 مكافحة الفساد في القارة السمراء تتصدر أعمال القمة الإفريقية بنواكشوط | أخبار | DW | 01.07.2018

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أخبار

مكافحة الفساد في القارة السمراء تتصدر أعمال القمة الإفريقية بنواكشوط

تبدأ اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط وقائع قمة افريقية من المنتظر أن تبت في عدد الملفات الحساسة التي تهم القارة السمراء، من بينها محاربة الفساد وملف الهجرة والنزاعات في منطقة الساحل وجنوب السودان.

Kenia Afrika Proteste gegen Korruption (Getty Images/S. Maina)

شهدت العاصمة الكينية هذا العام إحتجاجات واسعة ضد الفساد

تنطلق اليوم (الأحد الأول من يوليو/ تموز 2018) في نواكشوط قمة للاتحاد الإفريقي تضع هدف كسب المعركة ضد الفساد في مقدمة جدول أعمالها. وقال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن هذه القمة تنعقد في ظرفية خاصة. واضاف إن توقيع ما يناهز 40 دولة إفريقية على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية سيكون له انعكاس إيجابي على القارة الإفريقية حيث ستساهم في تعزيز التجارة والمبادلات الاقتصادية والسياسية وحركة النقل مما سيكون له الأثر البالغ على حياة المواطن الإفريقي.

وأشار ولد الشيخ إلى أهمية محاربة الفساد الذي تتخذه القمة شعارا لها نظرا لما لهذه المكافحة من دور في تعزيز وتطوير المنظومة الاقتصادية في القارة، باعتبار الفساد أكبر عائق في وجه التنمية، مبرزا أن المعركة ضد الفساد تتطلب القيام بإصلاحات جذرية وخطوات عملية واستراتيجيات جيدة. ومن جانبه ذكر موسى فاكي محمات، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بأهمية حرية تنقل الاشخاص والتوقف عن اعتبار الأفارقة أجانب في قارتهم، مهنئا الدول الأعضاء التي اتخذت ترتيبات لتخفيف إجراءات التأشيرة أو إلغائها تماما بالنسبة للمواطنين الأفارقة.

Äthiopien Treffen Afrikanische Union - Tschad Außenminister Moussa Faki (picture-alliance/Anadolu Agency/M. Wondimu Hailu)

أرشيف ..قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا 2017

وقال المسؤول الإفريقي إن المفوضية تابعت خلال السنوات الماضية العمل في إطار إصلاحات الاتحاد، وأن تقريرا شاملا في هذا الشأن تم وضعه تحت تصرف قادة الدول والحكومات، مشيدا بالإجماع الذي حظي به هذا الاصلاح بين الدول الاعضاء.

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الاتحاد الأوروبي يريد التعاون مع افريقيا

ولدى استعراضه للنزاعات في القارة عبر رئيس المفوضية عن قلقه من معاناة المدنيين في جنوب السودان ومالي ووسط إفريقيا الذين يدفعون ثمن العنف في بلادهم، داعيا إلى تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتطبيق مسلسل المصالحة في إفريقيا الوسطى ونزع فتيل النزاعات في باقي أنحاء القارة.

وبدورها، قالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الرواندية الرئيس الدوري للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي حاليا، ألويس موشيكيوابو، إن القضاء على الرشوة هو السبيل الوحيد والمستدام لتحقيق الازدهار للشعوب الإفريقية وهو ما جعل هذه القمة تضع هذا الشعار في أولوياتها سبيلا للقضاء على هذه الظاهرة القديمة والعالمية التي تؤثر بشكل سلبي على التنمية في جميع القطاعات، داعية إلى مزيد من الوعي بمخاطر هذه الظاهرة وأهمية القضاء عليها.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، أ.ف.ب)

  • Bildergalerie langjährige Herrscher Haji Hassanal Bolkiah (Imago/Xinhua/J. Wong)

    من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

    السلطان فوق كل شيء

    السلطان حسن البلقية يحكم منذ نحو 50 عاما سلطنة بروناي. وهو بالإضافة إلى ذلك رئيس الوزراء ووزير الدفاع والخارجية والتجارة والمالية. ونظام السلطنة هو الذي يسود البلاد منذ أكثر من 600 عام. الحاكم البالغ من العمر 71 عاما يفكر في إدراج عقوبة الرجم في حال ارتكاب جريمة الزنى وقطع اليد في حال السرقة.

  • Äquatorial-Guinea Militärparade (DW/R. Graça)

    من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

    السلطة حتى الموت

    للوصول إلى السلطة نفذ تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو في 1979 انقلابا ضد عمه. وبعد الالتفاف على السلطة في غينيا الاستوائية أمر بقتله. وكرئيس دولة يمارس الرجل البالغ من العمر 75 عاما التأثير على كافة جوانب السياسة في البلاد. وبفضل مخزون النفط والغاز تُعد غينيا الاستوائية من أغنى بلدان إفريقيا. لكن تلك الخيرات لا تعود بالنفع على مواطنيها.

  • Bildergalerie langjährige Herrscher Jose Eduardo dos Santos (Getty Images/AFP/S. De Sakutin)

    من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

    أتنازل!

    طوال 38 عاما ظل خوسي إدواردو دوس سانتوس رئيسا لأنغولا. ولم يترشح للانتخابات البرلمانية الأخيرة. وقبل خمس سنوات راجت الشائعات بأن دوس سانتوس يعاني من مرض عضال. تحت رئاسته انتهت في 2002 الحرب الأهلية التي طال أمدها. منذ ذلك الحين تحسنت الكثير من الأوضاع بالنسبة إلى المواطنين. لكن تقارير حول ممارسة العنف الفظيع من قبل الشرطة تسيء لصورة البلاد.

  • Bildergalerie langjährige Herrscher Paul Biya mit Ehefrau Chantal (picture-alliance/AP Photo/C. Owen)

    من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

    الرئيس الذي يحب الترف

    منذ 34 عاما يشغل بول بيا منصب رئيس الدولة في الكاميرون. ويشعر الكثير من الكاميرونيين في غرب البلاد المتحدثين بالإنجليزية بالتهميش من قبل بيا الذي يتحدث الفرنسية. وهناك انتقادات أخرى لشغفه بالتبذير، إذ يبدو أنه صرف أكثر من 25 ألف يورو لتأجير فيلا ليوم واحد، وحتى زوجته شانتال تحب الأشياء الثمينة.

  • Bildergalerie langjährige Herrscher Yoweri Museveni Plakat (Getty Images/AFP/I. Kasamani)

    من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

    ليس منبوذا لكنه سيتقاعد قريبا

    تولى يوفيري كاغوتا موسفيني رئاسة أوغندا لست دورات. ولا يمكن للرجل البالغ من العمر 72 عاما أن يتقدم للانتخابات المقبلة في 2021، لأن المرشح لا يحق له أن يتجاوز عمر 75 عاما. وكإبن رعاة ماشية حقق موسفيني نجاحا في السلم المهني: من الدراسة وقائد في الجيش إلى سياسي بارز. تحت رئاسته تم تعديل الدستور وتوطيده بسلسلة من الحقوق الأساسية.

  • Bildergalerie langjährige Herrscher König Mswati III (Getty Images/AFP/J. Jackson)

    من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

    "أسد سوازيلاند"

    مسواتي الثالث هو آخر حاكم مستبد في إفريقيا. منذ 31 عاما يتولى الرجل البالغ من العمر 49 عاما السلطة في مملكة سوازيلاند. وهو واحد من بين 210 من الأطفال الذين أنجبهم والده مع 70 امرأة. وتقليد تعدد الزوجات تابعه مسواتي الثالث الذي كان له حتى عام 2013 ما مجموعه 15 زوجة. ويترك الشرطة تقمع أي نوع من الاحتجاجات.

  • Bildergalerie langjährige Herrscher Robert Mugabe (Getty Images/AFP/J. Njikizana)

    من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

    معجب بنفسه

    روبرت غابرييل موغابي هو حاليا أكبر حاكم دولة، إذ يصل عمره إلى 93 عاما وهو يحكم كرئيس زيمبابوي منذ تقريبا 30 عاما. تحت حكم موغابي، وابتداء من عام 2000، تم طرد غالبية الإقطاعيين البيض وهو ما أشادت به عدة دول إفريقية. وفي السنوات الأخيرة هو نفسه يواجه تهما بالفساد.

  • Bildergalerie langjährige Herrscher Omar al-Bashir (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

    مطلوب بسبب جرائم "الإبادة الجماعية"

    منذ 1993 يتربع عمر حسن أحمد البشير على كرسي الرئاسة في السودان. الرجل البالغ من العمر اليوم 73 عاما جاء إلى السلطة في 1989 بعد انقلاب غير دموي. وفي 2009 أصدرت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي أمر اعتقال ضده ـ بتهم اراكاب جرائم "إبادة جماعية" في إقليم دارفور.

  • Bildergalerie langjährige Herrscher Prinz Hans Adam II mit seinem Sohn Alois (picture-alliance/dpa/A. Nieboer)

    من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

    بصمات ملكية

    على عكس الملوك الأوروبيين الآخرين يبقى هانس آدم الثاني (يسار) ليس فقط أميرا، بل أيضا رئيس حكومة بلاده ليشتنشتاين. في 1989 تولى زمام الحكم من والده الذي كلف ابنه بها في 2004.

  • Bildergalerie langjährige Herrscher Idriss Deby mit Merkel in Berlin (Getty Images/AFP/J. Macdougall)

    من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

    من الراعي إلى شريك للغرب

    ادريس دبي مايزال "جديدا" في السلطة. في 1990 أصبح رئيسا لتشاد. كإبن أحد الرعاة أتمم قبلها في فرنسا تكوين ليصبح قائد طائرة مقاتلة. عقب العديد من الحروب الأهلية والمحاولات الانقلابية بات تشاد منذ 2008 مستقرا من الناحية السياسية. وفي الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل الصحراوية أصبح دبي شريكا مطلوبا للغرب.


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من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!

إنهم ينحدرون من إفريقيا وآسيا وأوروبا ويحملون ألقابا مثل الأمير والملك أو السلطان أو الرئيس. هم عشرة حكام يتربعون على سدة الحكم لأطول فترة ممكنة في بلدانهم. ويجمع بينهم شيء واحد: التمسك بكل قوة بالسلطة. (24.08.2017)  

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