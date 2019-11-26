مكافاة ضخمة لمن يساعد في ضبط لصوص المجوهرات الألمانية

عرضت الشرطة الألمانية مكافأة قدرها نصف مليون يورو الخميس (28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) لمن يدلي بمعلومات تساعدها على ضبط اللصوص الذين اقتحموا متحفا في قصر دريسدن عبر نافذة وتمكنوا من سرقة مجموعات مجوهرات تعود للقرن الثامن عشر، في أحد أكبر السرقات بألمانيا.

وتركت عملية السطو الخاطفة على متحف "القبو الأخضر"، الذي يضم واحدة من أعظم مجموعات الكنوز في أوروبا، المحققين أمام لغز غامض على الرغم من أن إحدى كاميرات المراقبة أظهرت رجلين يقتحمان المتحف عبر نافذة.

وقال هورست كريتشمار رئيس شرطة ساكسونيا وكلاوس روفيكامب مدعي الولاية في بيان "سنفعل كل ما في وسعنا لحل هذه القضية". وأضاف المسؤولان "بعرض مكافأة قيمتها نصف مليون يورو لمن يقدم معلومات تؤدي للقبض على الجناة الذين اقتحموا متحف القبو الأخضر في دريسدن، يتخذ المحققون... خطوة إضافية هامة نحو استعادة المسروقات والقبض على اللصوص المسوؤلين عنها".

وتظهر لقطات مصورة رجلين يحطمان بمطرقة خزانة عرض تحوي مجوهرات. ورأى حراس الأمن الحادث واتصلوا بالشرطة على عجل لتصل في غضون خمس دقائق، لكن بعد فوات الأوان.

وكانت رئاسة المجموعات الفنية بمدينة درِيسدن الألمانية أن حارسي متحف القبو الأخضر في المدينة لم يتدخلا لمنع تسلل اللصوص إلى خزانة المجوهرات في المتحف بسبب وحشية الجناة. وقالت إدارة المقتنيات الفنية للمدينة إن الحارسين فضلا في هذه الحالة المحددة إبلاغ الشرطة بالجريمة وانتظار وصول رجال الشرطة.

ويقول معظم الخبراء إن القيمة الثقافية للمسروقات، التي تضم ثلاث مجموعات من المجوهرات ترجع للقرن الثامن عشر، أعظم كثيرا من قيمتها السوقية. ويخشون أن تُقطّع وتباع في صورة قطع صغيرة. ومن جانبها وصفت المديرة العامة للمجموعات الفنية الحكومية في دريسدن، ماريون أكرمان، المجوهرات المسروقة بأنها "لا تقدر بثمن" وقالت إن من المستحيل بيعها في السوق المفتوحة.

أ.ح/ص.ش (رويترز، د ب أ)