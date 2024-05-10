مقعد خامس لألمانيا وإيطاليا بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

حققت الأندية الألمانية والإيطالية نتائج متميزة في المسابقات الأوروبية هذا الموسم، فحجزت مقعدا إضافيا لها في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم. وبهذا يضمن دورتموند المشاركة الموسم المقبل، حتى لو خسر النهائي أمام ريال مدريد.

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الجمعة (10 مايو/أيار 2024)، إن إيطاليا وألمانيا حصلتا على مقعد إضافي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد الأداء الجيد الذي قدمته أنديتهما في المسابقات الأوروبية هذا الموسم.

ومع انطلاق النسخة الموسعة لدوري أبطال أوروبا بمشاركة 36 فريقا بداية من الموسم المقبل، قال اليويفا إنه سيمنح اثنين من الأماكن الأربعة الإضافية من خلال نقاط الأداء الأوروبية التي تذهب إلى الاتحادات "التي تتمتع بأفضل أداء جماعي لأنديتها" في مسابقات الاتحاد الأوروبي.

وبعد ختام مباريات الدور قبل النهائي لدوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر هذا الأسبوع، قال اليويفا إن إيطاليا وألمانيا ضمنتا المركزين الأول والثاني في تصنيف الأندية في موسم 2023-2024. وفي ظل الوضع الحالي، سيتأهل بوروسيا دورتموند إلى دوري الأبطال الموسم المقبل إذ يحتل المركز الخامس بدوري الدرجة الأولى الألماني. وبلغ دورتموند نهائي دوري الأبطال أيضا حيث سيواجه ريال مدريد، وإذا فاز على العملاق الإسباني فسيتأهل للنسخة المقبلة كحامل للقب على أي حال.

نجح بايرن ميونيخ في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخروج بصعوبة أمام ريال مدريد صورة من: Jose Breton/AP Photo/picture alliance

كما تأهل منافسه وبطل الدوري الألماني باير ليفركوزن إلى نهائي الدوري الأوروبي وسيلعب أمام أتلانتا الإيطالي الذي يحتل المركز الخامس في دوري بلاده وله مباراة واحدة متبقية. لكن روما لا يزال في المنافسة متساويا مع أتلانتا ولكل منهما 60 نقطة، بينما يتأخر لاتسيو عنهما بأربع نقاط.

وودع ممثلا الدوري الإنجليزي الممتاز في دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي وأرسنال البطولة من دور الثمانية ما أضر بفرص إنجلترا في تحسين تصنيف الأندية. ويمكن لأستون فيلا، الذي ودع دوري المؤتمر من قبل النهائي أمس الخميس، أن يضمن المركز الرابع وآخر المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال إذا فاز في مباراته المقبلة بالدوري ليحرم توتنهام هوتسبير الخامس من بلوغ البطولة الأوروبية الأكبر.

ف.ي/ص.ِش (رويترز، ا ف ب)