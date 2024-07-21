مليون مشارك بـ"مسيرة الفخر" لمجتمع الميم في كولونيا بألمانيا

أكثر من مليون شخص حضروا "مسيرة الفخر" في مدينة كولونيا غربي ألماني في أحد أكبر احتفالات مجتمع الميم في أوروبا، والتي تدعو إلى دعم حقوق المثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا وأحرار الجنس (كوير) وثنائيي الجنس.

حضر أكثر من مليون شخص"مسيرة الفخر" في مدينة كولونيا غربي ألمانيا اليوم الأحد (21 يوليو / تموز 2024) وهو واحد من أكبر احتفالات مجتمع الميم في البلاد. وشاركت حوالي 250 مجموعة تضم ما يقرب من 60 ألف شخص و90 عربة في المسيرة عبر مركز المدينة، بينما كانت هناك حشود ضخمة تهتف لهم. ونشرت الشرطة عدة مئات من عناصر الشرطة لحماية الاحتفالات الداعية إلى دعم حقوق مجتمع الميم الذي يضم المثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا وأحرار الجنس (الكوير) والأشخاص ثنائيي الجنس.

وقبل انطلاق الموكب على -جسر دويتس بوسط المدينة فوق نهر الراين- ألقى كلماتٍ كلٌّ من رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس ووزير الصحة كارل لاوترباخ ووزيرة الدولة للثقافة كلاوديا روت. و أعربت روت عن شعورها بالحماس لأن "مسيرة الفخر" في كولونيا "تشع إلى العالم بأسره". ووصفت الرئيسة السابقة لحزب الخضر احتفال كولونيا السنوي، الذي يعد واحدا من أكبر الاحتفالات في أوروبا، بأنه "الأهم" في ألمانيا.

بيل كاوليتس من فرقة "طوكيو هوتيل" الألمانية الموسيقية تحدث في مدينة كولونيا الألمانية عن مدى تحرره بعد إعلان هويته الجنسية. صورة من: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

وكان التوأمان توم وبيل كاوليتس من فرقة "طوكيو هوتيل" الألمانية الموسيقية يستقلان إحدى العربات المشاركة في الموكب. وفي مقابلة مع محطة "دبليو دي آر" الإذاعية تحدث بيل كاوليتس عن مدى تحرره بعد إعلان هويته الجنسية وقال: "أنا متأثر بشكل لا يصدق بعدد الأشخاص الذين يأتون إلي ويجدون الشجاعة في قصتي". وأضاف بيل كاوليتس: "لقد عشت حياة خاصة جدا في السنوات الأولى ولم يسمح لي قَط أن أخبر العالم الخارجي".

ومجتمع الميم هذا العام لا يهدف فقط إلى الاحتفال بل أيضا إلى لفت الانتباه إلى قضاياه تحت شعار: "من أجل حقوق الإنسان. كثيرون. معا. أقوياء".

وتحيي المسيرة المعروفة باسم "مسيرة الفخر" ذكرى أحداث وقعت عام 1969 في نيويورك عندما داهم أفراد شرطة فندق "ستون وول إن" في شارع كريستوفر، ما أدى إلى اندلاع أعمال شغب لعدة أيام من قبل مثليين ومتحولين جنسيا. ولذلك يطلق على المسيرة أيضا في ألمانيا اسم "يوم شارع كريستوفر". وتعتبر المسيرة في كولونيا واحدة من أكبر الفعاليات السنوية لمجتمع الميم في أوروبا، ويناظرها في الحجم مسيرة الفخر في برلين.

ع.م / ع.ج.م (د ب أ)