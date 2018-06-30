منافسة حثيثة بين رومينيغه وغريزمان بسبب لوكاس هيرنانديز

في حوار نشرته مجلة كيكر الألمانية المتخصصة أمس الاثنين (24 ديسمبر/ كانون الأول 2018)، كشف كارل هاينز رومينغه، العضو في مجلس أمانة نادي بايرن ميونيخ، أن البافاري مهتم بالتعاقد مع المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز. في الوقت ذاته امتنع رومينغه تأكيد ما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية حين كشفت بأن صفقة بين النادي الألماني وأتلتيكو مدريد اكتملت تفاصيلها وأن بطل العالم سينتقل إلى الدوري الألماني لكرة القدم اعتبارا من الشهر القادم، أي أن الصفقة سيعلن عنها خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وحسب تقارير إعلامية مختلفة فإن أتلتيكو مدريد مستعد للاستغناء عن الفرنسي الذي لا يتحدث كلمة واحدة بالفرنسية، مقابل 80 مليون يورو. وفي حال تمت الصفقة بين الفريقين، فسيكون بايرن ميونيخ قد أبرم أغلى صفقة في تاريخه.

غير أن صباح اليوم الثلاثاء نشرت صحيفة "آس" الاسبانية بأنه وداخل أروقة فريق "روخي بلانكوس" تجري محاولات حثيثة من قبل اللاعبين الأساسيين على غرار أنطوان غريزمان وقائد الفريق دييغو غودين من أجل إقناع الظهير الأيسر بالبقاء بينهم وعدم الرحيل إلى ميونيخ. لكن من وجهة نظر "آس" و"ماركا" فإن الأمر قضي بالنسبة للوكاس هيرناندس وأنه سيتوجه إلى بايرن لا محالة، خاصة بعد أن قبل النادي الألماني دفع كل هذه المبالغ.

الملاحظ أن بايرن بدا بعد الانتكاسات التي تعرض لها فريقه الأول لكرة القدم منذ انطلاق الموسم أكثر استعدادا لرفع ميزانيته المخصصة لشراء لاعبين جدد، لكن كارل هاينز رومينغه، استبعد أيضا قدرة فريقه على مجاراة أندية مثل باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي في هذا المجال.

و.ب