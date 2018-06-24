 مكملات ″أوميغا 3″ لا تحمي من أمراض القلب! | عالم المنوعات | DW | 19.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

مكملات "أوميغا 3" لا تحمي من أمراض القلب!

لطالما ساد الاعتقاد أن لمكملات "أوميغا 3 " فوائد صحية كبيرة، بيد أن دراسة حديثة خلصت إلى أنها في معظمها عديمة الفائدة ولا تحمي من الإصابة بأمراض القلب، وخبراء ينصحون بالحصول على "أوميغا 3 " من خلال الأطعمة.

Omega 3 Kapseln Fotolia (Robinson / Fotolia)

منذ سنوات طويلة هناك اعتقاد سائد بأن أحماض أوميغا 3 الدهنية مفيدة لصحة القلب لكن دراسة تحليلية جديدة وجدت أن تناولها في شكل مكملات غذائية ليس له فائدة كبيرة في الحماية من أمراض القلب. غير أن دراسة حديثة اعتمدت على بيانات 112059 مريضاً شاركوا في 79 تجربة عشوائية، خللصت إلى أن تأثير المكملات التي تحتوي على الأوميغا 3 قليل أو معدوم بالنسبة لخطر الوفاة أو التعرض لأزمة قلبية أو ذبحة صدرية.

وأفادت الدراسة التي نُشرت نتائجها في دورية (كوكرين لايبراري) أن الباحثين وجدوا مع ذلك بعض الفائدة من تناول هذه المكملات إذ أنها تقلل مستويات الدهون الثلاثية. لكن الجانب السلبي في الأمر هو أنها تقلل أيضا مستويات ما يعرف بالكولسترول المفيد.

مشاهدة الفيديو 01:06
بث مباشر الآن
01:06 دقيقة

تناول حفنة من الجوز يوميا يطيل العمر ويحافظ على نضارة البشرة

وتوصلت الدراسة إلى أن الجسم يستفيد من تناول زيت الكانولا والمكسرات خاصة في منع الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب. لكن لي هوبر كبيرة الباحثين في الدراسة أكدت أن التأثير محدود. وأضافت أخصائية التغذية والباحثة في كلية نوريتش للطب بجامعة إيست أنجليا البريطانية، أنه على سبيل المثال لو زاد 143 شخصا من تناول زيت الكانولا، فإن واحداً منهم فقط سيتجنب هذه المشكلة الصحية. وأضافت أنه لو زاد ألف شخص الكمية التي يتناولونها من زيت الكانولا أو المكسرات، فإن واحداً منهم فقط سيتجنب الوفاة بأمراض القلب أو التعرض لذبحة أو أزمة قلبية. وبالرغم من ذلك لا تنصح بالتخلص من تلك المكملات.

 وقالت إن السبب هو أن "مكملات الأوميجا 3 تقلل الدهون الثلاثية وإذا طلب الأطباء من المرضى تناولها فعليهم الاستمرار في ذلك... لكن بالنسبة لبقيتنا فإن تناول الأوميغا 3 لن يحمي قلوبنا"

ويتفق الدكتور مايكل بلاها من مركز جونز هوبكنز للوقاية من أمراض القلب بأمريكا مع الرأي السابق مؤكداً أنه "لا يعني ذلك أن الأوميغا 3 غير مفيد بشكل كامل، ولكن يفضل أن يتم الحصول عليه من خلال الأطعمة وليس عن طريق المكملات الغذائية."، وفقاً لما ذكره للموقع الأمريكي بيزنيس انسايدر، والذي نشر الدراسة أيضاً.

ومن المعروف أن الأسماك الدهنية مثل السالمون والتونة والماكريل من أهم مصادر الأوميغا 3، كما يمكن الحصول عليه من خلال تناول بذور الكتان وزيت الصويا والكانولا.

س.م/ط.أ (رويتز) 

  • Acai-Beeren

    أطعمة نباتية لا غنى عنها لحياة صحية

    ثمار نخلة الأساي، أصلها من أمريكا الجنوبية وانتشرت ببطء في أرجاء العالم. يقال إنها مفيدة لمن يريد أن ينحف ويخفض وزنه. كما أنها تساعد على مقاومة الشيخوخة والتجاعيد، وهي مضادة لعمليات الأكسدة في الجسم. ويتناولها الرياضيون للحصول على الطاقة.

  • Avocado Avocados Gemüse Ernährung Lebensmittel

    أطعمة نباتية لا غنى عنها لحياة صحية

    الأفوكادو هي واحدة من الفواكه الغنية بالدهون، لكنها لا تصنف ضمن الأغذية التي تزيد الوزن. لأن الدهون التي تحتويها مليئة بالأحماض الدهنية غير المشبعة التي لها تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول في الجسم وعلى القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى احتواء هذه الثمرة على العديد من الفيتامينات المفيدة للبشرة والأعصاب، وأيضا مفيدة من أجل تقوية مناعة الجسم ضد الأمراض.

  • Chia Samen in hölzernen Schaufeln

    أطعمة نباتية لا غنى عنها لحياة صحية

    بذور الشيا غنية بالبروتين وبالأحماض الدهنية اوميغا 3 وأوميغا 6، كما أن قبائل المايا وشعوب الأزتيك عرفوا هذا الطعام وقدروه منذ أكثر من 5000 عام. قد لا تكون هذه الحبوب لذيذة إلا أنها تؤكل كالمهلبية أو تنثر على الطعام، ويمكن أكلها لوحدها دون إضافتها لأي شيء.

  • Goji Beeren aus China

    أطعمة نباتية لا غنى عنها لحياة صحية

    تعتبر ثمار نبتة العوسج من الثمار الأكثر فائدة على الإطلاق. فهي مقويه لجهاز المناعة ولعضلة القلب. وتساعد المرضى ممن لديهم ضغط دم عال. وتزود بالطاقة، وتحافظ على الشباب وهي مفيدة لصحة العين والبشرة أيضا.

  • Grünkohl

    أطعمة نباتية لا غنى عنها لحياة صحية

    الملفوف الأخضر أو الكالي. بالرغم من إنتشاره البطيء عالميا، إلا أنه حاز على سمعة جيدة بين النباتات المفيدة في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث هنالك عصير أو سلطة الكالي المنتشرة بشكل كبير. نبات الكالي غني جدا بالفيتامينات، 100 غرام منه تكفي لتغطية حاجتنا اليومية من فيتامين سي كما أنه غني بالحديد والكالسيوم.

  • Heidelbeeren

    أطعمة نباتية لا غنى عنها لحياة صحية

    موسم التوت الأزرق الداكن يبدأ في ألمانيا في يوليو /تموز. ويعتبر هذا النوع من التوت نباتا مليئا بالفيتامينات المضادة للالتهابات. حتى الإغريق والرومان كان يستخدمونه لمعالجة الأمراض المعوية. وهو على عكس نبتة الأساي القادمة من أمريكا الجنوبية، لديه القليل جدا من السعرات الحرارية والقليل من الدهون، وهو مضاد جيد للشيخوخة.

  • Ingwer

    أطعمة نباتية لا غنى عنها لحياة صحية

    يعتبر الزنجبيل مفيدا جدا لأمراض الجهاز الهضمي، كما أن تناوله يعزز تدفق الدم في الأمعاء، ويسرع في شفاء الالتهابات المعوية والغشاء المخاطي حول المعدة. وبالرغم من طعمه اللاذع خاصة عندما يكون طازجا فهو يساعد على تعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض.

  • Kurkuma

    أطعمة نباتية لا غنى عنها لحياة صحية

    الكركم من التوابل الهندية المعروفة منذ آلاف السنين وهو جزء من مسحوق الكاري. وتناوله مع الطعام يحسن من الهضم، كما انه مخفض جيد للكولسترول في الجسم. وهو مضاد فعال للأكسدة في الجسم، ومفيد لعلاج الالتهابات في الجسم.

  • 24.12.2014 DW fit und gesund Mandeln

    أطعمة نباتية لا غنى عنها لحياة صحية

    من يريد أن يفعل شيئا جيدا لصحته، عليه تناول بضع حبات لوز يوميا. فهو يقي من آلام الجوع ومفيد للقلب وله تأثير إيجابي على خفض خطر الإصابة بمرض السكري من الدرجة الثانية. كما أنه يحمي من خطر الإصابة بمرض الزهايمر. وعلاوة على ذلك فإن دهن اللوز مفيد للجسم تماما كدهن الأفوكادو.

  • Nahrung Essen Quinoa

    أطعمة نباتية لا غنى عنها لحياة صحية

    تعتبر حبوب الكينوا (يطلق عليه أيضا حبوب الإنكا، وأرز البيرو) من أفضل المصادر النباتية للبروتين على الإطلاق. هذه الحبوب القادمة من أمريكا الجنوبية تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، ومضادات الأكسدة؛ وهي غنية بالمعادن أيضا.

    الكاتب: هنا فوكس/ علاء جمعة


مختارات

زيت السمك.. دواء طبيعي فعال ضد مرض الربو  

دراسة: "الأوميغا 3" مفيدة للقلب أيضا  

دراسة: تناول السمك يؤثر على نوم وذكاء الأطفال!  

أطعمة نباتية لا غنى عنها لحياة صحية

الأفوكادو، بذور شيا، الكينوا وغيرها. جميعها نباتات مهمة جدا لحياة صحية، والتعرف عليها عن قرب كفيل بتغيير مهم في قائمة طعامنا الرئيسية. ماذا تفعل هذه الأطعمة في جسمنا؟ وما هو تأثيرها؟ إليك نبذة عن هذه الأطعمة وفوائدها. (25.01.2016)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

تناول حفنة من الجوز يوميا يطيل العمر ويحافظ على نضارة البشرة  

مواضيع ذات صلة

Zubereitung von Hummer

دراسة تربط بين تناول الأسماك ومقاوم ضعف الخصوبة 24.06.2018

فيما أكدت دراسة أمريكية على دور الأطعمة البحرية في زيادة الخصوبة وتنشيط القدرة الجنسية، يحذر خبراء من الإكثار من تناول بعض الأسماك التي قد تؤثر سلبا على الخصوبة والنشاط الجنسي بسبب احتمال تلوثها بالزئبق.

Deutschland - Karpfen-Saison

دراسة: تناول السمك يؤثر على نوم وذكاء الأطفال! 22.12.2017

كشفت دراسة أن الأطفال، الذين يتناولون الأسماك يتحسن مستوى ذكائهم ونوعية نومهم، وذلك لاحتواء السمك على نسبة مرتفعة من أحماض الأوميغا 3 المهمة لصحة الدماغ، فضلاً عن بروتينات ضرورية أخرى.

Themenbild Facebook

 