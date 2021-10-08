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ملالا يوسف

تعتبر ملالا أصغر شخصية تفوز بجائزة نوبل للسلام. ولم يتفاجئ الكثيرون بحصول الناشطة الحقوقية الباكستانية على هذه الجائزة سنة 2014 خاصة وأنها عرضت حياتها للخطر من أجل حصول الأطفال على فرص أفضل للتعليم في باكستان.

ولدت ملالا يوسف في 12 يوليو/تموز 1997واشتهرت الشابة الباكستانية منذ سن مبكرة كناشطة حقوقية، نددت عبر تدويناتها بانتهاك حركة طالبان في باكستان لحقوق الفتيات وحرمانهن من التعليم. وكانت ملالا لا تتجازو الحادي عشر من العمر عندما بدأت في التدوين سنة 2009 باللغة الأردية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وفي أكتوبر عام 2012 حاولت حركة طالبان اغتيالها بعد أن أطلقت عليها الرصاص، لكنها أصيبت إصابة بالغة ونجت من الموت. وبعد أقل من عام على تعرضها لمحاولة الاغتيال، ألقت ملالا يوسف في عيد ميلادها الـ 16 كلمة أمام الأمم المتحدة في نيويورك، عبرت فيها عن صمودها واستعدادها للاستمرار في النضال من أجل حق الأطفال والنساء في التعليم، ليتوج مشوارها بحصولها على جائزة نوبل للسلام سنة 2014 وهي في 17 من عمرها.

Infografik Illustration Nobelpreis-Frieden

الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية 08.10.2021

فاز الصحافيان، الفيلبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف، بجائزة نوبل للسلام 2021 تكريماً لـ"كفاحهما الشجاع من أجل حرية التعبير". هنا لمحة عن الفائزين والفائزات بالجائزة في السنوات العشر الماضية وإسهاماتهم/ـهن.

ملالا تزور مسقط رأسها في باكستان 31.03.2018

وصلت ملالا يوسف زاي إلى وادي سوات في باكستان بعد خمس سنوات على تعرضها لإطلاق نار من قبل عناصر طالبان. وقد قوبلت زيارة ملالا باهتمام كبير وبردود فعل متباينة.
31.03.2018 +++ Malala Yousafzai visited the Swat valley Saturday for her first trip back to the once militant-infested Pakistani region where she was shot in the head by the Taliban more than five years ago.

ملالا تزور مسقط رأسها في باكستان للمرة الأولى منذ الهجوم عليها 31.03.2018

زارت ملالا يوسف زاي، التي أطلق مسلح من حركة طالبان النار عليها في الرأس، عندما كانت مراهقة في عام 2012، ثم حصلت بعد ذلك على جائزة نوبل للسلام، مسقط رأسها في وادي سوات شمال غرب باكستان للمرة الأولى منذ الهجوم عليها.

ملالا تختار مخيما للنازحين للاحتفال بعيد ميلادها 13.07.2017

اختارت الفتاة الباكستانية ملالا يوسف زاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام مخيما للنازحين في شمال العراق لتحتفل فيه بعيد ميلادها العشرين، ولتسلط الضوء على المشاكل التي تعاني منها الفتيات النازحات في مجال التعليم.
Bildunterschrift:Nobel Peace Prize laureate Malala Yousafzai speaks at a joint press conference with fellow laureate and Norwegian Prime minister after their meeting at the PM's office in Oslo on December 11, 2014. At 17-years old, the Pakistani known everywhere as Malala is the youngest ever recipient of the prize she is sharing with the Indian campaigner Kailash Satyarthi, 60, who has fought for 35 years to free thousands of children from virtual slave labour. Their pairing has the extra symbolism of linking neighbouring countries that have been in conflict for decades. AFP PHOTO / ODD ANDERSEN (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images)

ملالا تحتفل بعيد ميلادها مع لاجئين سوريين في لبنان 12.07.2015

احتفلت ملالا يوسف زاي حاملة جائزة نوبل للسلام اليوم بعيد ميلادها الـ 18 مع لاجئين سوريين في لبنان. الشابة الباكستانية افتتحت مدرسة لأطفال اللاجئين واتهمت دول العالم بالتخلي عن أطفال سوريا الذين يعيشون "مأساة حقيقية".
Nobel Peace Prize laureate Malala Yousafzai poses with her medal during the Nobel Peace Prize awards ceremony at the City Hall in Oslo December 10, 2014. Pakistani teenager Malala Yousafzai, shot by the Taliban for refusing to quit school, and Indian activist Kailash Satyarthi received their Nobel Peace Prizes on Wednesday after two days of celebration honouring their work for children's rights. REUTERS/Cornelius Poppe/NTB Scanpix/Pool (NORWAY - Tags: SOCIETY CIVIL UNREST TPX IMAGES OF THE DAY) NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY.

ملالا: سأواصل النضال حتى يتعلم جميع الأطفال 10.12.2014

تسلمت الفتاة الباكستانية ملالا يوسف زاي، جائزة نوبل للسلام مؤكدة أنها ستواصل النضال لحين بلوغ هدفها المتمثل في حصول جميع الأطفال على حق التعليم. اقتسمت الفتاة التي استهدفتها حركة طالبان، الجائزة مع الهندي ساتيارثي.
A White House handout photo released 23 October 2009 of US President Barack Obama (L), First Lady Michelle Obama (2nd R), and their daughters, Malia (R) and Sasha, sitting for a family portrait in the Green Room of the White House in Washington, DC, USA, 01 September 2009. It is the first official White House portrait of the Obamas and was taken by famed photographer Annie Leibovitz. EPA/ANNIE LEIBOWITZ / WHITE HOUSE HANDOUT EDITORIAL USE ONLY +++(c) dpa - Report+++

ملالا وابنتا أوباما "الأكثر تأثيرا" على المراهقين 14.10.2014

احتلت ابنتا الرئيس الأميركي، باراك أوباما، وملالا يوسف زاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، موقعا في قائمة مجلة تايم السنوية للمراهقين الأكثر تأثيرا.
Pakistani schoolgirl Malala Yousafzai, the joint winner of the Nobel Peace Prize, speaks at Birmingham library in Birmingham, central England October 10, 2014. Pakistani teenager Yousafzai, who was shot in the head by the Taliban in 2012 for advocating girls' right to education, and Indian campaigner against child trafficking and labour Kailash Satyarthi won the 2014 Nobel Peace Prize on Friday. REUTERS/Darren Staples (POLITICS SOCIETY)

تهديد ملالا بالقتل بعد منحها جائزة نوبل للسلام 11.10.2014

بعد الإعلان عن فوزها بجائزة نويل للسلام مناصفة مع ناشط هندي مناهض لعمالة الأطفال، تلقت الباكستانية ملالا يوسف زاي تهديدات بالقتل من قبل فصيل منشق عن حركة "طالبان-باكستان" في خطوة لم يعلق عليها التنظيم الأم.
FILE - In this file photo taken Friday, Oct. 11, 2013, Malala Yousafzai, a 16-year-old girl from Pakistan who was shot in the head by the Taliban last October for advocating education for girls, speaks about her fight for girls' education on the International Day of the Girl at the World Bank in Washington. Pakistan's army announced Friday, Sept. 12, 2014, that it had arrested 10 militants suspected of involvement in the 2012 attack on teenage activist Malala, who won world acclaim after she was shot in the head by the Taliban for advocating gender equality and education for women. (AP Photo/Susan Walsh, File)

الباكستانية ملالا أصغر فائزة بجائزة نوبل للسلام 10.10.2014

أعلنت الأكاديمية السويدية عن فوز الناشط في مجال حقوق الطفل الهندي كايلاش ساتيارثي والناشطة الحقوقية الباكستانية الشابة ملالا يوسف زاي بجائزة نوبل للسلام لسنة 2014. وبهذا تعتبر ملالا أصغر شخصية تفوز بهذه الجائزة العالمية.
File photo of Pakistani schoolgirl activist Malala Yousafzai posing for pictures during a photo opportunity at the United Nations in the Manhattan borough of New York August 18, 2014. Pakistani teenager Malala Yousafzai, shot in the head by the Taliban in 2012 for advocating girls' right to education, won the Nobel Peace Prize on Ocotber 10, 2014 together with Kailash Satyarthi (not pictured). REUTERS/Andrea Da Silva/Files (UNITED STATES - Tags: SOCIETY POLITICS HEADSHOT TPX IMAGES OF THE DAY) ---- NEW YORK - SEPTEMBER 24: Kailash Satyarthi and Ndioro Ndiaye attends a human trafficking special session during the 2009 Clinton Global Initiative at the Sheraton New York Hotel & Towers on September 24, 2009 in New York City. (Photo by Bobby Bank/Getty Images)

الناشطان ملالا وساتيارثي يفوزان بجائزة نوبل للسلام 10.10.2014

ذهبت جائزة نوبل للسلام لعام 2014 لمدافعين عن حقوق الأطفال وهما الباكستانية ملالا يوسف زاي والهندي كايلاش ساتيارثي، "لنضالهما ضد قمع الأطفال والمراهقين ومن أجل حق الأطفال في التعلم" كما جاء في بيان اللجنة المانحة.
Title: Malala Yousufzai. Detail: Malala Yousufzai. Malala: A Girl from Paradise a documentary on Malala Yousufzai in Swat Picture provided by: Front Line Media

ملكة بريطانيا تستقبل مالالا في قصر باكنغهام 18.10.2013

تستقبل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في قصر باكنغهام بلندن الفتاة الباكستانية ملالا يوسف زاي الحائزة على جائزة ساخاروف لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي. وتعيش مالالا في مدينة برمنغهام البريطانية منذ حوالي عام.
Pakistan's Malala Yousafzai gives a speech after receiving the RAW (Reach All Women) in War Anna Politkovskaya Award at the Southbank Centre in London October 4, 2013. The award is presented to a woman human rights defender from a conflict who stands up for victims at their own personal risk. REUTERS/Luke MacGregor (BRITAIN - Tags: EDUCATION SOCIETY CONFLICT)

ملالا تحصل على جائزة زاخاروف الأوروبية لحرية الفكر 10.10.2013

فازت الفتاة الباكستانية ملالا يوسف زاي ذات 16 عاما على جائزة زاخاروف الأوروبية لحرية الفكر تقديرا لشجاعتها. وكانت قد تعافت من إصابة في رأسها بعد أن كادت أن تموت في هجوم شنه طالبان عليها لمطالبتها بحق البنات في التعليم.
Title: Malala Yousufzai. Detail: Malala Yousufzai. Malala: A Girl from Paradise a documentary on Malala Yousufzai in Swat Picture provided by: Front Line Media

ملالا تنال جائزة آنا بوليتكوفسكايا وتنافس على نوبل 05.10.2013

لا تزال الفتاة الباكستانية ملالا يوسف زاي تحصد الجوائز العالمية لشجاعتها في مواجهة طالبان والعمل على نشر تعليم الفتيات في أكثر مناطق باكستان تخلفا. آخر تلك الجوائز هي جائزة "آنا بوليتكوفسكايا" وسط أنباء عن ترشيحها لنوبل.
Pakistani student Malala Yousafzai receives the XXV International Prize of Catalonia award from Artur Mas, president of the Catalan regional government, at the Generalitat Palace in Barcelona, on July 26, 2013. The International Prize of Catalomia have been shared with Former prime minister of Norway Gro Harlem Brundtland.The Premi Internacional Catalunya gives recognition to the work of individuals who have contributed to the development of cultural, scientific and human values around the world. The winner receives a prize fund of 80,000 euros (106.100 USD) and a piece of art. AFP PHOTO / QUIQUE GARCIA (Photo credit should read QUIQUE GARCIA/AFP/Getty Images)

ملالا تحصل على جائزة السلام الدولية للأطفال 27.08.2013

تكريما لشجاعتها في المطالبة بحقوق الطفل في الحصول على التعليم، مُنحت الشابة الباكستانية ملالا يوسف زاي جائزة السلام الدولية للأطفال. وكانت ملالا قد تعرضت لإطلاق نار في الرأس برصاص عناصر حركة طلبان في أكتوبر الماضي.
epa03785509 Malala Yousafzai, the 16-year-old who was shot by the Taliban in Pakistan in 2012, speaks at United Nations headquarters in New York, New York, USA, 12 July 2013. Yousafzai spoke during a youth event entitled 'Malala Day' and called for free education for children around the world. Among those listening are UN Secretary-General Ban Ki-moon (L) and Vuk Jeremic (R), President of the General Assembly 67th session. EPA/JUSTIN LANE

"أشجع فتاة في العالم" تتحدى الإرهاب من على منبر الأمم المتحدة 12.07.2013

أطلقت الشابة الباكستانية ملالا يوسف زاي نداء أمميا من أجل "تعليم كل الأطفال" مؤكدة أن التهديدات الإرهابية لن تسكت صوتها، جاء ذلك التحدي في خطاب لها أمام الأمم المتحدة في أول ظهور علني لها منذ تعرضها لرصاص طالبان القاتل.
Pakistani children pray for the recovery of 14-year-old schoolgirl Malala Yousufzai, who was shot on Tuesday by the Taliban for speaking out in support of education for women, during a candlelight vigil in Karachi, Pakistan, Friday, Oct. 12, 2012. A Pakistani military spokesman says Yousufzai is in satisfactory condition but cautions that the next few days will be critical. Writing reads on the poster left, Malala Yousufzai.(Foto:Shakil Adil/AP/dapd)

تلاميذ أفغانستان يصلون لشفاء الفتاة ملالا ضحية اعتداء طالبان 13.10.2012

صلى التلاميذ الأفغان من أجل شفاء الفتاة الأفغانية ملالا يوسف التي تعرضت لاعتداء على يد طالبان باكستان. وفي ما أعلنت طالبان باكستان مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، ذكرت الشرطة الباكستانية أنها بصدد استجواب أشخاص مشتبه بهم.