 ملكة جمال ألمانيا 2023.. صوت شبابي ملهم لجيل الألفية | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 12.03.2023

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ثقافة ومجتمع

ملكة جمال ألمانيا 2023.. صوت شبابي ملهم لجيل الألفية

اُختيرت طالبة اللاهوت كيرا غايس ملكة جمال ألمانيا عام 2023، الشابة التي وصلت في سن المراهقة إلى "الحضيض" ترى أن أمامها مهمة كبيرة نحو الشباب. المنافسة على اللقب شهدت أيضا مشاركة فتاة احتلت على الفور عناوين الصحف. والسبب؟

عبرت كيرا غايس بصرخة عن سعادتها بالفوز بلقب ملكة جمال المانيا 2023 - صورة بتاريه 4 مارس 2023

عبرت كيرا غايس بصرخة عن سعادتها بالفوز بلقب ملكة جمال المانيا 2023

"يجب تعزيز الديمقراطية التي تشجع الشباب"، تقول الشابة كيرا غايس التي اختيرت مؤخراً "ملكة جمال  ألمانيا 2023". تقف على منصة التتويج لتشرح رؤيتها بأن الأمر يجب ألا يتم بوصفات جاهزة للحل، وإنما لصياغة مستقبل الشباب من خلال منحهم المزيد من المسؤوليات.

مختارات

وتمضي غايس ذات العشرين ربيعاً بالقول إنها اختبرت بنفسها مدى أهمية عمل الشباب، ووصفت كيف وجدت نفسها في سن المراهقة في مجموعة من الأصدقاء حيث كان الكحول والمخدرات هو النظام اليومي لها. "عندما كنت في الحضيض، ساعدني عمل الشباب على استعادة حياتي".

وتضيف أنها في ذلك الوقت "هرعت" إلى مجموعة شبابية مسيحية كل أسبوع لأن المجموعة كانت تساعدها كثيراً. لهذا السبب تريد كيرا اليوم إنشاء منصة شبابية على مستوى ألمانيا.

كما تريد التعاون مع المؤسسات والشركات لإبلاغ المسؤولين عن احتياجات ما يسمى بـ "جيل Z"، الذي يشير إلى جيل الشباب الذين ولدوا بين أواخر تسعينات القرن الماضي وحوالي عام 2010.

تجديد شروط المسابقة

تُجرى مسابقة ملكة جمال ألمانيا منذ ما يقرب من 100 عام، وللفوز بلقب "الملكة" كان على المتقدمات لها في الماضي أن يكون مظهرهن جيداً في ملابس السباحة وإجادة الرقص على المنصة مثل عارضات الأزياء. لكن الجمعية المسؤولة عن تنظيم المسابقة على مستوى ألمانيا سنوياً أدخلت تغييرات جذرية عام 2019.

ومنذ ذلك الحين لم يعد على يتحتم المرشحات تقديم أنفسهن على المنصة بملابس السباحة، ولم تعد معايير الطول والوزن مطلوبة أيضاً، كما تقول جيل أنديرت من أستوديوهات ملكة جمال ألمانيا. وتضيف لوكالة الأنباء الألمانية أن على المتسابقة إظهار شخصية قوية وأن تكون "مصدراً للإلهام".

في عام 2022 تم انتخاب الناشطة ورائدة الأعمال والممثلة دوميتيلا باروس ملكة لجمال ألمانيا، وكانت أول امرأة ملونة تفوز باللقب. نشأت باروس في منطقة فافيلا البرازيلية حيث قامت بتعليم أطفال الشوارع القراءة والكتابة. وتنشط اليوم في مجالات حماية البيئة والعدالة الاجتماعية.

دوميتيلا باروس ملكة جمال ألمانيا 2022 - صورة بتاريخ 19 فبراير 2022

ملكة جمال ألمانيا 2022: كانت دوميتيلا باروس أول امرأة ملونة تفوز بالمسابقة

ومع ذلك فإن عالمة الاجتماع نينا ديغيل من جامعة فرايبورغ الألمانية لم تبد حماسة لإعادة تنظيم المسابقة، إذ ترى أنها ببساطة تعتبر أن مفهوم "ملكة جمال ألمانيا" قد عفا عليه الزمن. وتقول إنه يجب "استبدال المسابقة بشيء مختلف تماماً".

10 من المتأهلات للنهائي - ومتحولة جنسياً

تقدم حوالي 15 ألف فتاة من جميع أنحاء البلاد للحصول على  لقب ملكة جمال ألمانيا  . عندما تم الإعلان عن المرشحات العشر النهائيات، احتلت أحدهن عناوين الصحف على الفور، فقد كانت ساسكيا فون بارغن، الفتاة المتحولة جنسياً تعيش مع والديها وثلاث شقيقات أصغر سناً في قرية فريدريكسفين بالقرب من أولدنبورغ في ولاية ساكسونيا السفلى.

وصولها إلى الأدوار النهائية من المسابقة يعني لها الكثير، كما تقول فون بارغن في مقابلة مع DW قبل إجراء جولة الختام من المسابقة. وتضيف: "هذا الأمر يعني أن مجتمعنا بدأ يتغير وأن المتحولات جنسياً بات يُنظر إليهن على أنهن نساء أيضاً".

تظهر الصور القديمة للأطفال ترى ساسكيا فون بارغن صبياً، كان يفضل ارتداء الفساتين واللعب مع الفتيات الأخريات. ولكن في سن الخامسة أعلنت ساسكيا أنها تريد أن تكون فتاة. "أدرك والداي في وقت مبكر أنها ليست مجرد مرحلة". ليس لديها سوى الثناء على والدتها ووالدها اللذان دعموها منذ البداية. "لكن في المدرسة لم يكن من السهل قبولك". ولتجنب التعرض للتنمر كانت ترتدي ملابس الصبية.

في سن الحادية عشرة بدأت ساسكيا في تناول العلاجات المضادة للهرمونات لتجنب علامات البلوغ الذكري. وبعد عامين حصلت على هرمونات الأنوثة، وفي ذلك الوقت أعلنت في المدرسة أنها فتاة وليس صبياً، ما سهل عليها حياتها وشعرت أن محيطها بدأ يتقبلها تدريجياً.

عندما بلغت سن الرشد خضعت لعملية تغيير الجنس. واختارت أيضاً "ساسكيا" اسماً لها. اليوم وجدت أيضاً طريقة للتعامل مع خطاب الكراهية. تقول الشابة البالغة من العمر 19 عاماً: "أتفاعل مع التعليقات السلبية بعدم قراءتها على الإطلاق. أنا لا أمنحهم أي منصة لفعل، وإنما أحظرهم وأحذف التعليقات".

المرشحات العشر اللواتي خضن نهائي مسابقة ملكة جمال ألمانيا 2023 - صورة بتاريخ 4 مارس 2023

المرشحات العشر اللواتي خضن نهائي مسابقة ملكة جمال ألمانيا 2023

ليست الأولى في النهائي

ساسكيا ليست أول امرأة متحولة جنسياً تصل إلى نهائي مسابقة "ملكة جمال ألمانيا"، ففي العام الماضي وصلت غادو من مدينة هانوفر الواقعة في ولاية سكسونيا السفلى إلى النهائي أيضاً.

لا تتطابق مسابقة "ملكة جمال ألمانيا" Miss Germany التي  أقيمت لأول مرة في عام 1927 وحظرها النازيون لاحقاً، مع المسابقة الأخرى ملكة جمال الكون في ألمانيا Miss Universe Germany. ففي مسابقة ملكة جمال الكون في ألمانيا يتم اختيار مرشحة رسمية لمسابقة ملكة جمال الكون على مستوى العالم.

لم تعد قضية المتحولين جنسياً مكاناً مناسباً في صناعة أغاني البوب ​​والأزياء. لم تفز أليكس ماريا بيتر إلا في عام 2021 في نهائي البرنامج التلفزيوني الألماني الشهير "عارضة الأزياء الألمانية التالية".

ع.غ/ ع.ج.م (DW)

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    أناهيتا ريباين توجت مؤخراً بلقب "ملكة جمال ألمانيا" لعام 2018. لذلك ستضطر طالبة العلوم التربوية للانقطاع عن الدراسة لمدة سنة للتركيز على عملها الآن كملكة جمال. وتقول ذات الثلاثة وعشرين ربيعاً بعد فوزها باللقب: "بإمكاني أن أحضن كل العالم". تُنظم هذه المسابقة منذ 1927.

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    عام 1927 تُوجت هيلدغراد كفاندت (21 سنة) في قصر الرياضة في برلين لأول مرة في تاريخ ألمانيا باللقب. وكانت لجنة المسابقة تتكون من رجال مشهورين في المدينة، كالمخرج فريتس لانغ والنحات أرنستو دي فيوري.

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  • ملكة جمال ألمانيا بين اليوم والأمس

    عام 1950 انتخبت سوزانه إيرشسن "ملكة جمال ألمانيا" للمرة الثانية بعد الحرب العالمية الثانية. وكانت إيرشسن، المنحدرة من برلين، تعمل عارضة أزياء وهاجرت بعدها إلى الولايات المتحدة وصارت هناك أيقونة لمصطلح "فرويلاين فوندرز"، أي الشابة الجميلة الجذابة العصرية الواثقة من نفسها، وهي صورة المرأة الألمانية لما بعد الحرب العالمية الثانية.

  • ملكة جمال ألمانيا بين اليوم والأمس

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  • ملكة جمال ألمانيا بين اليوم والأمس

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  • ملكة جمال ألمانيا بين اليوم والأمس

    باتت إينس كوبا عام 1991 أول امرأة قصيرة الشعر تفوز بمسابقة "ملكة جمال ألمانيا". وهي تظهر في الصورة مع وزير الخارجية الألماني الأسبق هانس ديتريش غينشه على هامش مسابقة سنوية للصحفيين الألمان. وفي الحملة الانتخابية لعام 1998 ساندت كوبا المستشار الأسبق هيلموت كول. وهي تنحدر من ألمانيا الشرقية ورغم أنها كانت ترغب في أن تصبح معلمة أطفال أو مدربة رياضة، إلا أنها اختارت فيما بعد ميدان الموضة والأضواء.

  • ملكة جمال ألمانيا بين اليوم والأمس

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  • ملكة جمال ألمانيا بين اليوم والأمس

    نجحت لينا برودر (27 عاماً) في توحيد ما يبدو للوهلة الأولى شيئين متضادين: كانت معلمة لمادة الدين وفي نفس الوقت شاركت في مسابقة للجمال. التقت أثناء فترة توليها منصب "ملكة جمال ألمانيا" لعام 2016 بالبابا فرانسيس ونشرت كتاباً بعنوان "الجميل فيّ أنا – بالإيمان نحو النجاح". الكاتبة: نينا فوتكه/ س.ع