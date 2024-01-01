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منافسات أمم أفريقيا وآسيا لكرة القدم تدخل المرحلة الحاسمة
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أخبار
2024/1/25
٢٥ يناير ٢٠٢٤
محمد صلاح يرد على منتقديه وكلوب يبدد الشكوك في ولائه لمصر
2024/1/24
٢٤ يناير ٢٠٢٤
المغرب يسقط زامبيا ويمنح كوت ديفوار بطاقة الصعود
2024/1/23
٢٣ يناير ٢٠٢٤
أمم إفريقيا: الجزائر تودع دور المجموعات على يد موريتانيا
2024/1/23
٢٣ يناير ٢٠٢٤
كأس آسيا- المنتخبان الفلسطيني والسوري للدور الثاني لأول مرة!
2024/1/18
١٨ يناير ٢٠٢٤
أمم أفريقيا: مصر تنتزع تعادلا ثمينا من غانا رغم إصابة صلاح
2024/1/17
١٧ يناير ٢٠٢٤
بثلاثية في مرمى تنزانيا.. المغرب يوجه رسالة شديدة للمنافسين
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تقارير وتحليلات
العربيان الوحيدان.. مدربان مغاربيان تألقا في كأس آسيا!
العربيان الوحيدان.. مدربان مغاربيان تألقا في كأس آسيا!
المدرب التونسي للمنتخب الفلسطيني مكرم دبوب والمدرب المغربي للأردن حسين عموتة يلفتان الأنظار في كأس آسيا.
عالم الرياضة
2024/1/25
٢٥ يناير ٢٠٢٤
العراق اليوم: كرة القدم .. ما تفسير "هوس" العراقيين بها؟
العراق اليوم: كرة القدم .. ما تفسير "هوس" العراقيين بها؟
ما الذي يدفع العراقيين للهوس بكرة القدم؟ وهل للحروب سببا في ذلك؟
سياسة
2024/1/25
٢٥ يناير ٢٠٢٤
59:58 دقيقة
الجزائر وتونس.. لماذا وقع الإقصاء المبكر من أمم أفريقيا؟
الجزائر وتونس.. لماذا وقع الإقصاء المبكر من أمم أفريقيا؟
ترشيح الجزائر وتونس لتحقيق كأس أمم إفريقيا ليس محلّ إجماع، لكن لم يكن المتتبعون يتوقعون خروج المنتخبين من الدور الأول.
عالم الرياضة
2024/1/25
٢٥ يناير ٢٠٢٤
المنتخب الفلسطيني يحقق إنجازا.. وسوريا ترافقه للدور الثاني
المنتخب الفلسطيني يحقق إنجازا.. وسوريا ترافقه للدور الثاني
حقق المنتخب الفلسطيني إنجازا تاريخيا بتأهله إلى الدور الثاني من كأس آسيا لكرة القدم. رافقه أيضا منتخب سوريا.
عالم الرياضة
2024/1/24
٢٤ يناير ٢٠٢٤
قتالية وعمل في صمت.."وصفة" المنتخب الموريتاني للنجاح
قتالية وعمل في صمت.."وصفة" المنتخب الموريتاني للنجاح
تأهل المنتخب الموريتاني إلى الدور الثاني من كأس أمم أفريقيا بعد فوزه على الجزائر بهدف دون رد، في مباراة "بطولية".
عالم الرياضة
2024/1/24
٢٤ يناير ٢٠٢٤
بعد قيادتها لمباراة بكأس إفريقيا.. عين كربوبي على كأس العالم
بعد قيادتها لمباراة بكأس إفريقيا.. عين كربوبي على كأس العالم
وظيفتها كشرطية لم تمنع المغربية بشرى كربوبي من تحقيق أحلامها. إذ باتت أول حكمة عربية تقود مباراة للرجال في كأس إفريقيا.
عالم الرياضة
2024/1/23
٢٣ يناير ٢٠٢٤
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