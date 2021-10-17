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ملف خاص.. الانتخابات البرلمانية الألمانية

يتوجه الناخبون الألمان في 24 سبتمبر/أيلول 2017 إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان ألماني جديد. في هذه الانتخابات يتنافس مرشح الحزب الاشتراكي مارتن شولتس مع المستشارة أنغيلا ميركل التي ترشحت لمنصب المستشارية لولاية رابعة.

في هذا الملف الشامل تسلط DW عربية الضوء على الانتخابات البرلمانية الألمانية من مختلف جوانيها. يتضمن الملف التحليلات حول فرص الأحزاب الألمانية وبرامجها، إضافة إلى المقابلات مع أبرز المرشحين في هذه الانتخابات. كما نستعرض الإشكاليات التي تلقي بظلالها عليها، وموقعها في خارطة الوعود الانتخابية والتنافس بين الأحزاب، كأزمة اللاجئين وقضايا المهاجرين العرب في ألمانيا.

Annalena Baerbock (M), Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, sitzt neben Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, und Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, beim Außerordentlichen Länderrat der Grünen zum Ergebnis der Sondierungsgespräche sowie zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl.

الخضر يصوتون لصالح الشروع بمحادثات تشكيل حكومة "إشارة المرور" 17.10.2021

أقرّ حزب الخضر توجهه نحو البدء في محادثات تشكيل حكومة تجمعه والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر. وكانت مذكرة مشتركة للأحزاب الثلاثة قد عبرت عن "التفاؤل" بإمكانية "إتمام اتفاق ائتلاف طموح وقابل للتنفيذ".
15/10/2021 Robert Habeck (l-r), Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, geben nach den Sondierungsgesprächen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen zur Bildung einer neuen Bundesregierung nach der Bundestagswahl ein Statement.

ألمانيا: أحزاب "إشارة المرور" تتفق على بدء محادثات رسمية لتشكيل حكومة 15.10.2021

أعرب مفاوضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في مذكرة مشتركة عن تطلعهم للدخول في محادثات رسمية لتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، مشيرين إلى إمكانية تشكيل "ائتلاف طموح".
ARCHIV -Parteifähnchen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen) vor dem Reichstag in Berlin (Archivfoto/Illustration vom 20.09.2005). Der SPD-Vorsitzende Kurt Beck hält nach der Bundestagswahl 2009 eine Ampelkoalition seiner Partei mit Grünen und FDP für möglich. Er sagte der Deutschen Presse- Agentur dpa: «Ich glaube, es gibt für uns ausreichend Schnittmengen, um sowohl mit der FDP als auch mit den Grünen zusammenarbeiten zu können. Aber ich füge ausdrücklich hinzu, dass dies eine grundsätzliche Feststellung ist und keine, die es von heute aus erlaubt zu sagen, was 2009 sein wird.» Foto: Gero Breloer (zu dpa 4169 vom 15.07.2007) +++(c) dpa - Report+++

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون ائتلاف "إشارة المرور" 05.10.2021

أعربت غالبية الألمان عن تأييدها لتشكيل ائتلاف حاكم يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، بينما يؤيد 22% آخرين تشكيل ما يعرف بـ"ائتلاف جامايكا"، الذي يضم التحالف المسيحي والخضر والأحرار.
Migranten bei der Wahl, Ihre Stimme wirft eine Wahlberechtigte am Sonntag (27.09.2009) in Berlin-Kreuzberg in eine Wahlurne. Bei der Wahl zum 17. Deutschen Bundestag sind nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes rund 62,2 Millionen Deutsche wahlberechtigt. Foto: Rainer Jensen +++(c) dpa - Report+++

البرلمان الألماني الجديد ـ ارتفاع نسبة النواب من أصول مهاجرة 03.10.2021

البرلمان الألماني الجديد بعد الانتخابات الأخيرة يعتبر هو الأكبر من حيث عدد المقاعد، لكن ليس هذا كل ما يميزه، بل إنه يشهد لأول مرة تواجد 83 نائبا جديدا من أصول مهاجرة.

Annalena Baerbock (l), Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz (M, SPD), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, FDP-Spitzenkandidat, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, stehen zu Beginn einer Gesprächsrunde des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zum Thema Energie- und Klimapolitik neben einem Digitalbild von Armin Laschet (CDU), CDU-Kanzlerkandidat und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, zusammen. +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا.. بدء المحادثات الاستكشافية مع الحزب الاشتراكي والتحالف المسيحي 02.10.2021

بعد المحادثات الاستكشافية التي جمعت حزب الخضر والليبراليين من أجل تقريب وجهات النظر بينهما. يستعد الحزب الاشتراكي متصدر الانتخابات ومنافسه التحالف المسيحي ايضا للبدء في المحادثات الاستكشافية مع الخضر والليبرالين.

Ein Mitglied der AfD sitzt bei der Wahlparty der AfD. 26.09.2021

حزب "البديل من أجل ألمانيا" - تراجع طفيف وحصون انتخابية ثابتة 02.10.2021

على الصعيد الوطني تراجعت شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لكن في شرق البلاد، حيث قاعدته الشعبية، حافظ الحزب اليميني الشعبوي على قوته. فما أسباب ذلك؟

Links: Bildnummer: 51305939 Datum: 08.12.2005 Copyright: imago/Metodi Popow Bundeskanzlerin Angela Merkel (GER/CDU) anl‰sslich einer Pressekonferenz , Personen , optimistisch; 2005, Berlin , Pressekonferenz , Pressetermin, Politiker, Bundesregierung, Politikerin, l‰cheln, verschmitzt; , hoch, Kbdig, Portr‰t, Bundespolitik, Politik, Deutschland, Randbild, People Rechts: Angela Merkel, Bundeskanzlerin, aufgenommen im Rahmen eines Pressestatements zum Ergebnis der US-Wahl, in Berlin, 09.11.2020. Berlin Deutschland *** Angela Merkel, German Chancellor, recorded as part of a press statement on the outcome of the US election, in Berlin, 09 11 2020 Berlin Germany Copyright: xFlorianxGaertner/photothek.dex

نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة 01.10.2021

بعد 16 عاما من وجودها في السلطة وإجراء الانتخابات البرلمانية في عام 2021 تنتهي حقبة أنغيلا ميركل. قادت أربع حكومات وأدارت أزمات صعبة بحنكة سياسية أبهرت العالم وكانت أول امرأة في تاريخ بلادها تشغل منصب مستشارة ألمانيا.
20.06.2021, Tiergarten, Platz der Republik, Berlin, Der Reichstag wurde mit den Farben der Fraktionen versehen.

نتائج الانتخابات الألمانية تخلط الأوراق وتغير المشهد السياسي 30.09.2021

تحولات مهمة في المشهد السياسي الألماني، أفرزتها نتائج الإنتخابات البرلمانية. لكن ما الذي أثر على قرار الناخبين؟ وأي فئة عمرية واجتماعية صوتت لأي حزب؟ ومن المستفيد والخاسر من تغير توجهات الناخبين؟ وكم كانت نسبة التصويت؟
German politicians Volker Wissing and Christian Lindner of the FDP, together with Annalena Baerbock and Robert Habeck of the Greens, pose for a selfie photograph, in an unknown location September 28, 2021 in this picture obtained from social media. INSTAGRAM @volkerwissing /via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

مفاوضات شاقة تجمع الخضر والليبراليين حول تشكيل الحكومة الألمانية 29.09.2021

يجري حزبي الخضر والديمقراطي الحر جلسة مفاوضات يبحثان فيها عن القواسم المشتركة قبل تحديد الحزب الذي سيتحالفون معه لتشكيل الحكومة هل هو الاشتراكي بقيادة شولتس أم التحالف المسيحي بقيادة لاشيت.
Der Bundestag mit Bundesadler in der 218. Sitzung des Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude. (Symbolbild, Themenbild) 25.03.2021

رقم قياسي غير مسبوق.. غالبية الألمان مع تقليل عدد أعضاء البرلمان 29.09.2021

العدد الأصلي لنواب البرلمان الألماني هو 598 نائبا؛ لكن بسبب قانون الانتخابات الألماني بلغ العدد هذه المرة 735 نائبا، ويطالب اتحاد دافعي الضرائب بجعل أقصى عدد 500 نائب فقط، وهو ما يراه الغالبية العظمى من الألمان صحيحا.

ARCHIV - 27.01.2009, Nordrhein-Westfalen, Hamm: ILLUSTRATION - Eine türkische Schülerin mit Kopftuch nimmt am Unterricht in einer Schule teil. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat ein Gutachten über das Kopftuchtragen von jungen Mädchen in Auftrag gegeben. Es gehe dabei um die entwicklungspsychologische und theologische Sicht, erklärte das Integrationsministerium am Freitag in Düsseldorf. (zu dpa: «Junge Mädchen mit Kopftuch: Landesregierung lässt Gutachten schreiben») Foto: Bernd Thissen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ألمانيا: منعوها من التصويت بسبب حجابها لكنها لم تستسلم 28.09.2021

فوجئت مواطنة ألمانية ترتدي الحجاب من منعها من الإدلاء بصوتها في الانتخابات الألمانية الأخيرة بسبب غطاء الرأس الذي ترتديه. الشابة لم تستلم بل تشبثت بحقها الدستوري ليتطور الأمر ويصل حتى إلى عمدة المدينة، فما الذي حصل؟
Kombobild Annalena Baerbock und Christian Lindner

ألمانيا ـ أحزاب صغيرة تفسد حسابات القوى السياسية التقليدية 28.09.2021

عززت نتائج الانتخابات الألمانية توجها عرفته الاستحقاقات السابقة، يتعلق باستمرار تراجع الأحزاب التقليدية وصعود الأحزاب الصغيرة. أحزاب ستلعب دورا حاسما في المفاوضات الماراثونية لتشكيل أول ائتلاف حكومي في عهد ما بعد ميركل.
Candidate for chancellor of the Christian Union parties block Armin Laschet brief the media after a leaders meeting of his Christian Democratic Union party CDU at the headquarters in Berlin, Monday, Sept. 27, 2021. Following Sunday's election leaders of the German parties were meeting Monday to digest a result that saw Merkel's Union bloc slump to its worst-ever result in a national election and appeared to put the keys to power in the hands of two opposition parties. Both Social Democrat Olaf Scholz and Armin Laschet, the candidate of Merkel's party, laid a claim to leading the next government. (AP Photo/Martin Meissner)

استطلاع: غالبية الألمان ضد إصرار لاشيت على منصب المستشارية 28.09.2021

مرشح المحافظين أرمين لاشيت رأى أن نتائج الانتخابات التشريعية منحته "الحق" في منصب المستشارية رغم خسارة حزبه المدوية. غالبية الألمان في استطلاع للرأي، اعتبرته موقفا "خاطئاً تماماً".

OBEN LINKS Lamya Kaddor ( Buendnis 90 Die Gruenen ). 10.08.2021, Wahlkampf, Buendnis 90, Die Gruenen, Annalena Baerbock Foto: Thomas Thienel / Eibner OBEN RECHTS - SPD Die Politikwissenschaftlerin Reem Alabali-Radovan, neue Integrationsbeauftragte der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns. (zu dpa Landesregierung beruft neue Integrationsbeauftragte) UNTEN LINKS https://rasha-nasr.spd.de/kontakt/ Rasha Nasr, SPD UNTEN RECHTS | SPD; AUSSCHNITT von links: Christiane JAEGER, Jvßger, Vorsitzende SPD Koeln, Sanae ABDI, SPD Bundestagskandidatin, Olaf SCHOLZ, Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat, Marion SOLLBACH, SPD Bundestagskandidatin, Rolf MUETZENICH, Mvºtzenich, SPD Fraktionsvorsitzender, MdB, Zukunftsgespraech Extra mit Olaf Scholz und Renan Demirkan: ÄûRespekt in einer offenen DemokratieÄú Wahlkampfveranstaltung mit dem Kanzlerkandidaten Olaf SCHOLZ (SPD) in Koeln am 22.09.2021. ¬

ولدوا في بلدان عربية ووصلوا البرلمان الألماني 28.09.2021

أغلقت صناديق الاقتراع وصدرت نتائج الانتخابات البرلمانية. من الفائزين مرشحات ومرشحين من أصول عربية وشرق أوسطية، نجح البعض منهم باكتساح دوائرهم الانتخابية. هذه بعض الأسماء التي فازت.

Bild links: Tessa Ganserer bei einer Wahlkampfveranstaltung der Grünen auf dem Kornmarkt. Nürnberg, 23.09.2021 *** Tessa Ganserer at a campaign event of the Green Party at the Kornmarkt Nuremberg, 23 09 2021 Foto:xD.xAnoraganingrumx/xFuturexImage Bild rechts: Nyke Slawik bei einem Wahlkampf-Auftritt für die Kölner Grünen auf dem Heumarkt. Köln, 22.09.2021

الانتخابات الألمانية.. متحولتان جنسياً تدخلان البرلمان الاتحادي 27.09.2021

سياسيتان متحولتان جنسياً من ولايتين مختلفتين في ألمانيا ولكنهما تنتميان لنفس الحزب: "حزب الخضر" تفوزان بمقعدين في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ). كيف كان رد فعلهما؟
26.09.2021, Berlin, Deutschland, GER, Tag der Bundestagswahl 2021.Wahllokal 520/521 Herthastraße im Bezirk Wilmersdorf Ortsteil Grunewald *** 26 09 2021, Berlin, Germany, GER, day of Bundestag election 2021 Polling station 520 521 Herthastraße in the district Wilmersdorf Ortsteil Grunewald

كيف تابع رواد مواقع التواصل العرب الانتخابات الألمانية؟ 27.09.2021

تابع العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سير الانتخابات الألمانية باهتمام كبير، وواكبوا مستجداتها بتعلقيات مختلفة، كما استغل البعض الفرصة لعقد مقارنات بين الانتخابات الألمانية والانتخابات في بلدانهم.
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