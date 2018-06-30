 منافسة حثيثة بين رومينيغه وغريزمان بسبب لوكاس هيرنانديز | عالم الرياضة | DW | 25.12.2018

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عالم الرياضة

منافسة حثيثة بين رومينيغه وغريزمان بسبب لوكاس هيرنانديز

كارل هاينز رومينغه يسعى إلى ضمه إلى صفوف بايرن، وقد أعلن عنها صراحة وسط أنباء أن الصفقة تمت بالفعل، لكن هناك حركة مضادة داخل أتلتيكو مدريد لإقناع اللاعب بعدم الرحيل.

Spanien Fußball Atletico Madrid vs. Monaco | Lucas Hernandez, Atletico Madrid (Getty Images/AFP/J. Soriano)

في حوار نشرته مجلة كيكر الألمانية المتخصصة أمس الاثنين (24 ديسمبر/ كانون الأول 2018)، كشف كارل هاينز رومينغه، العضو في مجلس أمانة نادي بايرن ميونيخ، أن البافاري مهتم بالتعاقد مع المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز. في الوقت ذاته امتنع رومينغه تأكيد ما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية حين كشفت بأن  صفقة بين النادي الألماني وأتلتيكو مدريد اكتملت تفاصيلها وأن بطل العالم سينتقل إلى الدوري الألماني لكرة القدم اعتبارا من الشهر القادم، أي أن الصفقة سيعلن عنها خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

مختارات

يبدو أن مدرب ليفربول يورغن كلوب عاقد العزم على اعتلاء منصة التتويج في أقرب وقت ممكن. المدرب الألماني يُخطط لاصطياد نجم صاعد في سماء الكرة الألمانية بهدف مساعدة "الريدز" على مواصلة خطه التصاعدي في عالم الساحرة المستديرة. (22.12.2018)

إنه نجم فوق العادة، وأفضل من لعب كرة القدم في التاريخ، في نظر الكثيرين. ورغم أن ليونيل ميسي حتى هذ اللحظة هداف البطولة الإسبانية هذا الموسم، إلا أنه أصبح الخاسر الأكبر في الدوري الإسباني، فكيف ذلك وما السبب؟ (21.12.2018)

واصل دورتموند أدائه المتميز هذا الموسم وقسى على ضيفه أتلتيكو مدريد برباعية نظيفه، وقاد محمد صلاح ليفربول لفوز مماثل على رد ستار مسجلا أول هدفين مع فريقه بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم. ووضع برشلونة قدما في الدور المقبل. (24.10.2018)

وحسب تقارير إعلامية مختلفة فإن أتلتيكو مدريد مستعد للاستغناء عن الفرنسي الذي لا يتحدث كلمة واحدة بالفرنسية، مقابل 80 مليون يورو. وفي حال تمت الصفقة بين الفريقين، فسيكون بايرن ميونيخ قد أبرم أغلى صفقة في تاريخه.

غير أن صباح اليوم الثلاثاء نشرت صحيفة "آس" الاسبانية بأنه وداخل أروقة فريق "روخي بلانكوس" تجري محاولات حثيثة من قبل اللاعبين الأساسيين على غرار أنطوان غريزمان وقائد الفريق دييغو غودين من أجل إقناع الظهير الأيسر بالبقاء بينهم وعدم الرحيل إلى ميونيخ. لكن من وجهة نظر "آس" و"ماركا" فإن الأمر قضي بالنسبة للوكاس هيرناندس وأنه سيتوجه إلى بايرن لا محالة، خاصة بعد أن قبل النادي الألماني دفع كل هذه المبالغ.

الملاحظ أن بايرن بدا بعد الانتكاسات التي تعرض لها فريقه الأول لكرة القدم منذ انطلاق الموسم أكثر استعدادا لرفع ميزانيته المخصصة لشراء لاعبين جدد، لكن كارل هاينز رومينغه، استبعد أيضا قدرة فريقه على مجاراة أندية مثل باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي في هذا المجال. 

و.ب

  • Ernesto Valverde (picture-alliance/Pressefoto ULMER/A. Lingria)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    10. إرنستو فالفيردي – برشلونة

    تولى فالفيردي تدريب برشلونة بداية من موسم 2017/ 2018، وكان النادي يعاني اتهامات بسوء الإدارة، كما كانت ماتزال أثار بيع نيمار المؤلمة تخيم على الجماهير، إضافة إلى المناخ السياسي للمدينة. ونجح فالفيردي في الفوز بالدوري والكأس الإسبانيين لينسى الجماهير سريعا معاناتهم قبل مجيئة.

  • Fußball Bundesliga Julian Nagelsmann, Trainer TSG Hoffenheim (picture-alliance/Pressefoto Baumann/H. Britsch)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    9. يوليان ناغلسمان – هوفنهايم الألماني

    قياسا بعمره البالغ 31 عاما، تعتبر انجازات ناغلسمان أكثر من رائعة. فما أن تولى تدريب هوفنهايم، حتى خرج به من مصير مشؤوم كان يلاحقه، ليصل معه إلى قمة أربعة نهائيات، رغم فقدانه نيكلاس سولى، وسيباستيان رودي، وساندرو فاغنر، الذين فارقوا هوفنهايم إلى بايرن ميونخ.

  • Maurizio Sarri Fußballtrainer (picture-alliance/empics/S. Heavey)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    8. ماوريزيو ساري- تشيلسي لندن

    المصرفي السابق مدخن شره، ولا يبدو عليه أنه في طليعة مدربي كرة القدم المتميزين، لكنه وخلال المواسم القليلة السابقة، نجح في تحويل فريق نابولي الإيطالي إلى واحد من أهم الفرق المحبوبة في أوروبا. المدرب البالغ من العمر 59 عاما انتقل إلى تدريب تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف ويقدم مع فريقه الجديد أداءً قويا ففاز في سبع مباريات ولم يخسر أي مباراة حتى الجولة العاشرة .

  • Großbritannien Mauricio Pochettino, Manager Tottenham Hotspur (Getty Images/M. Regan)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    7. ماوريسيو بوتشيتينو- توتنهام

    يقود المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو فريق توتنهام الإنجليزي منذ عام 2014. وبعد موسم متواضع حل فيه في المركز الخامس بالدوري نجح في أن يصبح بين الثلاثة الاوائل في المواسم المتتالية، وكل هذا بإنفاق في شراء اللاعبين لم يتجاوز 30 مليون جنيه إسترليني. ويقول المختصون ان انجازات ماوريسيو بوتشيتينو باهرة إذا علمنا أن مانشستر سيتي دفع في نفس الفترة 525 مليون جنيه إسترليني.

  • WM 2014 Achtelfinale Frankreich Nigeria (Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    6. ديدييه ديشامب- فرنسا

    واجه ديدييه ديشامب انتقادات شديدة خلال مونديال روسيا 2018 بسبب تفضيله المطلق لبعض اللاعبين، وبسبب تكتيكاته المحافظة، وبسبب أداء منتخب فرنسا بشكل عام. لكن ديدييه ديشامب كان هو من ضحك أخيراً واحتضن هو ولاعبو فريقه كأس العالم ثم حملوه معهم إلى عاصمة النور، باريس.

  • Champions-League Manchester City vs Liverpool (Getty Images/L. Griffiths)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    5. يورغن كلوب- ليفربول

    حوّل يورغن كلوب نادي ليفربول إلى قوة يحسب لها الحساب. وقد انتظر كلوب حتى ضم اللاعبين الذين يريدهم، وهم فيرغيل فان ديك، وأليسون، وفابيانو، ولم يسارع إلى شراء غيرهم. ويتوقع أن يحصد نتائج هذه التشكيلة خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي.

  • Juventus Turin Trainer Massimiliano Allegri (Reuters/J. Lorenzini)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    4. ماسيمليانو أليغري- يوفنتوس

    نجح ماسيمليانو أليغري في موسم 2017/ 2018 في احتواء مواهب كبرى وضمها إلى فريقه، ومنهم دوغلاس كوستا، وفيديريكو بيرنارديشي، كما أجرى تبديلات تكتيكية ناجحة غيّرت مسارات مباريات الدوري الإيطالي ذلك العام. وينتظر منه أن يصل بيوفنتوس إلى إحراز بطولة دوري ابطال أوروبا.

  • Atletico Madrid-Trainer Diego Simeone (picture alliance/dpa)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    3. دييغو سيميوني – أتليتيكو مدريد

    ليس مبالغة القول بأن اتلتيكو مدريد ما كان ليتنافس مع أبطال الوزن الثقيل الأوروبي لولا مدربه دييغو سيميوني. الفريق الذي تولى تدريبه دييغو سيميوني عام 2011 لا يشبه الذي نراه اليوم. لقد جعل كل لاعب في الفريق يبذل أقصى ما لديه من أجل فريقه. وحقق بطولات عديدة مع أتليتيكو مدريد، أبرزها الدوري الأوروبي مرتين والدوري والكأس الإسبانيين مرة واحدة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/abaca/Alterphotos/Acero)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    2. زين الدين زيدان – دون فريق حالياً

    حين نقول دون فريق، فلأنه يقوم باستراحة لمدة عام كامل، بعد أن قاد ريال مدريد للفوز 3 مرات متتالية ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومرتين بكأس السوبر الأوروبي، ومثلهما بكأس العالم للأندية العالم، ومرة واحدة ببطولة الدوري الإسباني ومثلها بكأس السوبر الإسبانية. فاز زيدان بكل هذه الألقاب كمدرب للملكي ثم ذهب ليستريح.

  • Champions-League Manchester City vs Liverpool (Reuters/D. Staples)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    1. بيب غوادريولا – مانشستر سيتي

    لا ينسى أحد قط أن إحراز مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي عام 2018 يعود بشكل رئيسي إلى مدربه غوادريولا، وحطم الفريق مع غوارديولا أرقام البرمييرليغ، فكان صاحب أكبر نصيب من النقاط في موسم واحد، وأسرع من فاز باللقب، وأكثر من سجل أهداف وصاحب أفضل فارق في الأهداف، وأكبر فترة بدون خسارة، وأطول سلسلة من الفوز المتتالي وأكبر عدد للفوز خارج ملعبه، وجعل من فريقه في فترة ما "فريقا ساحراً".

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

من هم أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم؟ جواب هذا السؤال ليس سهلاً وسط تاريخ المنجزات الطويل، لكنّ مجلة "فور فور تو" البريطانية الرياضية، وضعت قائمة بأسمائهم معتمدة على خبرتها الطويلة في متابعة أخبار الساحرة المستديرة. (01.11.2018)  

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