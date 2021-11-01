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مكافحة الإرهاب

مكافحة الإرهاب هي وباختصار مجمل الإجراءات التي تتخذها الحكومات والجهات الأخرى لمواجهة أنشطة التنظيمات المتطرفة التي تستخدم القتل والإجرام لتحقيق مآربها. ويعد تنظيم "داعش" الإرهابي أبرز هذه التنظيمات في الوقت الحاضر.

اصدرت الكثير من الدول مؤخرا قوانين خاصة بمكافحة الإرهاب بعد عمليات إرهابية طالت مدنا ومناطق كثيرة في مختلف أنحاء العالم مثل نيويورك ولندن وبيروت وباريس ومدريد. غير أن الإجراءات المتخذة حتى الآن لم تفلح في قطع دابر التنظيمات الإرهابية التي تستفيد من التطورات التقنية الافتراضية للتخفي والتواصل فيما بينها مخترفة بذلك حدود الدول وإجراءاتها الأمنية.

20.4.2016 *** Renowned human rights activist Hossam Bahgat (C) leaves the courtroom in Cairo as an Egyptian court examines a request to issue a travel ban and freeze the assets of him and a fellow rights activist on April 20, 2016. / AFP / MOHAMED EL-SHAHED (Photo credit should read MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/M. El-Shahed

هل تراعي مصر النشطاء "المدعومين" من الغرب أكثر من غيرهم؟ 01.11.2021

قضية الناشط الحقوقي البارز ومؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، حسام بهجت، ونشطاء آخرين "يدافع" عنهم الغرب بصوت أعلى، تطرح أسئلة عما إذا كانت السلطات المصرية تتعامل بـ "تفضيلية" معهم دون الإسلاميين مثلا.
Defense Minister Benny Gantz attends the first Cabinet meeting of the new government at the Chagall Hall in the Knesset, the Israeli Parliament in Jerusalem, Israel, Sunday, May 24, 2020. (Abir Sultan/Pool Photo via AP)

انتقادات واسعة عقب تصنيف إسرائيل منظمات مدنية فلسطينية على أنها "إرهابية" 22.10.2021

صنفت إسرائيل ست منظمات فلسطينية للمجتمع المدني على أنها منظمات إرهابية، في خطوة أثارت انتقادات أممية وحقوقية. ويتوقع أن تكون لها عواقب مالية وخيمة على نشاط المنظمات الفلسطينية المعنية.
Police investigate an arrow stuck in a wall after an attack in Kongsberg, Norway, Wednesday, Oct. 13, 2021. A man armed with a bow and arrows killed several people Wednesday near the Norwegian capital of Oslo before he was arrested, authorities said. (Terje Pedersen/NTB via AP)

"متطرف إسلامي" أم "مريض نفسي".. منفذ هجوم النرويج يثير الحيرة! 15.10.2021

فيما عبرت ألمانيا عن صدمتها من "جريمة العنف الوحشي" في النرويج، يثير وضع المنفذ المفترض للهجوم الذي أودى بحياة 5 أشخاص، الجدل، خصوصاً بعد تسليمه إلى الأجهزة الطبية. فهل هو "متطرف إسلامي" أم "مريض نفسي"؟

This combination photo shows former secretary of state Hillary Clinton at the premiere of the Hulu documentary Hillary in New York on March 4, 2020, left, and a portrait of author Louise Penny. Clinton is teaming up with Penny on the novel “State of Terror,” out Oct. 12, 2021. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, left, and Jean-Francois Bérubé via AP)

"حالة الإرهاب".. هيلاري كلينتون تكشف أسرار الدبلوماسية الأمريكية 12.10.2021

"حالة الإرهاب"، أول رواية لهيلاري كلينتون بالتعاون مع كاتبة الغموض والإثارة لويز بينى. ويسرد الكتاب خبايا السياسة الخارجية ومهمة سيدة على رأس الدبلوماسية الأمريكية في مواجهة "مؤامرة إرهابية عالمية" بنهج روائي وخيالي.

Horst Seehofer (r, CSU), Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat, und Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), stellen in der Bundespressekonferenz den Verfassungsschutzbericht 2020 vor. +++ dpa-Bildfunk +++

وزير داخلية ألمانيا: أحبطنا 23 هجوما إرهابيا والخطر لايزال قائماً 11.09.2021

في الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، أكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أن ألمانيا أحبطت 23 هجوما إرهابيا منذ عام 2000، محذراً من أن "الخطر لايزال قائماً". ويبلغ عدد الإسلامويين الخطيرين ألفي شخص، حسب الاستخبارات.
An Israeli woman uses her iPhone in front of the building housing the Israeli NSO group, on August 28, 2016, in Herzliya, near Tel Aviv. Apple iPhone owners, earlier in the week, were urged to install a quickly released security update after a sophisticated attack on an Emirati dissident exposed vulnerabilities targeted by cyber arms dealers. Lookout and Citizen Lab worked with Apple on an iOS patch to defend against what was called Trident because of its triad of attack methods, the researchers said in a joint blog post. Trident is used in spyware referred to as Pegasus, which a Citizen Lab investigation showed was made by an Israel-based organization called NSO Group. / AFP / JACK GUEZ (Photo credit should read JACK GUEZ/AFP/Getty Images)

العفو الدولية: يجب وقف بيع تقنيات التجسس بعد فضيحة "بيغاسوس" 24.07.2021

طالبت منظمة العفو الدولية بوقف بيع واستخدام تقنيات التجسس بشكل مؤقت بعد فضيحة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي إلى حين وضع إطار تنظيمي لها، محذرة من التأثير المدمر لصناعة برامج التجسس غير المنظمة على حقوق الإنسان في العالم.
ARCHIV 2009 *** epa04481005 (FILE) A US soldier (C) shows an Iraqi soldier how to use a weapon during a training session by US soldiers in a military base in Karbala, southern Iraq, 15 March 2009. The United States is sending up to 1,500 more soldiers in non-combat roles to help the Iraqi Army fight the Islamic State insurgency, the Pentagon said on 07 November 2014. The US has been bombing Islamic State (IS) targets in Iraq and more recently in Syria since August 2014. The jihadist group has seized large territories in both countries. About half of the new 1,500 soldiers will be trainers, but there is 'no intent' to put them in the field with Iraqi forces, according to the Pentagon. EPA/ALAA AL-SHEMAREE +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

العراق اليوم: العراق والناتو.. تعاون أمني هادئ يتجاوز مكافحة الإرهاب 20.05.2021

أعلن حلف الناتو أنه قرر زيادة حجم بعثته في العراق، كما أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سعي بغداد للتعاون وتطوير العلاقة مع الناتو في مكافحة الإرهاب. كيف يمكن أن يساهم الحلف في تطوير قوات الأمن والجيش العراقي؟

French police officials block off a street near the police station in Rambouillet, south-west of Paris, on April 23, 2021, after a woman was stabbed to death. - A female police employee was stabbed to death by a Tunisian man at a police station southwest of Paris on Friday, the local prosecutor's office and a police source told AFP. The attacker was fatally wounded when an officer opened fire on him at the station in Rambouillet, a wealthy commuter town about 60 kilometres from Paris, a police source told AFP. (Photo by Bertrand GUAY / AFP) (Photo by BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images)

بعد حادث الطعن...فرنسا تتجه لتشديد قانون مكافحة الإرهاب 28.04.2021

تتجه فرنسا نحو تشدد قانون مكافحة الإرهاب من خلال مشروع قانون جديد وضعته وزارتا الداخلية والعدل. وبموجب القانون، ستكون وكالات الاستخبارات أكثر قدرة على استخدام الخوارزميات لمراقبة الإرهابيين المشتبه بهم عبر الإنترنت.
French police officials block off a street near the police station in Rambouillet, south-west of Paris, on April 23, 2021, after a woman was stabbed to death. - A female police employee was stabbed to death by a Tunisian man at a police station southwest of Paris on Friday, the local prosecutor's office and a police source told AFP. The attacker was fatally wounded when an officer opened fire on him at the station in Rambouillet, a wealthy commuter town about 60 kilometres from Paris, a police source told AFP. (Photo by Bertrand GUAY / AFP) (Photo by BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images)

مهاجم الشرطية الفرنسية متطرف يعاني من "اضطرابات في الشخصية" 25.04.2021

قال الادعاء العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا إن التونسي الذي طعن شرطية في مركز الشرطة في رامبوييه بالقرب من باريس الجمعة، متطرف بما "لا يمكن التشكيك فيه" وكان يعاني من "اضطرابات في الشخصية".
FILE - In this Aug. 22, 2015 file photo, a Muslim Brotherhood member waves his hand from a defendants cage in a courtroom in Torah prison, southern Cairo, Egypt. A leading human rights group says the coronavirus has struck several Egyptian prisons and killed several detainees, as authorities seek to stifle news of the virus’s spread behind bars. Human Rights Watch, released an extensive report Monday, July 20, 2020 documenting multiple cases of detainees who died after experiencing virus symptoms without being tested or receiving adequate medical treatment. (AP Photo/Amr Nabil, File) |

31 دولة تدين انتهاك الحريات في مصر أمام مجلس حقوق الإنسان 12.03.2021

بيان صادر عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، يطالب مصر بالتوقف عن استغلال قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وحبسهم. وذلك في خطوة أشادت بها المنظمات الحقوقية.

Mecca, SAUDI ARABIA: Saudi policemen secure the main square in the holy city of Mecca in Saudi Arabia, where Palestinian Authority president Mahmud Abbas and Hamas supremo Khaled Meshaal began a crisis summit 07 February 2007. Abbas said that the two sides should not leave Mecca without an agreement, in comments made at the opening session of a Saudi-sponsored meeting, which is also attended by Hamas prime minister Ismail Haniya and delegations from Hamas and Abbas's rival Fatah party. AFP PHOTO/HASSAN AMMAR (Photo credit should read HASSAN AMMAR/AFP/Getty Images)

مفوضة حقوق الإنسان الأممية: هناك "محتجزون ظلما" في السعودية 26.02.2021

قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هناك أشخاصا "محتجزبن ظلما" في السعودية، وحثتها على احترام حرية التعبير والحق في التجمع السلمي. والاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من استخدام السعودية مكافحة الإرهاب لمحاكمة النشطاء.
French President Emmanuel Macron, right, and Egyptian President Abdel-Fattah el-Sissi attend a joint press conference at the Elysee palace, Monday, Dec. 7, 2020 in Paris. Egyptian President Abdel-Fattah el-Sissi was meeting Monday with French President Emmanuel Macron for talks on fighting terrorism, the conflict in Libya and other regional issues as part of a state visit to France, amid criticism from human rights groups over the Egyptian leader's crackdown on dissent. (AP Photo/Michel Euler, Pool)

مصر وفرنسا - تعاون استراتيجي على حساب حقوق الانسان؟ 07.12.2020

منظمات حقوقية انتقدت بشدة استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في باريس. ماكرون رفض ربط الشراكة بين مصر وفرنسا بملف حقوق الإنسان، فكيف سينعكس ذلك على التعاون العسكري بين البلدين مستقبلا؟
07.06.2019, Berlin: Horst Seehofer (CSU), Bundesinnenminister, spricht im Plenum im Bundestag. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Abstimmungen zum Asyl- und Aufenthaltsrecht, zum Fachkräfteeinwanderungsgesetzn und zum Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz. Foto: Christoph Soeder/dpa | Verwendung weltweit

وزير داخلية ألمانيا: حربنا ضد الإرهاب ليست موجهة ضد الإسلام 05.11.2020

شدد وزير داخلية ألمانيا هورست زيهوفر أن الإسلام ليس مقصوداً في حرب بلاده ضد الإرهاب وإنما المقصود هم المتطرفون. وحذر من أن ألمانيا قد تتعرض لهجوم إسلاموي في أي وقت، مؤكداً على وجود صلات بين هجوم فيينا وأشخاص في بلاده.
29.10.2020, Frankreich, Nizza: ©PHOTOPQR/NICE MATIN/Dylan Meiffret ; Nice ; 29/10/2020 ; Nice, le 29/10/2020, attentat prv©sumv© v† l‚Äôeglise notre dame avenue jean medecin. Papier Christophe Perrin attaque au couteau à Jean Médecin, deux personnes serait décédées et plusieurs blessés NICE / knife attack to Jean Médecin, two people are said to have died and several injured Foto: Dylan Meiffret/MAXPPP/dpa |

ثلاثة قتلى وستة جرحى في هجوم بسكين في مدينة نيس الفرنسية 29.10.2020

قتل ثلاثة أشخاص أحدهم على الأقل نحرا، وجرح آخرون الخميس في مدينة نيس بجنوب شرق فرنسا على يد شخص يحمل سكينا وتم اعتقاله، في واقعة تشير إلى أن "كل شيء يشير إلى هجوم إرهابي". ونيابة مكافحة الإرهاب تفتح تحقيقا حول الهجوم.

MINSK, BELARUS - AUGUST 23, 2020: Police officers line up behind barbed wire during an opposition rally by the Minsk Hero City Obelisk. The political crisis that arose amid the announcement of the 2020 Belarusian presidential election results on August 9, continues in Belarus mass protests against the election results have been hitting major cities across Belarus resulting in violent clashes with the police. Valery Sharifulin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0E46AA

بيلاروسيا.. هايكو ماس يندد باعتقال طاقم صحفي ألماني 29.08.2020

شجب وزير الخارجية الألماني اعتقال طاقم صحفي تابع لشبكة إخبارية ألمانية وسحب اعتمادات صحفيين أجانب يغطون الاحتجاجات في بيلاروسيا. متحدث رسمي قال إن القرار اتخذ بناءً على توصية من وحدة مكافحة الإرهاب.
18.12.2018, Berlin: Polizisten stehen vor einer Moschee. In Berlin durchsuchen Ermittler Räume einer Moschee und andere Objekte. Dabei gehe es um den Verdacht der Terrorismusfinanzierung. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

ألمانيا- تفتيش مسكني رجلين مشتبه في دعمهما للإرهاب في سوريا والصومال 14.07.2020

في إطار مكافحة الإرهاب، المتعلق بجماعات ومنظمات إسلامية، قامت الشرطة في مدينتين ألمانيتين بتفتيش مسكني رجلين، أحدهما صومالي متهم بالانتماء لحركة الشباب الصومالية والآخر سوري يعتقد أنه قدم خدمات لـ"داعش".

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