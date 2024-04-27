مكسيكي يقول إنه فاز بشراء أقراط بـ28 دولارا بدل 28 ألف دولار

بعد مواجهة لأربعة أشهر أكد زبون استعادته أقراطه أخيرا وفوزه ضد شركة السلع الفاخرة "كارتييه" بشرائه أقراطا بثمن بخس هو 28 دولارا بدل سعرها الفعلي 28 ألف دولار. فكيف حصل ذلك؟ ولماذا رضخت الشركة؟ وهل أعيدت له الأقراط عينها؟

أكَّد رجل مكسيكي أنه حقق صفقة رابحة ضد ماركة "كارتييه" الفرنسية، بشرائه أقراطاً بـ28 دولارا بينما يبلغ سعرها الفعلي 28 ألف دولار، إزاء خطأ اقترفته ماركة المجوهرات الفاخرة العملاقة وبعد صدور قرار لصالحه من منظمة الدفاع عن المستهلك.

وأفادت وسائل إعلام مكسيكية -وأيضا الرجل المعني الذي تحمل صفحته عبر منصة "اكس" اسم "لورد داندي"، في منشور عبر الشبكة الاجتماعية- بأن مكتب أمين مَظالِم المستهلكين الفيدرالي Profeco -الذي تقدَّم الزبون بشكوى لديه- أصدر قراراً لصالحه طالباً من "كارتييه" تسليمه الأقراط.

وكان الرجل -وهو طبيب يُدْعَى روخيليو فياريال بحسب وسائل إعلام محلية- قد اشترى (في ديسمبر / كانون الأول الفائت 2023) الفائت عبر منصة انستغرام زوجاً من الأقراط كانت تعرضه "كارتييه" للبيع بسعر زهيد.

وبما أنَّ خطأً حصل في تسعيرة الأقراط من قبل الشركة، فقد رفضت "كارتييه" تسليمها للزبون ثم أعادت له أمواله واقترحت عليه زجاجة شمبانياوحافظة لجواز سفره، على ما ذكرت في بريد إلكتروني نشره فياريال.

لكنَّ الزبون أصرّ على موقفه واتصل بالوكالة الفدرالية لحماية المستهلك. وأشارت وسائل إعلام مكسيكية إلى عدم حضور أي ممثلين عن الماركة الفرنسية الجلسات. وكتب فياريال الثلاثاء 23 / 04 / 2024 عبر منصة إكس "لقد انتهت الحرب. كارتييه ترضخ".

وبعد مواجهة استمرت أربعة أشهر أكد فياريال الجمعة (26 أبريل / نيسان 2024) أنه تلقى أخيراً الأقراط، ونشر عبر موقع إكس صورة لعلبتين صغيرتين داخل صندوق عليه شعار شركة السلع الفاخرة. واتهمت السناتورة اليمينية ليلي تيليز الزبون بأنه "مخادع".

وكتبَ أحد مستخدمي موقع إكس: لوكنتُ في مكانك "لكنتُ سأطلب فحص هذه الأقراط، فقد كان لشركة الماركة الوقت الكافي حتى تصنِّع زوجاً من الأقراط بجودة أقل". فَرَدَّ عليه الزبون المكسيكي "لورد داندي" كاتباً: "سأُفحصها بالطبع، لكنني لا أظن أن شركة الماركة تريد المجازفة".

ع.م/ (أ ف ب)