ملايين الأوروبيين يبحثون عن أجدادهم لمعرفة أصولهم

أكد باحثو قسم علم الوراثة الأثري بمعهد ماكس بلانك الألماني أن ملايين الأوروبيين يقومون بإجراء فحص الحمض النووي للتعرف على أجدادهم الأوائل، حيث أن كل المطلوب لبدء رحلة البحث هو قيام الشخص بإرسال عينة الحمض النووي الخاصة به، ليبدأ بعدها الانتظار لنتيجة التحليل الجيني.
وتوصلت الدراسة إلى أن 34.8% من الإنجليز و32.3% من سكان شمال وغرب أوروبا و19.6% من الدول الإسكندنافية و10.6% من شرق أوروبا و2.7% من دول البلقان يُجرون تحليل الحمض النووي لمعرفة المناطق التي ينحدر منها أجدادهم.
ويمكن للراغبين في إجراء التحليل إعداد عينة الحمض النووي بأنفسهم، حيث يطلب هؤلاء عبر الإنترنت مستلزمات التحليل ليتم إرسالها لهم بالبريد، إذ أنها لا تزيد عن بعض العيدان التي توضع في الفم لسحب عينة من اللعاب وأنبوب صغير لتغليف العينة، على أن تتوقف درجة التعقيم على الشخص نفسه.
وتقابل زيادة عدد الراغبين في معرفة أصولهم تزايد في عدد الشركات التي تقدم عروض لإجراء تحاليل الحمض النووي، مثل شركات ماي هيريتيدج و23 آند مي وأي جينيا وأنسيستري، والتي ذكرت بأن أكثر من 15 مليون شخص في أنحاء العالم أجروا تحليل الحمض النووي لديها.
أما شركة "ماي هيريتيدج" الإسرائيلية فقد أوضحت أن عدد المتعاملين معها فيما يتعلق بأبحاث الأجداد بلغ أكثر من 100 مليون مستخدم على مستوى العالم، بينهم حوالي 4 ملايين شخص في ألمانيا.
وتتراوح تكلفة إجراء التحليل ما بين 60 إلى 70 يورو، أما بالنسبة للراغبين في مقارنة حمضهم النووي بجميع أقربائهم والشعوب الأوائل التي ينحدرون منها، فيمكنهم القيام بذلك بتكلفة تتجاوز الـ 1000 يورو.
ويصف الباحث بقسم الوراثة الأثرية بمعهد ماكس بلانك، شتيفان شيفيل، الخلاف بين أصول الأوروبيين بالـ "قليل جدا" حيث يقول: "هناك تقارب شديد في الجينات الوراثية للبلدان القريبة من بعضها، ولكن نستطيع التمييز بين مجموعات أكبر مثل الدول الإسكندنافية وسكان منطقة البحر المتوسط".
وتستطيع بعض الشركات مساعدة عملائها في إعداد شجرة نسب وتوفير إمكانية البحث داخل قواعد البيانات، كما نجحت في لم شمل عدد من العائلات بعد رحلات بحث طويلة.
إلا أن هذا النوع من الاختبارات يواجه الكثير من النقد، حيث تشير إيزابيله بارترام، العاملة بجمعية شبكة أخلاقيات عالم الجينات، إلى أن "غياب المعايير أو المراجعة لاختبارات النسب"، كما استبعدت فكرة وجود "مرجع سكاني يعبر بشكل تام عن سكان منطقة بعينها".
أما مفوض ولاية شليسفيغ هولشتاين الألمانية لحماية البيانات الشخصية، تيلو فايشرت، فيتحدث عن إمكانية قيام أي أب بإرسال عينة من الحمض النووي الخاص به وبأبنائه ليتأكد من صحة نسبهم له، إلا أن هذا يضع الشخص تحت طائلة القانون الألماني، حسبما أوضح فايشرت.
ولهذا يؤكد فايشرت على ضرورة قيام الأشخاص الذين يسلمون عينات من حمضهم النووي لما يريدونه بالضبط ويقول: "الشركات تسيء استخدام الرغبة في دراسة نسب العائلة من أجل جمع كنز من المجموع الوراثي لاستخدامه لأغراض تجارية".
د.أ/ع.ج.م (د ب أ
-
من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
في عام 1891، قام خوان فوكيتش، وهو باحث بعلم الجريمة أرجنتيني من أصول كرواتية، بإنشاء أول أرشيف بصمات حديث الطراز. ومنذ ذلك الحين، أصبحت بصمات الأصابع إحدى أهم الأدلة التي استخدمت لتحديد هوية المجرمين. في الصورة يظهر شرطي يقوم بنشر الغبار على قفل شقة تعرضت للسطو وهو ما يجعل بصمات الأصابع تصبح مرئية.
-
من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
يقوم الشرطي بإستخدام شريط لاصق لإلتقاط بصمات الأصابع ومن ثم يلصقها على قطعة ورقية. في السابق، كانت مقارنة بصمات الأصابع أمراً كثير العناء، إذ كان يتوجب على الشرطة مقارنة بصمات الأصابع ،التي يعثرون عليها في مسرح الجريمة، واحدة تلو الأخرى مع بصمات المشتبه بهم المحتملين. أما حالياً، إختصر الكمبيوتر تلك المشقة.
-
من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
كان إجراء أخذ البصمات في السابق عملاً فوضوياً لما يسببه الحبر من آثار قذرة على الأيدي. وبفضل أجهزة المسح الضوئي أصبحت عملية سهلة وبسيطة وتقوم مباشرة بإرسال البيانات وتحويلها إلى بيانات بيومترية.
-
من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
يحدد الكمبيوتر النقاط النموذجية بين الخطوط الكثيرة في بصمات الأصابع، من ضمنها التفرعات في الخطوط و موقع مركز البصمة بدقة. لا يمكن أن تتطابق بصمات الأصابع بين شخصين إطلاقاً ويستحيل تطابقها حتى بين التوائم.
-
من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
لا مجال للمراوغة! في نيجيريا يتم استخدام بصمة الماسحات الضوئية في الإنتخابات ليتم التأكد من التصويت لمرة واحدة فقط.
-
من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
هذا هو السؤال الأهم بالنسبة للمسؤولين في أوروبا فيما يخص اللاجئين. إذ يجب أخذ بصمات المهاجرين عند أول عبور بدول الإتحاد الأوروبي. وقد تم تزويد كل مراكز الشرطة بالماسحات الضوئية.
-
من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
العديد من الأجهزة الذكية الآن مزودة ببرنامج الحماية بالتعرف على البصمة، مثل جهاز آي فون تاتش-ID، حيث يتمكن صاحب الهااتف المحمول فقط من فتح الجهاز باستخدام بصمته. وبهذه التقنية الجديدة تبقى بيانات صاحب الجهاز محمية في حال ضياع الجهاز أو سرقته.
-
من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
في بلدة دوندي الاسكتلندية، يقوم الناس باستخدام القياس الحيوي كالبصمة لسحب المال من آلة الصراف الآلي. خبر"سيء" للصوص!
-
من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
منذ عام 2005، تحتوي جوازات السفر الألمانية على بصمة رقمية كجزء من المعلومات البيومترية المحفوظة على رقاقة لتحديد الهوية بموجات الراديو. المعلومات الأخرى على الرقاقة، تشمل صورة وجه بيومترية أيضاً. وشأنها شأن بصمات الأصابع، لا يستحيل تطابقها أيضاً مع بيانات أخرى.
-
من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
برنامج يتعرف على الوجوه خلال مقارنة ملامح الوجه وقاعدة البيانات، إذ يتمكن من التعرف على وجه المشتبه به، من ضمن حشد كبير من خلال كاميرا المراقبة. خدمات الإنترنت توفر هذه الميزة ايضا على سبيل التسلية للتعرف على وجوه الأصدقاء والعائلة.
-
من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
في عام 1984 قام أليك جيفري باكتشاف بصمة الحمض النووي بمحض الصدفة أثناء بحث كان يقوم به بجامعة لستر البريطانية. إذ توصل في بحثه لوجود أجزاء في الحمض النووي تختلف من إنسان لآخر.
-
من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
قام مكتب التحقيقات الجنائية الألماني بحل أكثر من 18 ألف جريمة باستخدام البصمات الوراثية.
-
من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
أنقذت هذه التقنية حياة الكثيرين. إذ لا يتم استخدامها لتحديد هوية المجرمين فقط، بل تم تبرئة العديد ممن أدينوا بجرائم لم يرتكبوها.
-
من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
تم أول إختبار للحمض النووي في الإبادة الجماعية في سربرنيتسا في البوسنة والهرسك. إذ تم تحديد هويات الجثث التي استخرجت من المقابر الجماعية بشكل ممنهج، ليتم بعد ذلك دفنهم من قبل ذويهم. أكثر من 6 آلاف جثة تم تحديدها باستخدام بصمة الحمض النووي.
-
من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية
قد تتفاجأ عندما تعلم بوجود بيانات بيومترية في الأصوات والبيانات الرقمية الأخرى. برمجيات تحديد الأصوات بإمكانها على سبيل المثال تحديد صوت الأشخاص الذين يقومون بإجراءات مكالمات تهديد. فالصوت البشري لكل شخص مميز. وعلينا أن لا ننسى أن البيانات التي نتركها على الإنترنت قد تكون بمثابة أثر يسهل تعقبه ويحدد هويتنا.
الكاتب: فابيان شميت/ ريم ضوا