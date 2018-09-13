مقتل 28 شخصا بينهم ألمان في انقلاب حافلة سياحية بالبرتغال

أعلن عمدة منطقة سانتا كروز في جزيرة ماديرا البرتغالية مساء اليوم الأربعاء (17 نيسان/ أبريل 2019) مقتل 28 شخصاً، على الأقل، في حادث انقلاب حافلة سياحية. وأوضح العمدة، فيليبي سوسا في حديثه مع محطة (آر تي بي3) البرتغالية أنه يُعتَقَد أن الضحايا، 11 رجلا و17 امرأة، سائحون ألمان.
ولم يرد تأكيد رسمي من الجانب الألماني بعد على هذه الأنباء. ويُعْتَقَد أن قائد الحافلة ومرافق الفوج نجيا من الحادث وقد لحقت بهما بعض الإصابات، وذكرت وكالة أنباء "لوسا" أنه جرى نقل عدة سائحين آخرين إلى مستشفى في مدينة فونخال، عاصمة الجزيرة.
وبحسب هيئة الإنقاذ المدني المحلية، وقع الحادث حوالي السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي في منطقة جانيسو شرقي الجزيرة، ومن المرجح أن السائق فقد السيطرة على عجلة القيادة في أحد المنحنيات، مما أدى إلى سقوط الحافلة من منحدر على منزل. وهرعت العديد من سيارات الإنقاذ إلى موقع الحادث، وليس من المعروف بالضبط عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الحافلة، غير أن صحيفة "بيلد" قالت إنه يفترض أن 55 شخصا كانوا على متن الحافلة التي انقلبت عدة مرات.
وأكدت السفارة الألمانية في لشبونة مقتل سائحين ألمان في الحادث. وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية لوكالة أنباء "د ب أ" إن العاملين بالسفارة في لشبونة يتواصلون مع السلطات المحلية.
ص.ش/خ.س (د ب أ)
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هذه هي الأماكن التي يقصدها الألمان في الصيف
الحدائق المستأجرة
يقوم بعض سكان المدن بإستئجار حديقة صغيرة خارج المدينة وزراعة بعض الخضار والفاكهة فيها والاستمتاع بالمساحة الخضراء. ويبلغ عدد مثل هذه الحدائق في ألمانيا قرابة المليون. بدأت فكرة إنشاء الحدائق بالإنتشار في مطلع القرن التاسع عشر، وكان الهدف منها هو إطعام الفقراء. وهي تخضع لرقابة صارمة، ويمكنك أن تبني غرفة في الحديقة التي لا تتجاوز مساحتها 400 متراً مربعاً، لكن يجب زراعة جزء منها.
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هذه هي الأماكن التي يقصدها الألمان في الصيف
المحلات الإيطالية لبيع المثلجات
يوجد في ألمانيا أكثر من 5000 محل لبيع المثلجات تديرها عائلات إيطالية كانت قد هاجرت إلى ألمانيا من قبل. وخلال فصل الصيف يتعين على الكثير الانتظار طويلاً كي يحصلوا على طاولة للجلوس وتذوق شتى أنواع الآيس كريم، وطبق سباغيتي الآيس كريم المغطى بصلصة الفراولة.
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هذه هي الأماكن التي يقصدها الألمان في الصيف
المسابح المفتوحة
يوجد في ألمانيا حوالي 7 آلاف مسبح، ونصف أحواض السباحة مفتوحة في الهواء الطلق، تفتح أبوابها في فصل الصيف. وتحظى المسابح المفتوحة بشعبية كبيرة. أما النصف الآخر من أحواض السباحة المغلقة ضمن صالات فإنها مفتوحة على مدار السنة.
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هذه هي الأماكن التي يقصدها الألمان في الصيف
البحيرات
يوجد في ألمانيا عدد كبير من البحيرات منها ما يصلح للسباحة. وتتميز بحيرة "كيمزي Chiemsee" في أقصى جنوب شرقي ألمانيا بنوعية مياهها الجيدة وشواطئها الرملية، ما يجعلها قبلة لعشاق السباحة. وهي ثالث أكبر بحيرة في ألمانيا وهي شاسعة بحيث لا تكتظ بالزوار حتى في أيام الصيف الحارة.
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هذه هي الأماكن التي يقصدها الألمان في الصيف
المهرجانات الموسيقية
الصيف هو موسم المهرجانات الموسيقية في ألمانيا، إذ يُقام مهرجان موسيقي في نهاية كل أسبوع، وتتنوع الموسيقى من الراب إلى الروك والجاز والريغي. مثل مهرجان سبلاش الذي يقام في بلدة غريفينهانيشن بولاية ساكسونيا أنهالت، هو من أكبر مهرجانات موسيقى الهيب هوب في ألمانيا، ومهرجان "فاكن Wacken" في الهواء الطلق لموسيقى الهيفي ميتال الذي يُقام سنوياً في بلدة فاكن التي تبعد 80 كم شمال غرب هامبورغ.
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هذه هي الأماكن التي يقصدها الألمان في الصيف
استكشاف معالم مدينة برلين
أكثر من 12 مليون سائح زاروا برلين العام الماضي أغلبهم من خارج ألمانيا. فصل الصيف والعطلات المدرسية تعتبر فرصة لإطلاع الشباب من المدن والمناطق الأخرى على كيفية عمل الأجهزة الحكومية في العاصمة، والقيام بجولة للسياحة والتسوق. قد يتسم فصل الشتاء في برلين بطابع القساوة إلا أن شمس صيف برلين غالباً ما تكون دافئة.
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هذه هي الأماكن التي يقصدها الألمان في الصيف
"حدائق البيرة"
عام 1812 أصدر ملك بافاريا، ماكسيميليان الأول، قراراً بإنشاء حديقة لإحتساء البيرة في ميونخ، وكان هذا القرار هو الأول من نوعه، وتعتبر الحديقة القريبة من "أوغستينركيلر Augustinerkeller" هي الأقدم من نوعها. ومنذ ذلك الحين أصبحت "حدائق البيرة" وهي حانات الهواء الطلق، شائعة. وتعد حديقة "هيرشغارتن Hirschgarten" في ميونخ والتي تستوعب 8 آلاف زائر، هي الأكبر في ألمانيا.
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هذه هي الأماكن التي يقصدها الألمان في الصيف
مشاهدة الأفلام السينمائية
تجاوز عدد رواد دور السينما في ألمانيا 127 مليون مشاهد عام 2005 ، وارتفع إلى 139 مليون مشاهد عام 2015. ويرجع الفضل في ذلك إلى ظهور تقنية العرض الجديدة الثلاثية الأبعاد. كما أن دور السينما تعتبر ملاذاً مناسباً لتجنب حرارة الصيف.
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هذه هي الأماكن التي يقصدها الألمان في الصيف
ركوب الدراجات الهوائية
تمتلك ألمانيا َشبكة كبيرة من الطرق والمسارات المُخَصَصة للدراجات الهوائية، التي يزداد استخدامها خلال فصل الصيف. وتمر بعض هذه الطرق عبر الغابات كما في بافاريا، وبمحاذاة الأنهار مثل الراين، كما أن بعض الطرق والمسارات تمر عبر مناطق زراعية، مثل وادي نهر "آر" في ولاية راينلاند بفالتس في غربي المانيا، وتشتهر هذه المنطقة بصناعة النبيذ الأحمر.
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هذه هي الأماكن التي يقصدها الألمان في الصيف
على شواطىء الولاية السابعة عشر
غالباً ما يشار إلى جزيرة مايوركا الإسبانية بأنها الولاية الألمانية السابعة عشر، ويرجع ذلك ملايين الألمان الذين يقضون إجازتهم الصيفية هناك. كما أن أكثر من 30 ألف ألماني اتخذوا من هذه الجزيرة وطناً لهم، وهذا يعني أن الألمان الذين سيزورن جزيرة مايوركا سيجدون من يتحدث معهم بلغتهم وسيشعرون أنهم بين أهلهم بعيداً عن قسوة الطقس الألماني. إعداد: كيت موسر/ غ.د.
الكاتب: غالية داغستاني