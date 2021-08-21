 ملك المغرب يدعو الرئاسة الجزائرية إلى ″إقامة علاقات طبيعية″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.07.2022

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ملك المغرب يدعو الرئاسة الجزائرية إلى "إقامة علاقات طبيعية"

طلب ملك المغرب من مواطنيه مواصلة "التحلي بقيم حسن الجوار، التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين". كما دعا الرئاسة الجزائرية للعمل على "إقامة علاقات طبيعية بين شعبين تجمعهما روابط تاريخية". ولم تعلق الجزائر بعد على كلام الملك.

صورة مركبة للملك محمد السادس والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

صورة مركبة للملك محمد السادس والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس مواطنيه إلى مواصلة ما وصفه بـ "نهج قيم حسن الجوار مع الجارة الجزائر"، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.

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وشدد الملك محمد السادس في خطاب العرش مساء اليوم السبت (30 يوليو/ تموز 2022)، على أن الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما.

واستطرد الملك قائلا: "بل نريدها أن تكون جسورا، تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى". ودعا الملك: "المغاربة إلى مواصلة التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين؛ الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال".

ولفت الملك إلى أنه "فيما يخص الادعاءات، التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها، بطريقة غير مسؤولة، يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين".

واسترسل العاهل المغربي: "إن ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية، غير معقول ويحز في النفس. ونحن لم ولن نسمح لأي أحد، بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا".

واختتم العاهل المغربي خطابه: "وإننا نتطلع للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك".

يشار إلى أن الجزائر لم تعلق على دعوة الملك المغربي حتى ساعة إعداد هذا الخبر وأنّ هناك خلافات بين المغرب والجزائر تتعلق بالصحراء الغربية. 

م.ع.ح/ أ.ح (د ب أ)

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