ممارسة الرياضة رغم الشعور بالتعب.. هل هناك ضرر؟

التعب هو إنذار من الجسم على وجود نقص في أحد العناصر التالية: النوم، الأكسجين، السوائل، العناصر الغذائية أو التمارين. إذا كنت تخطط لإجراء حصة التدريب على الرغم من شعورك بالإرهاق والتعب، فمن المستحسن القيام بحصة خفيفة أوتأجيلها.

إذا شعرت فجأة بالتعب أثناء التدريب وممارسة تمارينك الرياضية ولم تعد لديك الطاقة اللازمة للمجهود البدني، تقدم لك المجلة الرياضية الألمانية "runnersworld" بعض النصائح التي قد تساعدك على استعادة لياقتك البدنية:

ماذا أفعل ضد التعب قبل التدريب؟

ينصح بشرب الماء أو القهوة، القيام ببعض تمارين التسخين والحركة الخفيفة، الإستماع إلى الموسيقى واستنشاق الهواء النقي. كما أن وضع الأكواع تحت الماء البارد والضغط على الفخذين من الداخل قد يكون مفيداً للجسم وتخليصه من الإرهاق.

حتى التمرين المعتدل الذي لا تزيد مدته 15 دقيقة، قد يكون كافياً من أجل بداية نشيطة لليوم.

نصائح رياضة الركض والمشي

والسبب في ذلك هو أن التمرينات تعمل على تنشيط الدورة الدموية، وتحفز عملية التمثيل الغذائي وتطلق المواد الناقلة مثل الإنزيمات والهرمونات. مما يزيد من تدفق الدم، ويسرع ضربات القلب. بالإضافة إلى القهوة والماء البارد، تعتبر الحركة بمثابة حافز للاستيقاظ.

ابتعد عن الرياضة في هذه الحالة!

لكن الجري يستهلك الكثير من الطاقة والجهد. وفي المقابل كلما زادت الطاقة التي يوفرها جسمك، زادت سرعتك وأداءك في الجري. لكن في حالة شعرت بالإرهاق، فهذه علامة على نقص الطاقة. لكن هذا يعني أيضاً أن الجسم يتوفر على القليل من الطاقة للتدريب أو ممارسة الجري. لذلك عندما تكون مرهقاً لا ينصح بالجري بسرعة أو لفترة طويلة. وبدل ذلك يمكنك القيام بجولات قصيرة وبطيئة. وأن تعاود التدريب على الجري فقط عندما تشعر بالراحة واستعادة نشاطك وذلك بعد أخذ قسط كافٍ من النوم وتغذية جيدة.

لأن الجري مع وجود نقص في طاقة الجسم، قد يزيد من خطر حدوث إرهاق جسدي شديد .

الرياضة والتعب أمران متضادان. إذا كان عليك العمل ضمن ساعات عمل غير منتظمة، عليك بالتأكيد مراعاة هذه الظروف عند التخطيط للتدريبات الرياضية والجري. كما ينصح المدربون بالحذر عند القيام بتدريبات الجري في الصباح الباكر، خاصة بعد وردية عمل ليلية. لأن الجسم يكون مجهداً في هذه الحالة ويحتاج إلى بعض الوقت لشحن مزيد من الطاقة للقيام بالرياضة.

إ.م