مناكفة توخل وسان جيرمان تحتدم بتوبيخ علني من ليوناردو

وجه ليوناردو مدير الكرة بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم توبيخا للمدير الفني توماس توخل، تعقيبا على تصريحات الأخير يوم الخميس الماضي حذر فيها من مغبة تراجع أداء الفريق في حال لم يتم تعزيز صفوفه. وحسب توخل، فإن جيرمان "لن يحقق ما تمّ تحقيقه" في إشارة إلى ألقاب الموسم الماضي، ومنها ثلاثة محلية إضافة إلى بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا قبل خسارته أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وتأتي تصريحات توخل بعد أيام قليلة قبيل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، غير أنه وعقب فوز سان جيرمان على أنجيه 6 / 1 في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي (مساء الجمعة، الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول)، أبدى ليوناردو مدير الكرة بالنادي الباريسي امتعاضا شديدا، قائلا: "نحن حقا لم نحب ذلك. إذا كان هناك شخص لا يشعر بالسعادة لكنه قرر البقاء، فعليه تقبّل سياسة النادي والقواعد الداخلية له"، وذلك في إشارة واضحة إلى توخل.

وتعقبيا على الطلب المتكرر للمدرب السابق لماينز ودورتموند بإبرام صفقات جديدة، شدد ليوناردو على أن أزمة جائحة كورونا جعلت الأمور صعبة من الناحية المالية.

مشاهدة الفيديو 01:40 شارك بايرن ميونيخ يفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3hRMa بايرن ميونيخ يفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا

وقال لاعب المنتخب البرازيلي السابق: "نحن نعيش في وضع صعب، ليس فقط في كرة القدم"، وأضاف أن النادي سجل خسائر بنحو 100 مليون يورو بسبب الجائحة.

وتابع ليوناردو :"لكي تبقى في هذا النادي، عليك أن تكون مستعدا للمعاناة من أجله وللتضحية بنفسك، حتى عندما نمر بأوقات عصيبة".

ولم يكشف ليوناردو عما إذا كان النادي سيفرض عقوبة على توخيل، الذي يستمر عقده مع سان جيرمان حتى نهاية الموسم، مكتفيا بالقول: "سنبحث داخليا ما سنقوم به".

وتعاقد سان جيرمان فقط مع الظهير الأيمن أليساندرو فلورينزي والحارس البديل ألكسندر لوتيليه، بينما رحل عن الفريق إدينسون كافاني وتياغو سيلفا وتوماس مونييه وتانغي كواسي وإريك مكسيم تشوبو-موتينغ. بينما تمسك الفريق ببقاء نيمار وكيليان مبابي وأنخيل دي ماريا.

وقال ليوناردو :"لا أقول إن الفريق ضعيف. فنحن نتحدث عن فريق رائع".

و.ب/ م.س(د ب أ، سيد)