مكملات "أوميغا 3" لا تحمي من أمراض القلب!

منذ سنوات طويلة هناك اعتقاد سائد بأن أحماض أوميغا 3 الدهنية مفيدة لصحة القلب لكن دراسة تحليلية جديدة وجدت أن تناولها في شكل مكملات غذائية ليس له فائدة كبيرة في الحماية من أمراض القلب. غير أن دراسة حديثة اعتمدت على بيانات 112059 مريضاً شاركوا في 79 تجربة عشوائية، خللصت إلى أن تأثير المكملات التي تحتوي على الأوميغا 3 قليل أو معدوم بالنسبة لخطر الوفاة أو التعرض لأزمة قلبية أو ذبحة صدرية.
وأفادت الدراسة التي نُشرت نتائجها في دورية (كوكرين لايبراري) أن الباحثين وجدوا مع ذلك بعض الفائدة من تناول هذه المكملات إذ أنها تقلل مستويات الدهون الثلاثية. لكن الجانب السلبي في الأمر هو أنها تقلل أيضا مستويات ما يعرف بالكولسترول المفيد.
وتوصلت الدراسة إلى أن الجسم يستفيد من تناول زيت الكانولا والمكسرات خاصة في منع الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب. لكن لي هوبر كبيرة الباحثين في الدراسة أكدت أن التأثير محدود. وأضافت أخصائية التغذية والباحثة في كلية نوريتش للطب بجامعة إيست أنجليا البريطانية، أنه على سبيل المثال لو زاد 143 شخصا من تناول زيت الكانولا، فإن واحداً منهم فقط سيتجنب هذه المشكلة الصحية. وأضافت أنه لو زاد ألف شخص الكمية التي يتناولونها من زيت الكانولا أو المكسرات، فإن واحداً منهم فقط سيتجنب الوفاة بأمراض القلب أو التعرض لذبحة أو أزمة قلبية. وبالرغم من ذلك لا تنصح بالتخلص من تلك المكملات.
وقالت إن السبب هو أن "مكملات الأوميجا 3 تقلل الدهون الثلاثية وإذا طلب الأطباء من المرضى تناولها فعليهم الاستمرار في ذلك... لكن بالنسبة لبقيتنا فإن تناول الأوميغا 3 لن يحمي قلوبنا"
ويتفق الدكتور مايكل بلاها من مركز جونز هوبكنز للوقاية من أمراض القلب بأمريكا مع الرأي السابق مؤكداً أنه "لا يعني ذلك أن الأوميغا 3 غير مفيد بشكل كامل، ولكن يفضل أن يتم الحصول عليه من خلال الأطعمة وليس عن طريق المكملات الغذائية."، وفقاً لما ذكره للموقع الأمريكي بيزنيس انسايدر، والذي نشر الدراسة أيضاً.
ومن المعروف أن الأسماك الدهنية مثل السالمون والتونة والماكريل من أهم مصادر الأوميغا 3، كما يمكن الحصول عليه من خلال تناول بذور الكتان وزيت الصويا والكانولا.
س.م/ط.أ (رويتز)
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الكاتب: هنا فوكس/ علاء جمعة