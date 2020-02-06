 ملكة جمال ألمانيا الأكبر سنا منذ تأسيس المسابقة! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 17.02.2020

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منوعات

ملكة جمال ألمانيا الأكبر سنا منذ تأسيس المسابقة!

حصلت المتسابقة ليوني فون هازه البالغة من العمر 35 عاما والأم لطفلة على لقب "ميس جيرماني" لتصبح بذلك، أكبر ملكة جمال في ألمانيا. مسابقة هذا العام جاءت مختلفة عن النسخ التي سبقتها، حيث تم وضع معايير مختلفة لجمال المرأة.

للمرة الأولى منذ إنشاء مسابقة ملكات الجمال ميس جيرمني، تفوز باللقب المتسابقة ذات 35 ربيعا ليوني شارلوته فون هازه

بحصولها على اللقب أصبحت فون هازه وهي أم لطفلة في الثالثة، أكبر المتسابقات عمرا التي تنال اللقب

للمرة الأولى منذ إنشاء مسابقة ملكات الجمال "ميس جيرمني"، تفوز باللقب المتسابقة ذات 35 ربيعا ليوني شارلوته فون هازه. وبفوزها تتخذ مسابقة ملكات الجمال شكلا جديدا مختلفا عن الشكل الذي ظهرت أول مرة به عام 1927 والذي كان المعيار الخاص به الشكل الخارجي، ومظهر الجسم وتناسقه.

وتنافس على اللقب 16 شابة تتراوح أعمارهن بين 18 و35 عاما. وقال منظم المسابقة ماكس كليمبر إن أكثر من 7500 شابة على مستوى ألمانيا تقدمن لدخول التصفيات النهائية التي تقتصر على اختيار 16 متسابقة للتنافس على لقب "ميس جيرماني".

وذكر كليمبر أنه لأول مرة في تاريخ المسابقة الممتد على مدار 93 عاما تشارك والدتان شابتان، موضحا أن هذا الأمر صار ممكنا بعدما تم تخفيف قواعد المشاركة خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى أنه لم يكن يُسمح من قبل بمشاركة الأمهات في المسابقة.

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وبحسب موقع RTL  الألماني فقد تقرر هذا العام لأول مرة تنصيب لجنة تحكيم نسائية بحتة للفصل في من سيفوز باللقب، وضمت اللجنة المذيعة التليفزيونية فراوكه لودوفيغ، ولاعبة الكاراتيه آنا ليفيادوفسكا، والسياسية السابقة في الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري داغمار فورل، التي توُجت عام 1977 بلقب "ميس جيرماني". وبحسب صحيفة بيلد الألمانية فلم يطلب من النساء المشاركة بالبيكيني ضمن العرض، كما تم وضع معايير مختلفة للجمال من ضمنها الشخصية واللباقة.

وبحصولها على اللقب أصبحت فون هازه  وهي أم لطفلة في الثالثة من العمر، أكبر المتسابقات عمرا التي تنال اللقب، فيما حالت لارا رونارسون (22 عاما) من بافاريا في المركز الثاني، وملكة جمال هامبورغ ميشيلا أنستازيا ماساليس في المرتبة الثالثة.

ملكة الجمال فون هازه أعربت عن سعادتها الكبرى بحصولها على اللقب، وقالت إنها تريد أن تمثل ألمانيا بطريقة مختلفة، وتريد التركيز على القضايا النسائية بطريقة جديدة ومبتكرة، موضحة أن أولويتها الأولى هي الأسرة، وقالت: "لا أستطيع أن أضع كل شيء جانبا، من أجل أن أكون عارضة أزياء فقط، الأولوية لي هي أسرتي".

ع.أ.ج


  • Miss World 2017 (Getty Images/AFP/N. Asfouri)

    مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

    2017: مانوشي شيلار - الهند

    تربعت الهندية مانوشي تشيلار(20 عاماً) على عرش ملكة جمال العالم لسنة 2017. وتدرس مانوشي الطب وتعد سادس هندية تحصد هذا اللقب. تسير مانوشي على خطى ممثلات بوليوود الشهيرات مثل بريانكا شوبرا (ملكة جمال العالم 2000) وأيشواريا راي (ملكة جمال العالم 1994)

  • Miss World 2016: Stephanie Del Valle (Getty Images/AFP/Z. Gibson)

    مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

    2016: ستيفاني ديل فال- بويرتوريكو

    في السنة الماضية 2016، توجت الطالبة البويرتوريكية ستيفاني ديل فال بلقب أجمل امرأة في العالم، حيث تسلمت التاج من الفائزة بالنسخة الماضية من إسبانيا.

  • Miss World 2015: Mireia Lalaguna (Getty Images/AFP/J. Eisele)

    مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

    2015: ميريا لا لاغونا – إسبانيا

    سنة 2015 فاز طالبة الصيدلة الإسبانية ميريا لا لاغونا بلقب أجمل سيدة في العالم، في حفل احتضنته الصين. وشهد الحفل غياب المرشحة الكندية والمولودة في الصين، أنستازيا لين، عن المشاركة بسبب منعها من السفر.

  • Miss World 2014: Rolene Strauss (Getty Images/AFP/M. Safodien)

    مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

    2014: رولين شتراوس - جنوب أفريقيا

    استقر الاختيار في سنة 2014 على الجنوب أفريقية رولين شتراوس، التي تربعت على عرش الأجمل في العالم. بيد أن المنافسة، التي نظمتها العاصمة البريطانية لندن، خيمت عليها أجواء موت ملكة جمال هندوراس، ماريا خوسيه ألفاردو مونيوز.

  • Miss World 2013: Megan Young (Getty Images/AFP/R. Gacad)

    مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

    2013: ميغان يونغ- الفلبين

    شهدت مسابقة أجمل امرأة في العالم سنة 2014 الكثير من الإثارة، بعدما تم نقل موقع الحفل من مكان قريب من العاصمة الإندونيسية جاكرتا إلى بالي بسبب الاحتجاجات. وفازت الطالبة الفلبينية، ميغان يونغ، بلقب الأجمل تلك السنة.

  • Miss World 2012: Yu Wenxia (Getty Images/AFP/E. Jones)

    مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

    2012: يو وينشيا - الصين

    احتضنت مدينة أوردوس في إقليم منغوليا الصيني مسابقة أجمل امرأة في العالم للمرة الأولى في تاريخها، وتوجت بها الصينية يو وينشيا.

  • Miss World 2011: Ivian Sarcos (Getty Images/J. O'Donnell)

    مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

    2011: إيفيان ساركوس- فنزويلا

    في حفل احتضنته العاصمة البريطانية لندن، تربعت الفنزويلية إيفيان ساركوس على عرش أجمل امرأة في العالم لسنة 2011. فقدت إيفيان والديها وأصبحت يتيمة في سن الثامنة، وترعرعت في دير. إعداد: بيترا لمبيك/ رضوان مهدوي.


 

مختارات

استبعاد 12 جملاً من مسابقة للجِمال لاستخدامهم البوتوكس  

لاجئة سورية تتوج بلقب "ملكة النبيذ" في مدينة ترير

نجحت نينورتا باهنو في الحصول على لقب "ملكة النبيذ" في ترير، لتكون أول لاجئة في ألمانيا تتوج بمثل هذا اللقب. وذكرت "الملكة" أن منصبها لا يتعلق فقط بالنبيذ، وأنها تطمح لتكون "سفيرة للاندماج والتعايش المشترك في ألمانيا". (03.08.2016)  

أمريكية من أصول هندية تفوز بلقب ملكة جمال أمريكا

للمرة الثانية على التوالي تفوز متسابقة من ولاية نيويورك بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة. سعيدة الحظ طبيبة مبتدئة تدعى نينا دافولوري ومن أصول هندية. (16.09.2013)  

مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

بمشاركة أكثر من 100 حسناء من مختلف أرجاء العالم وفي مسابقة شهدت ندية كبيرة، تربعت الهندية مانوشي تشيلار على عرش أجمل امرأة في العالم لسنة 2017. صور لأجمل نساء العالم في السنوات الأخيرة الماضية. (20.11.2017)  

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