ملف خاص.. الانتخابات البرلمانية الألمانية

يتوجه الناخبون الألمان في 24 سبتمبر/أيلول 2017 إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان ألماني جديد. في هذه الانتخابات يتنافس مرشح الحزب الاشتراكي مارتن شولتس مع المستشارة أنغيلا ميركل التي ترشحت لمنصب المستشارية لولاية رابعة.

في هذا الملف الشامل تسلط DW عربية الضوء على الانتخابات البرلمانية الألمانية من مختلف جوانيها. يتضمن الملف التحليلات حول فرص الأحزاب الألمانية وبرامجها، إضافة إلى المقابلات مع أبرز المرشحين في هذه الانتخابات. كما نستعرض الإشكاليات التي تلقي بظلالها عليها، وموقعها في خارطة الوعود الانتخابية والتنافس بين الأحزاب، كأزمة اللاجئين وقضايا المهاجرين العرب في ألمانيا.