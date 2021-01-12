مكتب الإحصاء: عدد سكان ألمانيا لم يزد للمرة الأولى منذ 2011

لم ينمُ عدد السكان في ألمانيا العام الماضي (2020)، ربما لأول مرة منذ عام 2011. وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن اليوم الثلاثاء (12 يناير/ كانون الثاني) عن تقدير أولي لعدد سكان ألمانيا، مشيرا إلى أنه لا يزال 83.2 مليون نسمة.
ويعزى عدم الارتفاع إلى عدة عوامل، منها انخفاض صافي الهجرة (أي الفرق بين عدد المهاجرين من ألمانيا والمهاجرين إليها)، وزيادة عدد الوفيات، وتوقع بانخفاض طفيف في عدد المواليد.
ووفقا للمكتب الاتحادي للإحصاء، ازداد عدد السكان في ألمانيا كل عام تقريبا منذ إعادة التوحيد، مع استثناءات قليلة. وقد نتج هذا بشكل حصري عن حقيقة أن عدد الأشخاص الذين يهاجرون إلى ألمانيا أكثر من عدد المهاجرين منها. وبدون الهجرة من الخارج إلى ألمانيا، كان عدد السكان في البلد سيتراجع باستمرار منذ عام 1972.
وبحسب التقديرات الرسمية الأولية، من المرجح أن يكون عدد المواليد في 2020 قد انخفض بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق له، في حين ارتفع عدد الوفيات "بشكل ملحوظ".
وقدر المكتب الاتحادي للإحصاء أن عدد المواليد يتراوح بين 755 ألف و775 ألف مولود جديد وأن عدد المتوفين لا يقل عن 980 ألف متوف. وينتج عن هذا ما يسمى بعجز المواليد بما لا يقل عن 205 آلاف نفس. وكان النقص في العام السابق (2019) يبلغ 161.430 نفسا.
وفي الوقت نفسه، انخفض صافي الهجرة، أي الفرق بين عدد المهاجرين من ألمانيا والمهاجرين إليها، للعام الخامس على التوالي وقُدّر أنه يتراوح بين 180.000 و 240.000. وفي العام السابق (2019) كانت القيمة 327.060.
وقال مكتب الإحصاء إنه من المرجح خصوصا أن يكون لقيود السفر أثناء وباء كورونا وعواقبه الاقتصادية تأثير واضح على الهجرة.
ص.ش/إ.ع (أ ف ب)
-
لماذا يحب أغلب سكان العالم الألمان؟
قاطرة أوروبا
أحد أسباب محبة أغلب الناس للألمان هو سياستهم الخارجية وعلاقاتهم السياسية والدبلوماسية السلمية مع دول العالم. مؤسسة بي بي سي البريطانية قامت باستطلاع للرأي حول الدول التي تؤثر على السياسة الدولية. وقال 60 بالمائة من المستطلعة أرائهم إن للسياسة الدولية الألمانية تأثير جيد وإيجابي على الساحة الدولية.
-
لماذا يحب أغلب سكان العالم الألمان؟
استثناءات
لكن، لا تنظر جميع الدول بإيجابية إلى السياسة الخارجية الألمانية، ففي اليونان مثلا، تستقبل المستشارة ميركل غالبا بشعارات معادية للألمان وبصور تربطها بالحقبة النازية. وذلك لأن اليونانيين يحملون ألمانيا مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تعصف ببلادهم.
-
لماذا يحب أغلب سكان العالم الألمان؟
تعدد الثقافات
ألمانيا تحتضن المهاجرين من مختلف أنحاء العالم، وهؤلاء يحملون معهم أيضا ثقافة بلدانهم الأصلية وتقاليدهم. وتظهر الصورة يرازيليين يشاركون في مهرجان الثقافات السنوي في برلين (8. 6. 2014).
-
لماذا يحب أغلب سكان العالم الألمان؟
أفضل مدن العالم
فرانكفورت مدينة البنوك وناطحات السحاب في ألمانيا عند ساعات المساء. وأشارت دراسة حديثة إلى أن فرانكفورت ودوسلدورف وميونيخ دخلت قائمة أفضل عشر مدن في العالم، من حيث المعيشة.
-
لماذا يحب أغلب سكان العالم الألمان؟
جودة الصناعة الألمانية
مدراء الشركات الكبرى يحبون ألمانيا لأسباب عدة: توفرها على بنية تحتية جيدة للاقتصاد واعتمادها على قوانين تدعم الاستثمار والعمل ووجود قوة عاملة مؤهلة وكبيرة. دراسة حديثة وضعت ألمانيا كرابع أفضل بلد في العالم للاستثمار.
-
لماذا يحب أغلب سكان العالم الألمان؟
صنع في ألمانيا
المنتجات الألمانية كثيرة، على رأسها صناعة السيارات مثل مرسيدس وبورش وفولكس فاغن التي تعد فخرا للصناعة الألمانية. علامة "صنع في ألمانيا" وحدها تكفي لإعطاء المستهلك ثقة بالمنتج الألماني.
-
لماذا يحب أغلب سكان العالم الألمان؟
الثقافة الألمانية
تمثال ليوهان فولفغانغ فون غوته، أشهر الكتاب الألمان، مع العلم أن ألمانيا قدمت عشرات المبدعين من الكتاب والمثقفين والموسيقيين الذين نقلوا صورة طيبة عن الثقافة الألمانية إلى العالم.
-
لماذا يحب أغلب سكان العالم الألمان؟
المانشافت
المنتخب الألماني (المانشافت) هو أحد المنتخبات المحبوبة في العالم وفي عالم كرة القدم. ويعود الفضل في ذلك إلى أداءه القوي وإصراره على التألق. ونمت شعبية هذا المنتخب في العقد الأخير، بعد ظهوره الرائع في مونديال 2006 الذي أقيم في ألمانيا محتلا المركز الثالث خلف إيطاليا (بطلة العالم) وفرنسا.
الكاتب: نيلز ناومان / زمن البدري