 مناظرة ترامب بايدن ـ تأثير محدود رغم ترقب إعلامي واسع | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 28.09.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

مناظرة ترامب بايدن ـ تأثير محدود رغم ترقب إعلامي واسع

يترقب عشرات الملايين من الناخبين الأميركيين المناظرة الأولى بين مرشحي الرئاسة دونالد ترامب وجو بايدن، في حدث يحمل أهمية كبرى رغم أن تأثيره على مسار الانتخابات قد يكون محدوداً، في ظلّ مناخ سياسي شديد الانقسام.

Bildkombo Donald Trump und Joe Biden

تدخل الانتخابات الأميركية مرحلة جديدة تحتدم فيها المنافسة هذا الأسبوع عندما يجري الرئيس الأميركيدونالد ترامب وخصمه جو بايدن أول مناظرة بينهما، في عرض تلفزيوني يوم (29 سبتمبر/ أيلول 2020) يتيح أخيرا للأميركيين متابعتهما في مواجهة مباشرة. وتأتي المناظرة بعدما تحدى ترامب الديموقراطيين ورشّح محافظة للحلول مكان قاضية المحكمة العليا الليبرالية روث بادر غينسبورغ التي توفيت هذا الشهر.

مختارات

 ويتصدر بايدن (77 عاما) استطلاعات الرأي على صعيد البلاد كما في معظم الولايات المتأرجحة التي تبدّل ولاءها بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي وتعد حاسمة بالنسبة لنتيجة الانتخابات في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر.

لكن ترامب (74 عاما) يخوض حملته الانتخابية بشراسة إذ يتنقل بين هذه الولايات على متن طائرته الرئاسية "اير فورس وان" في وقت يتّبع بايدن استراتيجية أهدأ. ومع تاريخه كشخصية استعراضية ماهرة ونقاشاته الحامية، يأمل ترامب بأن تدفع به المناظرة التي ستجري في كليفلاند ليتصدر النتيجة. 

بيد أن بعض المراقبين يرون أنترامب يجد نفسه في موقف دفاعي للرد على المعطيات الخطيرة التي كشفتها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية حول وضعه الضريبي، عشية المناظرة مع بايدن، والتي يتعين على ترامب تحقيق أداء جيد فيها إذا كان يطمح الى تعويض تراجعه في استطلاعات الرأي.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الرئيس الملياردير دفع 750 دولارا فقط كضرائب على الدخل عام 2016، أي العام ذاته الذي فاز فيه بالانتخابات. ولهذا الكشف أهمية بالغة كون قضية إقرارات ترامب الضريبية كانت  في صلب معركة حامية، بعد تخلي  الرئيس الجمهوري عن التقاليد الرئاسية المعتمدة منذ السبعينات برفضه نشر عائداته الضريبية عكس كل أسلافه.

ونظرا إلى القيود المفروضة جرّاء كوفيد-19، جرت معظم فعاليات هذا الموسم الانتخابي عن بعد. ويزيد ذلك من أهمية أول مناظرة من ثلاث تتواصل كل منها 90 دقيقة، وحيث سيقارن عشرات ملايين الأميركيين بين المرشحين اللذين يتهم كل منهما الآخر بأنه يشكل تهديدا للولايات المتحدة.  

 

ذكريات مناظرة دونالد ترامب ضد هيلاري كلينتون

سجلت المناظرة الأولى بين ترامبوالمرشحة هيلاري كلينتون في أيلول/ سبتمبر 2016 عدد مشاهدات قياسي بلغ 84 مليون شخص. وإذا سُجلت أرقام مماثلة الثلاثاء، فهي ستساوي ثلاثة أضعاف عدد مشاهدي خطاب الرئيس وخصمه الديموقراطي خلال مؤتمري الحزب الجمهوري والحزب الديموقراطي.  ويشير جون كوخ الأستاذ المتخصص بالمناظرات السياسية في جامعة فاندربلت إلى أن "هذه لحظة نادرة...اللحظة الوحيدة التي نرى فيها المرشحين معاً والحزبين الكبيرين معاً في نقاش جلي، خارج الكونغرس".

مشاهدة الفيديو 29:40

مسائية DW: معارك ترامب وبايدن الانتخابية .. من الخاسر الأكبر؟

 ومع ذلك، يرى محللون أنه بالنسبة للمشاهدين ومستخدمي الإنترنت الذين تنهال عليهم منذ أسابيع الإعلانات الانتخابية، لن يكون لهذه المناظرة تأثير حاسم في مجريات انتخابات 3 تشرين الثاني/ نوفمبر. ويذكّر هؤلاء بعام 2016، حين اعتبرت المرشحة كلينتون منتصرةً بعد المناظرات الثلاث، قبل أن تخسر الانتخابات. ولا ينحصر هذا الانقطاع بين أداء المرشحين ونتائج الانتخابات على عهد ترامب فحسب، بل في عام 2004، كان فوز المرشح الديموقراطي جون كيري على جورج بوش الابن شبه مؤكد، قبل أن يخسر الانتخابات أيضاً.

 

حالات غيرت فيها المناظرة مسار الانتخابات

المرة الأخيرة التي غيرت فيها مناظرة مسار النتائج كانت في عام 1984، حين سخر المرشح رونالد ريغان الذي كان يبلغ من العمر حينها 73 عاماً من "صغر سن وقلة خبرة" منافسه الديموقراطي، ما ساعده على كسب الانتخابات.  ويشرح المؤرخ المختص بالإعلام في جامعة ماين مايكل سوكولو أنه منذ المناظرة المتلفزة الأولى في التاريخ الأميركي عام 1960، التي تقابل فيها ريتشارد نيكسون مع جون كينيدي، أصبحت المناظرات أقلّ زخراً بالمعلومات بكثير.

 وفي عام 1976، كان لا يزال بإمكان الديموقراطي جيمي كارتر أن "يقدم أفكاراً جديدة" بمواجهة الرئيس جيرالد فورد. لكن اليوم، يعرف المشاهدون "ما سيقوله (المرشحان) قبل عقد المناظرة" وباتت في الواقع مجرد "عرض، يتيح لهما إثبات أنهما حفظا دورهما جيداً".  ويوضح كوخ أيضاً أنه بالنسبة للناخبين الذين لم يقرروا بعد لمن يمنحون صوتهم والذين غالباً ما تسعى هذه المناظرات لاستقطابهم، فقد "بات هؤلاء قلة قليلة".

 وقد لا تؤدي المناظرات إلى انقلاب تام في مواقف الناخبين، لكنها تسمح لمن هم متأرجحون بشكل طفيف في مواقفهم على اتخاذ قرار. وفي عام 2016، قال 10% من الناخبين إنهم قرروا نهائياً "خلال أو بعد المناظرة" لمن يمنحون صوتهم، وفق استطلاع لمركز أبحاث "بيو".

 

 أسلوب المرشح حاسم في استمالة الناخبين

وفي هذا السياق، تبرز أهمية أسلوب المرشح وجاذبيته في التأثير أكثر من كلماته.  وقد يكون جو بايدنالذي لا يعرفه المشاهدون كثيراً، محط فضول الناخبين أكثر من ترامب. ويؤكد ديفيد باركر من الجامعة الأميركية أن "الكثير من الأشخاص سيراقبونه، ليروا ما إذا كان شخصاً لطيفاً ومريحاً". قد يتحدث نائب الرئيس السابق البالغ من العمر 77 عاماً عن وفاة زوجته الأولى وابنتهما في حادث سير عام 1972 وفقدانه ابنه بو عام 2015 إثر إصابته بالسرطان. وقد تثير هذه المآسي الشخصية تعاطفاً شديداً معه، وهي غالباً ما تبين أنها "وسيلة سياسية ناجعة"، بحسب باركر.

مشاهدة الفيديو 02:14

بايدن يختار كامالا هاريس نائباً له في الانتخابات الرئاسية

وفي مجتمع يعتمد على الإعلام إلى حد كبير، تحمل أحياناً الانطباعات الأولى للمشاهدين تأثيراً أقل على مجريات السباق من تقييمات المعلقين السياسيين للمرشحين في أعقاب المناظرة، كالتعليق مثلاً على تردد في التعبير أو حركة ما أو عبارة غير متوقعة. وتشير إيمي ديسي المسؤولة السابقة في الحزب الديموقراطي إلى أن "ما يحصل بعد المناظرة، وكيف يجري استخدامها، قد يكون له تأثير أكبر" من المناظرة نفسها. وتضيف أن المرشحين أنفسهما "قد يحاولان قول بعض الأشياء للخصم" حتى يعاد استخدامها لاحقاً في إطار الدعاية الانتخابية.

 

تدبير المناظرة وشكلها يوفران "الأمان" للمرشحين

نموذج هذه المناظرات الذي اعتمد من قبل لجنة خاصة في عام 1988، يتميز بحيادية سياسية، تجعل من النقاش آمناً لكلا المرشحين، لتكونها من شخص يدير الأسئلة والردود التي تتناول مواضيع جرى اختيارها مسبقة، وتشمل مداخلات محددة المدة. ولا يفترض أن تغير قيود جائحة كورونا إلا قليلاً في هذا النموذج، فالحضور سيكون معدوماً أو قليلاً، وربما سيظهر جو بايدن بكمامة في محاولة للتشديد على خطورة كوفيد-19 التي يتهم ترامب بالتقليل منها.

 ويعتبر جون كوخ أن الناخبين ربما كانوا ليستفيدوا أكثر لو كان نموذج المناظرة مختلفاً، كأن يرغم المرشحين مثلاً على أخذ رأي مستشاريهم لمعالجة تساؤلات معينة وربما أقرب إلى تلفزيون الواقع.

 ويوضح كوخ "سيحب المشاهدون ذلك أكثر وسيساعدنا فعلاً على أن نرى من يمكن أن يصبح رئيساً"، مضيفاً "لكن مسؤولي الحملات الانتخابية لا يريدون ذلك، هم يفضلون أن تكون المفاجآت قليلة" خلال المناظرة.

 

ح.ز/ أزح (رويترز، أ ف ب)

 

  • Donald Trump mit Familie (picture-alliance/dpa)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    أسرة ترامب - الامبراطورية

    ترامب برفقة زوجته ميلانيا كناوس، وابنتيه ايفانكا وتيفاني، وابنيه إريك ودونالد جونيور وحفيديه كاي ودونالد، وهي العائلة التي كان لها دور كبير في الحملات الانتخابية التي قادها ترامب للوصول إلى البيت الأبيض.

  • USA Donald Trump 1984 (picture-alliance/AP Images/M. Lederhandler)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    ترامب عام 1984

    في هذا العام بدأ يظهر ترامب كواحد من المستثمرين. إذ قام بافتتاح كازينو أتلانتيك سيتي، وهو أحد استثمارات عديدة أطلقها ترامب بعد أن ورث الملايين من والده، حيث استطاع أن يؤسس لامبراطورية من الفنادق والكازينوهات.

  • USA Frederick Trump - Vater von Donald Trump (imago/ZUMA Press)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    الأب - فريدريك جونيور

    دونالد ترامب هو الرابع من بين الأبناء الخمسة لفريدريك جونيور ترامب، وله أخوان هما فريد جونيور، وروبرت وأختان هما ماريان وأليزابيث. وقد ورث ترامب مع إخوته نحو 400 مليون دولار أمريكي بعد وفاة والدهم عام 1999.

  • USA Trump Tower in New York City (Getty Images/D. Angerer)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    علامة تجارية باسمه

    استثمر ترامب بقوة في العديد من المجالات رغم الإخفاقات التي مني بها قبل أن يحقق النجاح. هنا في الصورة برج ترامب في مدينة نيويورك والذي يظهر ثراء هذا الرجل. فالتقديرات تشير إلى أن ثروته بلغت عشرة مليارات دولار، لكن الخبراء يرون أن الأرقام التي يمكن تأكيدها الآن تتمثل في ثلث هذا المبلغ.

  • USA - The Wharton School, Ex-Universität von Donald Trump (picture-alliance/AP Photo/B.J. Harpaz)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    "كي تكون جيدا جدا، عليك أن تكون ذكيا"

    هكذا يصف ترامب نفسه. يُذكر أنه درس في جامعة وارتون للنخبة في فيلادلفيا، وقد نال درجة البكالوريوس منها عام 1968.

  • USA Donald Trump - New York Military Academy in Cornwall-on-Hudson (picture-alliance/AP Photo/)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    الكابتن ترامب

    في سن الـ 13، قام والده بإرساله إلى مدرسة عسكرية داخلية وذلك لتعلم الانضباط حيث قُلِّد وسام الكابتن. يقول ترامب إنه تمتع كثيراً بتلك المرحلة التعليمية.

  • USA Ivana Trump & Donald Trump (Getty Images/AFP/Swerzey)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    إيفانا.. بداية القصة

    زوجة ترامب الأولى هي التشيكية إيفانا تزيلينيكوفا، وهي رياضية وعارضة أزياء، أنجب منها ترامب ثلاثة أطفال.

  • Donald Trump mit damaliger Ehefrau Marla und Tochter Tiffany (picture alliance/AP Photo/J. Minchillo)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    ترامب في رحلة العمر الثانية

    بعد طلاقة بإيفانا، تزوج ترامب مرة ثانية مارلا التي تصغره بـ17 عاما، وأنجب منها طفلة سُميت تيفاني.

  • USA 2007 Donald Trump & Fun Girls (picture-alliance/dpa/K. Lemm)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    الجميلات ثم الجميلات

    ترامب لا يتباهي فقط بالظهور في الأماكن العامة مع زوجته، ولكن مع الجميلات وعارضات الأزياء. فقد أصبح المالك الوحيد للمنظمة التي ترعى مسابقة ملكة جمال الكون.

  • USA Wahlkampf Republikaner Donald Trump - Buch The Art of the Deal (Getty Images/AFP/M. Schwalm)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    ترامب: فن عقد الصفقات

    كيفية تجني الملايين؟ "ترامب: فن عقد الصفقات”، هي بعض عناوين الكتب التي كتبها ترامب والتي شرح فيها حياته المهنية والتجربة التي اكتسبها في مجال الأعمال. وقد حققت هذه الكتب مبيعات قياسية.

  • USA Donald Trump Wrestling 2007 (Getty Images/B. Pugliano)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    حينما تخلو الحَلبة لترامب

    يحب ترامب الأضواء. إذ إنه يستمتع حينما تسلط الكاميرات عدساتها نحوه، فهو يقوم باستضافة وإنتاج برنامج “ذي أبرينتيس” لتلفزيون الواقع والذي تبثه قناة "إن بي سي"، وهو البرنامج الذي يكرر فيه مقولته الشهيرة "أنت مطرود".

  • Donald Trump (picture-alliance/dpa/J. Lane)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    ترامب والسياسة

    لم يكن ترامب مولعاً بالسياسة، لكنه أعلن في الـ 16 يونيو/ حزيران 2015 ترشحه للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري في انتخابات 2016. وقال يومها: "رشحت نفسي رسميا لمنصب رئيس الولايات المتحدة، وسنجعل هذا البلد عظيما مرة أخرى". مؤكدا أن ثروته ستجعل منه رئيسا فعالا.

  • USA Präsidentschaftswahl Donald Trump (Getty Images/AFP/M. Ngan)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    وكل شيء ممكن!!

    كثيرون لا يصدقون ما جرى حتى الآن، لكن الملياردير الأمريكي الشعبوي دونالد ترامب الذي لا يملك أي خبرة سياسية فاز الأربعاء 09 / 11 / 2016 في الانتخابات الرئاسية، في زلزال سياسي غير مسبوق أغرق الولايات المتحدة والعالم في مرحلة غموض قصوى. ي.ب / ع.م


مواضيع ذات صلة

Deutschland | Coronakrise | Biontech - Labor

اختراق عالمي ـ هل ألمانيا على وشك طرح لقاح "مثالي وفعال"؟ 09.09.2020

هل باتت شركة بيونتيك الألمانية على وشك إحداث اختراق عالمي في الحرب على وباء كورونا؟ الشركة رسمت آمالًا كبيرة بشأن تطوير لقاح عالي الفعالية. في الموضوع التالي نتعرف على سباق عالمي نحو اللقاح المعجزة.

USA Wahlkampfveranstaltung Trump in Tulsa

الاستخبارات الأمريكية: عكس روسيا.. الصين تحبذ عدم استمرار ترامب 07.08.2020

يظهر أن التوتر الذي حدث بين الصين والولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا أثر على العلاقة بين الطرفين، إذ لم تعد بكين تريد استمرار ترامب في الرئاسة عكس موسكو التي توجه جهودها للإطاحة بغريمه بايدن.

Bildkombo Donald Trump und Joe Biden

ثلاث أزمات كبرى ـ أغرب حملة رئاسية في التاريخ الأمريكي 07.06.2020

تواجه الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب ثلاث أزمات كبرى: وباء كورونا وركود اقتصادي عميق وحركة مناهضة للعنصرية، تعيد تحديد الرهانات السياسية الكبيرة قبل خمسة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية التي يصعب التنبؤ بنتائجها.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  