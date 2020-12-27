منافسة شرسة.. صلاح يدخل القائمة المختصرة لجائزة الأفضل لعام 2021

دخل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، القائمة المختصرة لجائزة الأفضل لعام 2021 والتي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وسيتم الكشف عن الفائزين بالجائزة يوم 17 يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويشارك في التصويت الذي بدأ اليوم مدربو وقادة المنتخبات الوطنية بالإضافة الى تصويت أنصار اللعبة ومجموعة مختارة من الصحافيين.

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت، اليوم الاثنين (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، أن الجماهير ستتمكن من التصويت من خلال الموقع الرسمي حتى يوم العاشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مشيرا إلى أن اختيار المرشحين تم عبر اثنين من اللجان المختصة (واحدة للرجال وأخرى للسيدات).

صلاح ينافس كبار العالم

وكشف (فيفا) عن المرشحين في كل فئة بالنسبة للرجال والسيدات والمدربين وحراس المرمى. ودخل صلاح في قائمة المرشحين للجائزة حيث سيتنافس مع عشرة نجوم آخرين وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني والبرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) وزميله في الفريق ونجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي.

كذلك الأمر بالنسبة للبلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي وإيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألماني والإيطالي جورجينو نجم تشيلسي الإنجليزي وزميله الفرنسي نغولو كانتي ومواطنه كريم بنزيمة نجم وهداف المنتخب الفرنسي وريال مدريد الإسباني.

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توخيل وفليك في جائزة أفضل مدرب

فيما يتنافس كل من أنطونيو كونتي مدرب توتنهام الإنجليزي حاليا وإنتر ميلان الإيطالي سابقا والإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي وتوماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي ومواطنه هانزي فليك المدير الفني الحالي للمنتخب الألماني والمدرب السابق لبايرن ميونيخ، بالإضافة إلى الثنائي الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني وليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني.

كما دخل الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب بلاده القائمة، فيما غاب الأيقونة الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول عن القائمة.

من يفوز بلقب أفضل حارس مرمى؟

وفي فئة حراس المرمى، يتنافس خمسة لاعبين على نيل جائزة الأفضل في عام 2021، ويتواجد كل من أليسون بيكر حارس مرمى البرازيل وليفربول الإنجليزي وجيانلويجي دوناروما حارس مرمى إيطاليا وباريس سان جيرمان والسنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي والألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ وكاسبر شمايكل حارس مرمى منتخب الدنمارك وليستر سيتي الإنجليزي.

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المنافسة في فئات كرة قدم السيدات

وفي فئة السيدات، تتنافس كل من ستينا بلاكسيتينوس (منتخب السويد وفريق هاكين) وأيتانا بونماتي (منتخب إسبانيا وبرشلونة) ولوسي برونز (منتخب إنجلترا ومانشستر سيتي) وكارولين غراهام هانسن (منتخب النرويج وبرشلونة) وبيرنيل هاردر (منتخب الدنمارك وتشيلسي الإنجليزي) وجينفير هيرموسو (منتخب إسبانيا وبرشلونة) وجي سو يون (كوريا الجنوية وتشيلسي) وسام كير (منتخب أستراليا وتشيلسي) وفيفيان ميديما (منتخب هولندا وأرسنال الإنجليزي) وإيلين وايت (منتخب إنجلترا ومانشستر سيتي) وألكسيا بوتيلاس (منتخب إسبانيا وبرشلونة الإسباني) وكريستين سنكلير (منتخب كندا وبورتلاند ثورنز).

وفي فئة أفضل حارسة مرمى جاءت المرشحات كالتالي: آن كاترين بيرغر (ألمانيا / تشيلسي) كريستيان إندلر (تشيلي / باريس سان جيرمان / أولمبيك ليون) ستيفاني لين ماري لابي (كندا / نادي روزينغارد / باريس سان جيرمان) هيدفيغ ليندال (السويد / أتليتكو مدريد) أليسا ناهر (الولايات المتحدة الأمريكية / شيكاغو ريد ستارز).

وبالنسبة لأفضل مدرب لفريق سيدات جاءت المنافسة على اللقب كالتالي: لويس كورتيس (برشلونة) بيتر غيرهاردسون (منتخب السويد) إيما هايز (إنجلترا / تشيلسي) بيفرلي بريستمان ( المنتخب الكندي) سارينا ويجمان (المنتخب الهولندي و المنتخب الإنجليزي).

وكشف (فيفا) أنه سيتم الإعلان عن القائمة المختصرة لجائزة بوشكاش" أفضل هدف" في وقت لاحق.

يذكر أن جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة في كرة القدم ستُمنح في 29 من الشهر الحالي.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز)