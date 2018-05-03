ممثلة إباحية تربح دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي ترامب

أفاد مسؤولون أمريكيون أن الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز وافقت على تسوية قضائية مع سلطات مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية تتضمن حصول دانيالز على مبلغ 450 الف دولار أمريكي، على خلفية توقيفها في ناد للتعري.
تم توقيف ستيفاني كليفورد، والمعروفة باسم ستورمي دانيالز وتدعي بأنها أقامت علاقة مع دونالد ترامب قبل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، في نادٍ للتعري العام الماضي بتهم تتعلق بارتكابها جنحًا جنسية تم إسقاطها فيما بعد عقب مرور وقت قصير.
وفي دعوى رفعتها في شهر كانون الثاني/ يناير، أشارت دانيالز إلى أن توقيفها كان مدفوعاَ سياسيًا، لتقرر بعدها رفع دعوى بشأن توقيفها وسجنها خطأً على اعتبار أن ذلك شكّل انتهاكًا لحقوقها المدنية.
وقبلت دانيالز، التي طالبت في البداية بتعويض قدره مليوني دولار، بتسوية القضية مقابل نحو ربع المبلغ، موضحة للصحافيين أنه "لم تكن المسألة يومًا تتعلق بالمال بل بالتوعية."
من جانبه قال كلارك بروستر، محامي الممثلة الإباحية: "القضية كانت مبنية على مسألة إن دانيالز تم استهدافها ليس بسبب ما قامت به، ولكن بسبب هويتها".
وتأتي التسوية بنهاية أسبوع شهد فتح تحقيق رسمي بهدف عزل دونالد ترامب من منصبه كرئيس، على خلفية فضيحة تتعلق بمكالمة أجراها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لتسلّط الأضواء من جديد على دعاوى وتحقيقات أخرى بشأن علاقاته.
وتشمل هذه القضايا تحقيقا بمدينة نيويورك بشأن قيام مايكل كوهين، محامي سابق لدونالد ترامب، بدفع أموال بطريقة غير قانونية إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز وإلى سيدة أخرى تُدعى كارن ماكدوغال في مقابل التزامها الصمت بشأن ادعائهما إقامة علاقات مع ترامب قبل ترشحه لمنصب الرئاسة.
وأفاد المحامي مايكل كوهين في شهادته أن المبلغ الذي دفعه لدانيالز، وتم اعتباره استخداما غير قانوني للأموال في الحملة الانتخابية، تم بأمر من دونالد ترامب شخصيًا، ما قد يخلف تبعات جنائية.
دب/ ع أ.ج (أ ف ب)
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
كولين كيبرنيك
في 2016 جلس كولين كيبرنيك، لاعب سان فرانسيسكو، على ركبة واحدة بدلا من الوقوف وترديد النشيد الوطني، احتجاجًا على العنصرية وعنف الشرطة. وانضم للاحتجاج لاعبون بأندية أخرى لكرة القدم الأمريكية. ومنذ ذلك أصبح كيبرنيك عاطلاً عن العمل فقد تدخل ترامب لدى الأندية لطرد أي لاعب لا يقف خلال النشيد الوطني في بداية المباريات. ومن خلال وسم #ImWithKap (أنا مع كاب) يدعم رياضيون اللاعب للحصول على عمل من جديد.
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
لاعبو نيو إنغلاند باتريوتس
بعد فوز فريق نيو إنغلاند باتريوتس بلقب "سوبر بول 2017". قاطع عدد من اللاعبين زيارة البيت الأبيض التقليدية. وذلك لأسباب سياسية؛ احتجاجا على مواقف الرئيس دونالد ترامب المثيرة للجدل. ومن هؤلاء اللاعبين: ديفين ماكورتي (يمين الصورة) ودونتا هايووتر وألين برانش وكريس لونغ ومارتيلوس بينيت وليغاريت بلونت.
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
فريق باتريوتس مرة أخرى
حتى بعد الفوز بلقب هذا العام، فإن بعض لاعبي نيو إنغلاند باتريوتس يعارضون زيارة البيت الأبيض، احتجاجاً على ترامب. وإلى جانب الأخوين جيسون وديفين ماكورتي، يرفض أيضا دورون هارمون (الصورة) الذهاب إلى هناك ويبرر قراره بالقول: "إنهم لا يريدونني في البيت الأبيض".
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
ستيفن كاري وفريق غولدن ستيت ووريورز
أعلن ستيفن كاري، نجم فريق غولدن ستيت ووريورز، رفضه زيارة البيت الأبيض بعد فوزه باللقب في عام 2017. وجاء رد ترامب بإلغاء دعوة الفريق بأكمله. وكبرنامج بديل، زار اللاعبون بصحبة أطفال المتحف الوطني للتاريخ والثقافة الأمريكية الأفريقية.
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
ليبرون جيمس يدعم كاري
نجم كرة السلة ليبرون جيمس هاجم ترامب بعد رفضه دعودة فريق غولدن ستيت ووريورز للبيت الأبيض، فكتب على تويتر: "أنت أبله، لقد أعلن ستيفن كاري قبلا أنه لن يذهب، لذلك لم تكن الدعوة ضرورية أساسا. زيارة البيت الأبيض كانت شرف عظيم، قبل جيئك إليه!". وعاد جيمس لينتقد ترامب مرة أخرى بسبب أحداث تشارلوتسفيل بولاية فيرجينيا.
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
ستيف ناش وأحداث تشارلوتسفيل
عندما سُئِل الرئيس الأمريكي ترامب عما إذا كان سيزور تشارلوتسفيل بعد المظاهرة اليمينية المتطرفة والانفجارات العنيفة، كان جواب ترامب بأنه يمتلك شركة خمور هناك. ورد النجم السابق بدوري كرة السلة (NBA) ستيف ناش على موقع تويتر قائلاً: "الدفاع عن المتطرفين اليمينيين ثم المجيء مع عصيره اللعين من العنب... هذا يلخص حقيقة هذا الرجل بشكل جيد للغاية".
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
فيلادلفيا إيغلز
أيضا بعد فوزه بسوبر بول في عام 2018، رفض لاعبون من بينهم مالكولم جينكينز (رقم 27 الذي يرفع يده في الصورة) و كريس لونغ (الذي سبق له مقاطعة حفل الاستقبال في العام السابق) وتوري سميث زيارة البيت الأبيض. و كرد على ذلك ألغى الرئيس الأمركي الدعوة هذه المرة أيضاً. ويقال إن اثنين أو ثلاثة لاعبين فقط هم من وافقوا على الدعوة.
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
كارلوس كوريا وكارلوس بلتران
بعد الفوز بلقب بطولة العالم 2017 ، تخلى نجما البيسبول البورتوريكيان كارلوس كوريا وكارلوس بيلتران عن زيارة ترامب. إنهما غير راضيين عما وعده ترامب من دعم لضحايا إعصار "ماريا" في وطنهم، بورتوريكو، حيث لقي هناك آلاف الأشخاص مصرعهم.
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
هيكتور فيلازكويز وريد سوكس
أعلن ثمانية لاعبين من فريق ريد سوكس غيابهم عن لقاء الرئيس دونالد ترامب بعد الفوز في بطولة العالم 2018. حيث أوضح المدرب جوي كورا، المنحدر من بورتوريكو، أنه لن يكون مرتاحا إذا ما اضطر للاحتفال في البيت الأبيض. كما رفض أيضا اللاعب المكسيكي الأصل، هيكتور فيلازكويز (يمين الصورة) الذهاب للبيت الأبيض، فقد كان لا يريد أن يشعر المكسيكيون بالإهانة بسبب زيارته لترامب.
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
برادن هولتبي
تجنب حارس مرمى هوكي الجليد بفريق واشنطن كابيتالز الذهاب إلى البيت الأبيض بعد فوزه عام 2018 بلقب الدوري الأمريكي لمحترفي الهوكي "NHL". وقال برادن هولتبي إنه أراد بذلك أن "يبقى وفياً لقيمه". إعداد: كاي فروسترلينغ بلتران/ ادونيس الخالد