 مليونير يطرد مدربي نادٍ اشتراه ويعين نفسه كبير المدربين | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 15.11.2019

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رياضة

مليونير يطرد مدربي نادٍ اشتراه ويعين نفسه كبير المدربين

اشترى مليونير إنكليزي نادياً فطرد المدرب ومساعديه ثم عيّن نفسه كبير المدربين للفريق، بل ذهب أبعد من ذلك، حين دعا مشجعي الفريق إلى حضور المباراة القادمة و"الشراب على حسابه".

Foul im Amateurfußball (picture-alliance/D. Reinhardt)

لم يتوقف طموح المليونير الإنكليزي كلين تاملبين على جمع الملايين والنجاح في قطاع الحديد الذي يتاجر فيه، بل دفعه طموحه لشراء نادي كرة قدم، لكنه قام بخطوة لم يفعلها أحد من قبل. إذ طرد مدربي فريق "رومفورد" وعين نفسه مدربا له.

مختارات

يحاول كل من بايرن ودورتموند شراء خدمات لاعب نيجيري قصير القامة كبير الموهبة برز خلال بطولة العالم بكرة القدم "تحت 17عاماً" ويلقب "بميسي الصغير"، لكن هناك أندية أوروبية دخلت على خط المنافسة. (09.11.2019)

إذ كانت أول خطوة قام بها هي طرد المدرب باول مارتن وكل مساعديه. ثم أعلن على موقع تويتر أنه قد قام بضم 15 لاعباً جديداً إلى الفريق، وأنه سيقود الفريق كمدير فني بنفسه بصحبة مساعدين أكفاء.

وطلب المليونير الطموح البالغ من العمر 47 عاماً والذي صنع ملايينه بنفسه، من مشجعي النادي دعم الفريق في المباريات القادمة خصوصا في اللقاء القادم يوم السبت، قائلا "الشراب على حسابي خلال المباراة".

وينقل موقع "فوكوس" الألماني أن المليونير الإنكليزي استثمر خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو 3.5 مليون يورو في نادي "مليركاي تاون"، الذي يلعب دوري الدرجة السابعة، لكنه فقد الرغبة في الاستمرار، فاشترى نادي "رومفورد" الذي يلعب بدوري الدرجة الثامنة. وينقل موقع "فوكوس" أن المليونير هذا غريب الأطوار ولا يملك أي معرفة بكرة القدم.

عباس الخشالي

 

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