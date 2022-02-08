 ممارسة النساء لـ″اليوغا″ تتسبب في جدال محتدم واحتجاجات بالكويت | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 08.02.2022

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منوعات

ممارسة النساء لـ"اليوغا" تتسبب في جدال محتدم واحتجاجات بالكويت

ما زالت قضية اليوغا تتفاعل في الكويت منذ أن ناشد نائب محافظ بمجلس الأمة السلطات التدخل لمنع فعالية لمدربة يوغا كويتية ووصفها بأنها أمر "خطير ودخيل" على مجتمع الكويت، لتقوم مثقفات وناشطات بوقفة احتجاجية أمام مقر المجلس.

صورة من الأرشيف لفتيات في أفغانستان يمارسن رياضة اليوغا

صورة من الأرشيف لفتيات في أفغانستان يمارسن رياضة اليوغا

نفّذت عشرات النساء في الكويت وقفة احتجاجية بعد منع وزارة الداخلية جلسة يوغا نسائية إثر مناشدة نائب محافظ السلطات التدخّل ضدّ "هذا الأمر الخطير" و"الدخيل" على المجتمع، في قضية لا تزال تتفاعل في الدولة الخليجية منذ الأسبوع الماضي.

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أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية المبكرة في الكويت تقدم المعارضة بقيادة الإسلاميين، فيما لم تحصل المرأة على أي مقعد في رابع انتخابات برلمانية خلال ست سنوات، فيما تكبد الليبراليون خسارة كبيرة.

لأول مرة في تاريخ انتخابات مجلس الأمة الكويتي حققت المرأة الكويتية فوزا كبيرا في الانتخابات النيابية وفقا للنتائج الرسمية الأولية، فيما سجل تراجع ملحوظ للإسلاميين السنة مقابل تقدم ملموس للمرشحين الليبراليين والشيعة.

نجحت المرأة الكويتية بعد كفاح طويل في الحصول على حقوقها السياسية الأساسية التي تضمن تفعيل دورها في العملية السياسية. محاولات القوى الإسلامية المتشددة إفشال هذا التعديل تطرح تساؤلات حول مفهوم وجدية توجهاتها الديمقراطية.

وكانت منظّمة الفعالية مدرّبة اليوغا الكويتية إيمان الحسينان أعلنت الخميس الماضي منع تنظيم الفعالية، وأشارت لاحقاً في تسجيل مصوّر إلى أنّها تنتظر تصريحاً رسمياً لإقامتها.

المنع جاء غداة إطلاق عضو مجلس الأمة النائب حمدان العازمي تغريدة جاء فيها "نشدّد على وزير الداخلية سرعة التحرّك ووقف هذه الممارسات الداخلية ومحاسبة من منح له التراخيص فوراً"، مضيفاً "هذا أمر خطير".

وسبق للعازمي أن أثار سجالاً عندما استجوب وزير الدفاع في يناير/ كانون الثاني بشأن قرارالسماح للنساء بالانضمام إلى الجيش في الأدوار القتالية لأول مرة.

وبعد ذلك، فرضت وزارة الدفاع قواعد جديدة على النساء الملتحقات بالجيش، بما في ذلك ضرورة ارتداء الحجاب، والحصول على إذن من ولي الأمر للانضمام، وعدم السماح لهنّ بحمل السلاح.

"الكويت دولة مدنية"

وخلال وقفة احتجاجية في ساحة الإرادة أمام مقرّ مجلس الأمة الاثنين (7 فبراير/ شباط 2022) قالت أستاذة اللغة الإنكليزية في جامعة الكويت الدكتورة ابتهال الخطيب في تصريح لوكالة فرانس برس إنّ "القضية ليست قضية رياضة، على الرّغم من أهميتها، وإنّما هي نقطة في مشهد كبير عام إذا تنازلنا عنها سنشهد تنازلات أخرى".

ورفعت مشاركات في التحرّك لافتات كتب عليها "لا لمتاجرة الحكومة والبرلمان بقضايا النساء" و"الكويت دولة مدنية والحكم دستوري ولا لحكم الفتاوى" و"نرفض الوصاية على المرأة".

وخلافاً لسائر دول المنطقة، تتمتّع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها، مجلس الأمة، الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادّة في كثير من الأحيان.

"لا نقبل استغلال المرأة لتسويات سياسية"

واعتبرت الناشطة الحقوقية هديل بوقريص في تصريح لفرانس برس أنّ "اليوغا هي فكرة رمزية ومنها انطلق تدخّل النائب في حريّات الأشخاص". وتابعت "ما نريد إيصاله إلى الحكومة والنواب هو أنّنا لا نقبل باستغلال قضية المرأة وحرياتها في تسويات سياسية".

وشدّدت رئيسة الجمعية النسائية الثقافية والاجتماعية لولوة الملا على أنّ الدولة "دستورية ومدنية"، وقالت "نطالب بحقّنا وبالعدالة في مطالب النساء وليس التهميش والإقصاء".

وكانت الحسينان قالت في التسجيل الذي نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي "أكدنا بالفعل على ضرورة ارتداء الملابس المناسبة للمشاركة في الجلسات وهي ملابس محتشمة (...) لكنني كنت تعرّضت لهجوم شرس. لقد عرضوا صورة للحدث بشكل مهين، وتمّ تصويره على أنّه غير أخلاقي".

وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاماً برلمانياً في 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.

ولطالما دفعت الكويتيات نحو تخطي قيود مجتمعهن الذي يُعتبر من أكثر المجتمعات انفتاحاً في المنطقة. وفي العام الماضي، تحدّين الأعراف المحافظة وثقافة "العار" للتحدّث علناً وللمرة الأولى ضدّ التحرّش.

ص.ش/ (أ ف ب)

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