الذي رفضه البرلمان ثلاث مرات. (01.04.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

بركسيت - مجتمع منقسم  

مستقبل بريطانيا بعد بريكست من وجهة نظر المنجمين  

مواضيع ذات صلة

Großbritannien London - Debatte zum Brexit | Theresa May

تيريزا ماي تتلقى صفعة جديدة في البرلمان البريطاني 01.04.2019

تلقت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي صفعة جديدة في مجلس العموم البريطاني. فقد أفشل النواب محاولتها وقف مزيد من عمليات التصويت على بدائل محتملة لاتفاقها الخاص حول بريكست، الذي رفضه البرلمان ثلاث مرات.

Britische Premierministerin Theresa May

تداعيات بريكست..هل اقتربت نهاية تيريزا ماي؟ 24.03.2019

أجرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي محادثات أزمة مع زملائها في حزب المحافظين، فيما تسعى إلى وضع خطة للأسبوع الحاسم في عملية بريكست وذلك وسط تقارير تفيد بأن رئاستها للحكومة باتت مهددة أكثر من أي وقت سابق.

England, London: Brexit Proteste

الخروج من الاتحاد الأوروبي: أسبوع حسم بريكست 11.03.2019

يصوت البرلمان البريطاني الثلاثاء مجددا على صفقة بريكست. وبروكسل لم تقدم الوصفة السحرية المرجوة. وفي حال فشل تيريزا ماي، فإنه سيحصل تأجيل لتاريخ الخروج من الاتحاد الأوروبي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  