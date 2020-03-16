 ملك إسبانيا يحرم والده من ″المصروف″ بسبب شبهة أموال سعودية | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 16.03.2020

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منوعات

ملك إسبانيا يحرم والده من "المصروف" بسبب شبهة أموال سعودية

نسمع كثيرا عن أب يحرم ولده من "المصاريف" أو حتى من الميراث، لكن بالنسبة لملك إسبانيا فإن العكس هو ما حدث، فقد أوقف الملك فيليبي السادس مخصصات والده وتخلى عن ميراثه منه، على خلفية شبهات بالفساد تطال العاهل السابق.

الملك السابق خوان كارلوس، وولده الملك الحالي فيليبي السادس

الملك الابن فيليبي السادس أوقف مخصصات والده خوان كارلوس وتخلى عن الميراث منه

أعلن القصر الملكي الإسباني مساء الأحد (15 مارس / آذار 2020) أن ملك إسبانيا فيليبي السادس تخلى عن ميراث والده الملك خوان كارلوس وأوقف مخصصاته السنوية الرسمية على خلفية شبهات بالفساد تطال العاهل السابق. وسيكون للإعلان وقع الصاعقة في إسبانيا وهو أتى بعد كشف صحف أجنبية معلومات كثيرة في الفترة الأخيرة.

وفي وقت سابق هذا الشهر قرر البرلمان الإسباني عدم فتح تحقيق في قضية غسل أموال عبر مؤسسة بنمية في سويسرا يشتبه أن الملك السابق على علاقة بها، وذلك رغم التقارير التي ذكرت أن سويسرا تعتزم المضي قدما بهذه القضية. وقال مصدر في البرلمان إن حزب بوديموس الاسباني اليساري المتشدد طالب بفتح تحقيق بالقضية، لكن هيئة برلمانية "رفضت طلبه تشكيل لجنة تحقيق".

مختارات

قرر البرلمان الإسباني عدم فتح تحقيق في قضية غسل أموال يشتبه أن الملك السابق خوان كارلوس تلقاها من قبل السعودية، وذلك رغم التقارير التي ذكرت أن سويسرا تعتزم المضي قدما في هذه القضية. (11.03.2020)

بعد موجة انتقادات واجهها ملك إسبانيا، خوان كارلوس، على خلفية رحلة صيد تعرض خلالها للإصابة وتردد أن رجل أعمال سعودي دفع نفقاتها، فإنه لم يسلم من إجراءات عقابية رغم اعتذاره لشعبه الذي يكافح للتغلب على إجراءات التقشف. (21.07.2012)

وفي بيان القصر الملكي، أكد فيليبي السادس أنه أعرب في نيسان/أبريل الماضي أمام الكاتب العدل نيته "عدم القبول بأي ربح أو مشاركة من هذه المؤسسة". وأكد فيليبي السادس كذلك أنه "كان يجهل تماما حتى الآن تعيينه مستفيدا" من مؤسسة أخرى ذكرت الصحف أنها مولت بملايين اليوروهات رحلات جوية لخوان كارلوس  في طائرات خاصة.

وكانت صحيفة "لا تريبون دو جنيف" قد ذكرت في وقت سابق هذا الشهر أن خوان كارلوس تلقى العام 2008 مئة مليون دولار من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز على حساب مؤسسة بنمية في سويسرا. وقالت صحيفة "ديلي تلغراف" من جهتها إن فيليبي السادس هو أحد مستفيدي هذه المؤسسة. وأضافت الصحيفة أنه في العام 2012 أعطى الملك عبدالله 65 مليون دولار من هذا المبلغ إلى عشيقة الملك الإسباني خوان كارلوس السابقة كورينا زو ساين ويتغنشتاين. ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من الملف قولها إن هذه التحويلات في قلب تحقيق فتحته السلطات في جنيف عام 2018 ل"الاشتباه بعملية غسل أموال واسعة".

وكان خوان كارلوس ملكا على إسبانيا مدة 38 عاما مع توليه السلطة بعد وفاة الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو في 1975. وقد سمح بالانتقال من الحكم الديكتاتوري إلى الديموقراطية في العام 1977 ونجح في وقف انقلاب عسكري في العام 1981. لكنه اضطر إلى التخلي عن العرش في حزيران/يونيو 2014 لصالح نجله على خلفية فضائح.

وما أن اعتلى العرش نأى الملك فيليبي السادس بنفسه في محاولة لتلميع صورة الملكية فيما كانت الصحف تنتقد سلوك خوان كارلوس ولا سيما رحلة لصيد الفيلة في إفريقيا برفقة عشيقته فضلا عن علاقاته بدول الخليج وعدم الشفافية بشأنه ثروته.

وأعلن القصر الملكي كذلك أن خوان كارلوس لن يحصل بعد الآن على مخصصاته السنوية التي تزيد عن 194 ألف يورو على ما تفيد الصحف.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب)

  • c: Reuters

    أهم محطات حياة ملك إسبانيا خوان كارلوس

    أخيرا حقق العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس وعده وتنازل عن العرش بعد نحو 40 عاما من اعتلاء العرش. تأخر إعلان تنازل الملك خوان كارلوس بسبب الانتخابات الأوروبية لتفادي التأثير على الأصوات، حسب مصدر في القصر الملكي الاسباني. حياة الملك خوان كارلوس في ملف للصور.

  • C: Gianni Ferrari/Cover/Getty Images

    أهم محطات حياة ملك إسبانيا خوان كارلوس

    في ظل الدكتاتور

    دكتاتور إسبانيا السابق فرانكو (في يمين الصورة) أعلن عن إعادة الحكم الملكي في إسبانيا سنة 1946 ولكنه لم يعلن عن اسم الملك. خوان كارلوس كان يمثل العائلة الملكية في إسبانيا ولم يكن له أي دور يذكر في السياسة لغاية عام 1975.

  • c:dpa

    أهم محطات حياة ملك إسبانيا خوان كارلوس

    آخر تحول إلى الحكم الملكي في أوروبا

    في سنة 1975 مات الدكتاتور فرانكو وأصبح خوان كارلوس ملك إسبانيا. الملك الشاب الجديد دعم التغييرات الديمقراطية وتأسيس الأحزاب في البلد. في سنة 1978 طبق نظام حكم ملكي دستوري في إسبانيا وأصبحت السلطة السياسية العليا في البلد بيد البرلمان الذي ينتخبه الشعب.

  • Bildergalerie Abdankung König Juan Carlos Putsch 1981 Fernsehrede

    أهم محطات حياة ملك إسبانيا خوان كارلوس

    ملك ديمقراطي

    التحول الديمقراطي في إسبانيا لم يرض عددا كبيرا من أتباع النظام الشمولي السابق فواجهت اسبانيا مشاكل سياسية كبيرة في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي. عام 1981 وقف الملك خوان كارلوس مع التحول الديمقراطي ضد عملية الانقلاب التي قام بها الجيش بالتعاون مع المليشيات.

  • C:Picture alliance/dpa

    أهم محطات حياة ملك إسبانيا خوان كارلوس

    قريب من الشعب

    عام 2004 هزت إسبانيا فاجعة التفجير الإرهابي في مدريد الذي أودى بحياة 191 شخصا. الملك خوان كارلوس تعاطف مع أقارب الضحايا ومع شعبه وتواجد معهم في هذه اللحظات الحزينة ما جعله قريبا من الشعب.

  • Foto: Getty Images

    أهم محطات حياة ملك إسبانيا خوان كارلوس

    رحلة صيد في افريقيا

    عام 2012 عاد الملك خوان كارلوس مصابا من بوتسوانا بعد رحلة صيد للفيلة، في حين لاتزال اسبانيا تعاني من أثار أزمة اقتصادية خانقة. الإسبان نددوا برحلة البذخ الملكية هذه.

  • Foto: Getty Images

    أهم محطات حياة ملك إسبانيا خوان كارلوس

    سلسلة فضائح

    سلسلة الفضائح الملكية بدأت في التزايد، وظهرت إشاعات تقول إن للملك خوان كارلوس أبناء غير شرعيين، في حين اتهم زوج ابنته بتهم الفساد والتلاعب بالأموال الحكومية.

  • Foto: Reuters

    أهم محطات حياة ملك إسبانيا خوان كارلوس

    الأمير فيليبي أمل الإسبان

    الملك خوان كارلوس تنازل عن العرش لابنه ولي العهد الأمير فيليبي معللا ذلك بأن "هناك جيل جديد يطالب عن حق بتولي القيادة." وذكرت تقارير إخبارية أنه سوف يتعين على البرلمان الاسباني إعداد تشريع خاص يسمح بتحقيق ما أعلنه الملك عن تنازله عن العرش لولي عهده، حيث أن الدستور لا ينص على تنازل الملك عن العرش. الأمير فيليبي يتمتع بشعبية واسعة ويعول عليه الكثيرون في قيادة البلد.

    الكاتب: غونتر بيركينشتوك / زمن البدري


مختارات

أهم محطات حياة ملك إسبانيا خوان كارلوس

أخيرا حقق العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس وعده وتنازل عن العرش بعد ما وعد به سابقا وتأخر الإعلان. حياة الملك خوان كارلوس في ملف للصور. (02.06.2014)  

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