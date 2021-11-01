مكافحة الإرهاب هي وباختصار مجمل الإجراءات التي تتخذها الحكومات والجهات الأخرى لمواجهة أنشطة التنظيمات المتطرفة التي تستخدم القتل والإجرام لتحقيق مآربها. ويعد تنظيم "داعش" الإرهابي أبرز هذه التنظيمات في الوقت الحاضر.

اصدرت الكثير من الدول مؤخرا قوانين خاصة بمكافحة الإرهاب بعد عمليات إرهابية طالت مدنا ومناطق كثيرة في مختلف أنحاء العالم مثل نيويورك ولندن وبيروت وباريس ومدريد. غير أن الإجراءات المتخذة حتى الآن لم تفلح في قطع دابر التنظيمات الإرهابية التي تستفيد من التطورات التقنية الافتراضية للتخفي والتواصل فيما بينها مخترفة بذلك حدود الدول وإجراءاتها الأمنية.