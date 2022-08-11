 ممثلة عراقية تقاضي ″الإيكونوميست″ لنشر صورتها في تقرير عن ″السمنة″ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 11.08.2022

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منوعات

ممثلة عراقية تقاضي "الإيكونوميست" لنشر صورتها في تقرير عن "السمنة"

بدأت الممثلة ومقدّمة البرامج العراقية إيناس طالب إجراءات قانونية ضدّ مجلة "إيكونومست" البريطانية بسبب نشر صورة لها في مقال يتحدث عن "أسباب سمنة" النساء العربيات، وتعرّض لانتقادات واسعة.

الممثلة ومقدّمة البرامج العراقية إيناس طالب (28/10/2021)

نشرت إيناس طالب فيديو لمحاميتها البريطانية تعلن فيه إطلاق إجراءات قانونية "في قضية التشهير ضد مجلة إيكونومست".

اتخذت الممثلة ومقدّمة البرامج العراقية المعروفة إيناس طالب اجراءات قانونية ضدّ مجلة "إيكونومست" البريطانية، كما قالت لوكالة فرانس برس الخميس، على خلفية مقال استخدمت فيه المجلة صورتها في سياق الحديث عن "أسباب سمنة" النساء العربيات، وتعرّض لانتقادات واسعة.

مختارات

إنها واحدة من أشهر المقولات انتشارا عن الطعام: "الأكل في وقت متأخر أو في المساء يجعلك بدينا". فهل هذة المقولة حقيقية؟ ولماذا يتناولها الناس في أحاديثهم بكل ثقة ويؤكدون على صحتها؟ خبراء يجيبون ويكشفون الحقيقة.

كشفت دراسة أجراها المركز الألماني لأبحاث السرطان أن الإصابة بالسمنة لفترات طويلة تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء بمرتين ونصف المرة مقارنة بمن يتمتعون بأوزان طبيعية.

وأثار مقال بعنوان "لماذا النساء العربيات أسمن من الرجال"، نشرته المجلة أواخر تموز/يوليو، تنديداً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي ودولياً، على اعتبار أن النص عنصري وذكوري ويلجأ إلى التعميم.

واستخدمت المجلة صورة الممثلة العراقية البالغة من العمر 42 عاماً خلال مشاركتها في مهرجان بابل في خريف العام 2021، ووصفها المقال بـ"الممثلة الممتلئة".

وتملك طالب شهرة واسعة في بلدها فهي تظهر على الشاشات العراقية منذ تسعينات الثرن العشرين، ولديها أكثر من تسعة ملايين متابع على انستغرام.

وقالت طالب في اتصال مع وكالة فرانس برس الخميس إنها أطلقت "اجراء قانونياً" ضدّ المجلة، للمطالبة بـ"الاعتذار وتعويض مالي ورد اعتبار".

ورأت طالب، الأم لابنتين، أن صورتها استخدمت في سياق "مسيء للمرأة" وشكّل "إهانة للمرأة العربية والمرأة بشكل عام وكأن هناك محاولة لتصدير صورة مشوهة عن النساء في العالم العربي والبدينات". وأضافت "واجهت الكثير من التعليقات المسيئة"، مشيرة إلى أن ذلك انعكس "سلباً" على وضعها النفسي وعلى أفراد عائلتها.

ونشرت طالب الأربعاء فيديو لمحاميتها البريطانية تعلن فيه إطلاق إجراءات قانونية "في قضية التشهير ضد مجلة إيكونومست". وقالت المحامية سامانثا كاين في الفيديو إنها رفعت مذكّرة باسم موكلتها "تطالب فيها باعتذار لأذى شديد تعرضت له هي ومهنتها عبر نشر صورتها". وتشكّل هذه المذكّرة خطوة باتجاه إشعار المجلة وانتظار ردّها. 

ولم تعلق المجلة حتى نشر هذا الخبر

وعبّر كثر على مواقع التواصل عن استيائهم من المقال.

وأعربت النائبة والوزيرة العراقية السابقة إيفان جبرو في تغريدة عن تضامنها مع طالب. وقالت "من واجبنا الاخلاقي والانساني التضامن مع الفنانة والاعلامية الرائعة ايناس طالب بعد الاساءة التي صدرت بحقها". وأضافت "ستبقى المراة العراقية شامخة وجميلة في عيون العالم اجمع ومثابرة وناجحة في كل المجالات".

ونددت الممثلة ومخرجة الأفلام العراقية زهراء غندور كذلك بالمقال. وقالت لفرانس برس "لست متفاجئة، لطالما نظر الإعلام الغربي إلينا بفوقية، ابتداءً بارواح الناس من منطقتنا وكيف يقدمونها على انها مجرد أرقام وانتهاءً بتعزيز الصورة النمطية".

وأضافت "سعيدة بأن الزميلة إيناس طالب قررت اتخاذ الاجراءات اللازمة وآمل في أن تحصل على حقها من صحيفة ذي ايكونومست، علّهم يتعلمون الدرس ويفكرون مرتين قبل الحديث عن النساء العربيات".

في العراق، تواجه النساء تحديات عدة، حيث تقود العديد من الناشطات النسويات والمنظمات غير الحكومية المعركة ضدّ مجتمع أبوي ومحافظ  إلى حد كبير، ويكافحن ضدّ استبعادهنّ من سوق العمل وضدّ الزواج المبكر والعنف الأسري والقتل.

 ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)    

  • تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    الساوانا للتخلص من الترهل

    الحفاظ على جسم مشدود بدون الذهاب إلى مركز اللياقة البدنية أمر تحلم به الكثيرات. ووفقا لخبراء الصحة فإن ذلك ممكن بتنشيط الدورة الدموية. فالنساء اللواتي يذهبن بانتظام إلى مراكز الساونا هن أقل عرضة للسلوليت (تراكم الشحوم تحت الجلد). لأن الساونا تساعد على تحفيز الأوعية الدموية وتمنع ترهل الجلد.

  • تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    الشاي يعزز الاستقلاب

    تعد هذه النصيحة قيمة جدا لمحبي الشاي. فشرب فنجان شاي يوميا يساعد على شدّ الجسم، وأفضل أنواع الشاي التي ينصح خبراء الصحة بتناولها لشدّ الجسم والتخلص من الترهل: المتّة، وشاي عشبة سن الأسد، وشاي عشبة العوسج، فهذه الأعشاب تساعد على تحفيز الدورة الدموية.

  • تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    تدليك الجسم بالفرشاة

    من المهم جدا تدليك الجسم الجاف، بواسطة فرشاة مصنوعة من مواد طبيعية. هذا يساعد على تعزيز الدورة الدموية وتسهيل التصريف اللمفاوي في الأنسجة. كما يساعد على إزالة الخلايا الميتة ويمنع تراكم الماء تحت الجلد. والأفضل أن يتم التدليك بدءا من القدمين نحو الأعلى، ويمكن الاستعاضة عن تدليك الجسم بتقشير البشرة، وللحصول على أفضل النتائج يجب القيام بذلك بانتظام مرة أو مرتين في الأسبوع.

  • تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    صبّ الماء البارد والساخن

    الاستحمام بصبّ الماء البارد والساخن بالتناوب أمر صحي جدا. فصبّ الماء البارد يساعد على شدّ الأوعية الدموية، أما الماء الساخن فيعمل على توسيعها ثانية، وهو مفيد لتحفيز الدورة الدموية وشدّ الأنسجة والقضاء على الترهل.

  • تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    التأمل مفيد ويقضي على الترهل

    لا يؤثر الإرهاق بشكل سلبي على نفسيتنا فحسب، بل يؤدي إلى تراكم الدهون أيضا. وذلك بسبب هرمون الكورتيزول الذي يدفعنا إلى تناول المزيد من الطعام عند التعرض للإرهاق. لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يتعرضون لضغوطات كثيرة في حياتهم بالاسترخاء لمدة 5 دقائق في اليوم على الأقل، وذلك بالجلوس بوضعية مريحة وإغماض العينين ومحاولة عدّ الأنفاس، فالتأمل يقضي على الإرهاق ويحد من تراكم الشحوم.

  • Symbolbild Massage

    تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    التدليك بالشد للتخلص من التشققات

    يعد التدليك بالشدّ أفضل وسيلة للتخلص من التشققات الناتجة عن الترهل، وهنا ينصح بدهن الأيدي بقليل من الزيت وشدّ المنطقة التي تكثر فيها التشققات مثل البطن والفخذين نحو الأعلى.

  • تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    التغذية الصحية

    ربما تكون أطعمة مثل البيتزا والمعكرونة وغيرها من المأكولات المشابهة ممتعة جدا، إلا أن خبراء الصحة يؤكدون على أنها مضرة جدا. والسبب هو ليس احتوائها على كمية عالية من السعرات الحرارية فحسب، بل الكربوهيدرات التي تسدّ الأنسجة. لذا ينصح الخبراء بالإكثار من الشرب وتناول الفواكه والخضروات مثل السبانخ والبندورة.

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    تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    ربطة القرفة والثلج

    من يرغب بالتخلص من ترهل البطن يمكنه استعمال ربطة القرفة مع الثلج. إذ يكفي لفّ البطن برباط يحتوي على القرفة والثلج، فهذا المزيج يساعد على شدّ الأنسجة وتوازن عملية الاستقلاب الغذائي، إلى جانب دوره الفعال في إزالة السموم من الجسم.

    الكاتب: دالين صلاحية