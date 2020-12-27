 منافسة شرسة.. صلاح يدخل القائمة المختصرة لجائزة الأفضل لعام 2021 | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 22.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

منافسة شرسة.. صلاح يدخل القائمة المختصرة لجائزة الأفضل لعام 2021

ضمن قائمة نهائية من 11 لاعباً يتنافس النجم المصري محمد صلاح مع عمالقة الكرة العالمية على جائزة الأفضل للفيفا. بينما خلت جائزة أفضل مدرب من يورغن كلوب، وأدرجت أسماء أربع لاعبات من برشلونة في القائمة المختصرة لأفضل لاعبة.

صلاح نجم ليفربول يحتفل بتسجيله هدفا ثالثا في مرمى مانشستر يونايتد في المباراة التي انتهت 5/صفر لصالح ليفربول (24/10/2021)

محمد صلاح ينافس كبار النجوم مثل ميسي ورونالدو وليفاندوفسكي على جائزة أفضل لاعب للفيفا عام 2021

دخل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، القائمة المختصرة لجائزة الأفضل لعام 2021 والتي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وسيتم الكشف عن الفائزين بالجائزة يوم 17 يناير/ كانون الثاني المقبل.

مختارات

بعدما كرر صلاح أداءه القوي وسجل هدفا رائعا مع ليفربول في مرمى واتفورد، أصبح في أعين كثيرين الأفضل في عالم الساحرة المستديرة. ومن بين هؤلاء المدرب الألماني كلوب، الذي قال "من المذهل الطريقة التي يؤدي بها منذ قدومه لهنا".

كما كانت التوقعات فقد فاز البولندي الدولي ومهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020 التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وبذلك يكون ليفاندوفسكي قد تفوق على الغريمين ميسي ورونالدو.

صحف العالم تشيد بتوماس توخل ومواطنه كاي هافارتس لدورهما بتتويج تشيلسي ببطولة أبطال أوروبا، والمدرب الألماني يعلن "انفتاحه" على البقاء في النادي اللندني ويقول إن انجازه هذا "لم يروي عطشه" لمزيد من الألقاب.

ويشارك في التصويت الذي بدأ اليوم مدربو وقادة المنتخبات الوطنية بالإضافة الى تصويت أنصار اللعبة ومجموعة مختارة من الصحافيين.

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت، اليوم الاثنين (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، أن الجماهير ستتمكن من التصويت من خلال الموقع الرسمي حتى يوم العاشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مشيرا إلى أن اختيار المرشحين تم عبر اثنين من اللجان المختصة (واحدة للرجال وأخرى للسيدات).

صلاح ينافس كبار العالم

وكشف (فيفا) عن المرشحين في كل فئة بالنسبة للرجال والسيدات والمدربين وحراس المرمى. ودخل صلاح في قائمة المرشحين للجائزة حيث سيتنافس مع عشرة نجوم آخرين وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني والبرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) وزميله في الفريق ونجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي.

كذلك الأمر بالنسبة للبلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي وإيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألماني  والإيطالي جورجينو نجم تشيلسي الإنجليزي وزميله الفرنسي نغولو كانتي ومواطنه كريم بنزيمة نجم وهداف المنتخب الفرنسي وريال مدريد الإسباني.

مشاهدة الفيديو 01:33

ليڤاندوڤسكي يحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد

توخيل وفليك في جائزة أفضل مدرب

فيما يتنافس كل من أنطونيو كونتي مدرب توتنهام الإنجليزي حاليا وإنتر ميلان الإيطالي سابقا والإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي وتوماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي ومواطنه هانزي فليك المدير الفني الحالي للمنتخب الألماني والمدرب السابق لبايرن ميونيخ، بالإضافة إلى الثنائي الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني وليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني.

كما دخل الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب بلاده القائمة، فيما غاب الأيقونة الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول عن القائمة.

من يفوز بلقب أفضل حارس مرمى؟

وفي فئة حراس المرمى، يتنافس خمسة لاعبين على نيل جائزة الأفضل في عام 2021، ويتواجد كل من أليسون بيكر حارس مرمى البرازيل وليفربول الإنجليزي وجيانلويجي دوناروما حارس مرمى إيطاليا وباريس سان جيرمان والسنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي والألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ وكاسبر شمايكل حارس مرمى منتخب الدنمارك وليستر سيتي الإنجليزي.

مشاهدة الفيديو 01:32

هانزي فليك يعتمد الكرة الهجومية في تدريب منتخب ألمانيا

المنافسة في فئات كرة قدم السيدات

وفي فئة السيدات، تتنافس كل من ستينا بلاكسيتينوس (منتخب السويد وفريق هاكين) وأيتانا بونماتي (منتخب إسبانيا وبرشلونة) ولوسي برونز (منتخب إنجلترا ومانشستر سيتي) وكارولين غراهام هانسن (منتخب النرويج وبرشلونة) وبيرنيل هاردر (منتخب الدنمارك وتشيلسي الإنجليزي) وجينفير هيرموسو (منتخب إسبانيا وبرشلونة) وجي سو يون (كوريا الجنوية وتشيلسي) وسام كير (منتخب أستراليا وتشيلسي) وفيفيان ميديما (منتخب هولندا وأرسنال الإنجليزي) وإيلين وايت (منتخب إنجلترا ومانشستر سيتي) وألكسيا بوتيلاس (منتخب إسبانيا وبرشلونة الإسباني) وكريستين سنكلير (منتخب كندا وبورتلاند ثورنز).

وفي فئة أفضل حارسة مرمى جاءت المرشحات كالتالي: آن كاترين بيرغر (ألمانيا / تشيلسي) كريستيان إندلر (تشيلي / باريس سان جيرمان / أولمبيك ليون) ستيفاني لين ماري لابي (كندا / نادي روزينغارد / باريس سان جيرمان) هيدفيغ ليندال (السويد / أتليتكو مدريد) أليسا ناهر (الولايات المتحدة الأمريكية / شيكاغو ريد ستارز).

وبالنسبة لأفضل مدرب لفريق سيدات جاءت المنافسة على اللقب كالتالي: لويس كورتيس (برشلونة) بيتر غيرهاردسون (منتخب السويد) إيما هايز (إنجلترا / تشيلسي) بيفرلي بريستمان ( المنتخب الكندي) سارينا ويجمان (المنتخب الهولندي و المنتخب الإنجليزي).

وكشف (فيفا) أنه سيتم الإعلان عن القائمة المختصرة لجائزة بوشكاش" أفضل هدف" في وقت لاحق.

يذكر أن جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة في كرة القدم ستُمنح في 29 من الشهر الحالي.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز)

  • Screenshot - Twitter: Mohamed Salah (Twitter/youm7)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    نجم سطع في القرية!

    في صيف عام 1992، رأى محمد صلاح النور في قرية نجريج، في عمق دلتا النيل، شمال غرب القاهرة. تربى في كنف أسرة بسيطة تحب الرياضة. كان والداه موظفين حكوميين، أو قيل ذلك بشأنهما. وإلى جانب والده، كان عمه وخاله يلعبان كرة القدم في "نادي شباب نجريج"، الذي بات يعرف اليوم "نادي شباب محمد صلاح" نسبة إليه. وكان صلاح، منذ صغره، مولعاً بكرة القدم ويتمتع بموهبة جعلت مدربين كثر يعجبون بها.

  • Ghana Fußballer Mohamed Salah in Accra (picture alliance / AA)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    لم يكمل تعليمه

    لم يتمكن محمد صلاح من إتمام دراسته الجامعية.وفيما تفيد بعض الروايات أن الظروف الصعبة لعائلة صلاح هي التي حالت دون القيام بهذا، تقول رواية أخرى أن شغفه بالمستديرة وحبه لكرة القدم جعلاه يختار الانضمام إلى أندية كروية في وقت مبكر. ولم يتمكن "الملك الفرعوني"، كما يلقبه محبوه في بريطانيا، من الالتحاق بالثانوية العامة في مدينة بسيون، نتيجة تواجده في القاهرة وانضمامه إلى نادي "المقاولون العرب".

  • Logo - Nady El Mokawloon Elarab Elriadi (Wikipedia/El Mokawloon SC)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    البداية من مصر

    محمد صلاح، جذب إليه أعين المدربين المحليين في مصر قبل الدوليين. وفي سن صغير انضم إلى فريق في بلدة بسيون، وانتقل بعدها إلى فريق في مدينة طنطا. لكن المرحلة الأبرز هي توقيعه عقداً مع "نادي المقاولون العرب" دام قرابة خمس سنوات. ومع هذا الفريق، لعب محمد صلاح أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز، وهو لم يتجاوز 18 سنة. كما استطاع أن يفرض نفسه على وسائل الإعلام المصرية، منذ أول أهدافه لصالح الفريق.

  • Mohamed Salah (picture-alliance/dpa)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    صفقة العمر

    في عام 2012، سيبدأ النجم المصري مسيرته الاحترافية، إذ انظم إلى نادي بازل السويسري. وحقق صلاح مع الفريق نجاحا بارزا خلال موسمين من تلعبه مع الفريق. غير أن عدم تمكن بازل من تحقيق أي لقب في الموسم الثاني، دفع صلاح للتفكير في العروض المقدمة له، فاختار الانضمام لفريق تشيلسي ليبدأ مسيرة من النجاحات بدءًا من موسم 2013/2014.

  • Screenshot - Twitter: Mohamed Salah (Twitter/AF_Aladeem)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    "أبو مكة"

    تزوج مهاجم ليفربول من ماجي محمد صادق، إحدى بنات قريته، عندما كان في العشرين من عمره. وانتقلت للعيش معه إلى بريطانيا. صلاح ورفيقة عمره تزوجا عن قصة حب بدأت في مرحلة الإعدادية، كما يحكي البعض. وقد رزقا ببنت أطلقا عليها اسم: مكة حبا في مدينة مقدسات المسلمين. تجدر الإشارة إلى أنّ من المعروف عن محمد صلاح مساهمته في كثير من الأعمال الخيرية.

  • Italien Fußballspieler Mohamed Salah (picture-alliance/dpa/M. Degl' Innocenti)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    الإنضمام إلى روما

    انضم صلاح في مطلع الموسم الكروي2015-16، إلى نادي روما الإيطالي. وكان انضمامه على سبيل الإعارة من فريق تشيلسي لمدة عام واحد مع أحقية نادي روما في الشراء في المستقبل مقابل تعويض قيمته 5 ملايين يورو. لكن نادي فيورنتينا قدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي تشيلسي ومحمد صلاح بذريعة انتهاك نادي تسيلسي لعقده مع فيورنتينا عندما سمح لصلاح بالانضمام إلى روما، الا أنّ الحكم جاء لصالح تشيلسي وصلاح.

  • Großbritannien London - PFA Fussball Award an Mohamed Salah (picture-alliance/dpa/PA Wire/B. Coombs)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    جوائز ونجاحات

    استطاع "الملك" أن يحصل على جوائز عديدة، أهمها: جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2012، جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2014 وجائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب في أفريقيا 2017. بالإضافة إلى جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز في عامي 2017 و2018. علاوة عن جائزة أفضل لاعب كرة قدم في إنجلترا للسنة 2017/ 2018.

  • UEFA Champions League - Liverpool AS Roma (Reuters/P. Noble)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    صلاح المسلم

    لا يخفي محمد صلاح دينه. وإنما يعلنه في كثير من المباريات ومن داخل الملاعب العالمية حين يخر ساجدا بعد أي هدف أو يرفع أيديه شاكرا. ولا يخفى على أحد من معارفه ارتباطه بالجانب العقائدي، حيث التقطت له مجموعة من الصور وهو يحمل القرآن بيديه، مثلا. وبين كثير من الانتقاد والإعجاب تبقى صورته وهو ساجدا من أكثر الصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي.

  • UK Mohamed Salah und Jürgen Klopp (Reuters/L. Smith)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    الصديق الحميم وراعي الموهبة

    يبدو واضحا أن علاقة محمد صلاح بمدربه؛ يورغن كلوب، مختلفة تماما. فهو ليس مجرد مدرب وإنما صديق حميم، وراعي لموهبة الشاب الذي سمح له بأن يظهر للعلن ويثبت جدارته. ولعل رد فعل كلوب، على ما حصل في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، خير دليل على تعلقه بالنجم المصري. فقد انتقد بشدة تدخل لاعب ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، بل شبه الأمر بـ"المصارعة". إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مواضيع ذات صلة

December 27, 2020, Dubai, Emirati Arabi Uniti: Foto Fabio Ferrari - LaPresse.27 Dicembre 2020 Dubai ( Emirati Arabi ).Sport.Dubai Globe Soccer Award 2020 - Dodicesima Edizione..Nella foto: Best player of the Year, Robert Lewandowski. Giovanni Infanino, H.H. Sheikh Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid ALMaktoum. ..photo Fabio Ferrari - LaPresse.December 27, 20720 Dubai (Unated Arab Emirate).Sport.Dubai Globe Soccer Award 2020 - 12th Edition..In the pic: Best player of the Year, Robert Lewandowski. Giovanni Infanino, H.H. Sheikh Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid ALMaktoum. (Credit Image: © Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA Press

جوائز غلوب سوكر: ليفاندوفسكي الأفضل في 2020 ورونالدو لاعب القرن 27.12.2020

أقيم حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" للأفضل في عام 2020 في دبي الإماراتية، بحضور مجموعة من كبار مسؤولي ونجوم كرة القدم في العالم، يتقدمهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

Lionel Messi cries at the start of a press conference at the Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, Sunday, Aug. 8, 2021. FC Barcelona had previously announced the negotiations with Lionel Messi had ended and that Messi would be leaving the club. (AP Photo/Joan Monfort)

بعد رحيله عن برشلونة.. من يستطيع سد فراغ ميسي؟ 09.08.2021

غادر الأسطورة ميسي برشلونة. وصحيح أن الجميع يترقب الوجهة التي سينتقل إليها إلا أن هناك سؤالا آخر ملحا وهو: من يمكنه سد فراغ ميسي في كامب نو؟ هناك لاعبون مرشحون لتلك المهمة، بعضهم من داخل النادي وبعضهم من أندية أخرى.