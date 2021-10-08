تعتبر ملالا أصغر شخصية تفوز بجائزة نوبل للسلام. ولم يتفاجئ الكثيرون بحصول الناشطة الحقوقية الباكستانية على هذه الجائزة سنة 2014 خاصة وأنها عرضت حياتها للخطر من أجل حصول الأطفال على فرص أفضل للتعليم في باكستان.

ولدت ملالا يوسف في 12 يوليو/تموز 1997واشتهرت الشابة الباكستانية منذ سن مبكرة كناشطة حقوقية، نددت عبر تدويناتها بانتهاك حركة طالبان في باكستان لحقوق الفتيات وحرمانهن من التعليم. وكانت ملالا لا تتجازو الحادي عشر من العمر عندما بدأت في التدوين سنة 2009 باللغة الأردية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وفي أكتوبر عام 2012 حاولت حركة طالبان اغتيالها بعد أن أطلقت عليها الرصاص، لكنها أصيبت إصابة بالغة ونجت من الموت. وبعد أقل من عام على تعرضها لمحاولة الاغتيال، ألقت ملالا يوسف في عيد ميلادها الـ 16 كلمة أمام الأمم المتحدة في نيويورك، عبرت فيها عن صمودها واستعدادها للاستمرار في النضال من أجل حق الأطفال والنساء في التعليم، ليتوج مشوارها بحصولها على جائزة نوبل للسلام سنة 2014 وهي في 17 من عمرها.