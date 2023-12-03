ملاعب أوروبية.. شغب وعنف وقتيل ضمن الضحايا

تزايدت أعمال الشغب الجماهيري في ملاعب كرة القدم الأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة. ففي ألمانيا تسببت وقائع شغب في إصابة 20 مشجعا في مباراة بدوري الدرجة الثالثة، وتوفي مشجع فرنسي في نيس واتهم العشرات من المشاغبين ببريطانيا.

تسببت وقائع الشغب التي رافقت مباراة اف سي زاربروكن مع بوروسيا مونستر بدوري الدرجة الثالثة الألماني لكرة القدم، في إصابة 20 مشجعا لفريق مونستر إلى جانب ضابط شرطة. وتزايدت أعمال الشغب الجماهيري في كرة القدم الألمانية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث شهدت مباراة اينتراخت فرانكفورت مع شتوتغارت بالبوندسليغا، أعمال شغب أيضا الأسبوع الماضي.

وذكرت شرطة زاربروكن في بيان اليوم الأحد (الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2023) أن أعمال الشعب وقعت في محطة القطارات وجرى استخدام رذاذ الفلفل، وهاجمت جماهير مونستر رجال الشرطة، وقامت بضربهم مع إلقاء المقذوفات، بما في ذلك الزجاجات. كما تم إشعال الألعاب النارية مع انطلاق القطار على هامش المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وفرض اتحاد الكرة الألماني غرامة مالية بقيمة 100 ألف يورو (109 ألاف دولار) بحق نادي مونستر بعد إشعال الجماهير الألعاب النارية خلال مواجهة بايرن ميونخ في أيلول/ سبتمبر الماضي في كأس ألمانيا.

وفاة مشجع في فرنسا

وفي فرنسا، توفي مشجع يبلغ من العمر 31 عاما خلال أعمال شغب وقعت قبل مباراة نانت مع نيس بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. وتعرضت سيارات تحمل جماهير نيس مساء السبت لهجوم من قبل جماهير نانت، بحسب ما أكد مكتب الادعاء العام في نانت اليوم الأحد.

وتعرض مشجع نانت للانهيار وتوفي رغم محاولة خدمات الإسعاف لإنقاذه. وأوضح مكتب الادعاء العام في نانت اليوم الأحد أن "فحوصات الطب الشرعي الأولية، أظهرت أن الضحية تعرض لجرح في ظهره، ومن الممكن أن يكون قد حدث ذلك عبر الطعن بسلاح أبيض". وكتبت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا عبر شبكة "إكس" (تويتر سابقا) "إنه آلم هائل" مؤكدة تعاطفها مع عائلة وأصدقاء الفقيد.

أحداث عنف في بريطانيا

وفي بريطانيا، وجهت الشرطة أمس السبت اتهامات إلى 46 شخصا على خلفية أعمال الشغب والعنف التي وقعت مساء الخميس الماضي أمام نادي أستون فيلا قبل مباراته في دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم في مواجهة ليجيا وارسو البولندي والتي أصيب خلالها خمسة من ضباط الشرطة.

وقالت شرطة وست ميدلاندز في بيان "من بين هؤلاء أتهم 43 شخصا بالإخلال بالنظام العام بينما اتهم اثنان بالاعتداء على ضباط الشرطة واتهم مشجع واحد بحيازة سكين."

وأضاف بيان الشرطة "تتراوح أعمار من وجهت إليهم اتهامات ما بين 21 و63 عاما ويعتقد أن 40 منهم تقريبا من بولندا. عدد قليل يعتقد أنهم يقيمون في المملكة المتحدة." وقالت الشرطة إن جميع المتهمين فيما عدا واحد فقط سيمثلون أمام القضاء في وقت لاحق اليوم السبت بعد أن شكلت محكمة خاصة في برمنجهام حيث مقر النادي للنظر في القضية.

ع.ش/ م.س (رويترز، د ب أ)