مقتل 28 شخصا بينهم ألمان في انقلاب حافلة سياحية بالبرتغال

أعلن عمدة منطقة سانتا كروز في جزيرة ماديرا البرتغالية مساء اليوم الأربعاء (17 نيسان/ أبريل 2019) مقتل 28 شخصاً، على الأقل، في حادث انقلاب حافلة سياحية. وأوضح العمدة، فيليبي سوسا في حديثه مع محطة (آر تي بي3) البرتغالية أنه يُعتَقَد أن الضحايا، 11 رجلا و17 امرأة، سائحون ألمان.

ولم يرد تأكيد رسمي من الجانب الألماني بعد على هذه الأنباء. ويُعْتَقَد أن قائد الحافلة ومرافق الفوج نجيا من الحادث وقد لحقت بهما بعض الإصابات، وذكرت وكالة أنباء "لوسا" أنه جرى نقل عدة سائحين آخرين إلى مستشفى في مدينة فونخال، عاصمة الجزيرة.

وبحسب هيئة الإنقاذ المدني المحلية، وقع الحادث حوالي السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي في منطقة جانيسو شرقي الجزيرة، ومن المرجح أن السائق فقد السيطرة على عجلة القيادة في أحد المنحنيات، مما أدى إلى سقوط الحافلة من منحدر على منزل. وهرعت العديد من سيارات الإنقاذ إلى موقع الحادث، وليس من المعروف بالضبط عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الحافلة، غير أن صحيفة "بيلد" قالت إنه يفترض أن 55 شخصا كانوا على متن الحافلة التي انقلبت عدة مرات.

وأكدت السفارة الألمانية في لشبونة مقتل سائحين ألمان في الحادث. وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية لوكالة أنباء "د ب أ" إن العاملين بالسفارة في لشبونة يتواصلون مع السلطات المحلية.

ص.ش/خ.س (د ب أ)