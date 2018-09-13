 مقتل 28 شخصا بينهم ألمان في انقلاب حافلة سياحية بالبرتغال | أخبار | DW | 17.04.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

مقتل 28 شخصا بينهم ألمان في انقلاب حافلة سياحية بالبرتغال

وقع حادث انقلاب مأساوي لحافلة سياحية في جزيرة ماديرا البرتغالية، وأسفر حتى الآن عن مقتل 28 شخصا من بين 55 شخصا يعتقد أنهم كانوا في الحافلة. وقال عمدة منطقة سانتا كروز التي وقع بها الحادث إن جميع الضحايا جاؤوا من ألمانيا.

Portugal Busunglück auf Madeira (Imago Images/GlobalImagens/R. Silva)

أعلن عمدة منطقة سانتا كروز في جزيرة ماديرا البرتغالية مساء اليوم الأربعاء (17 نيسان/ أبريل 2019) مقتل 28 شخصاً، على الأقل، في حادث انقلاب حافلة سياحية. وأوضح العمدة، فيليبي سوسا في حديثه مع محطة (آر تي بي3) البرتغالية أنه يُعتَقَد أن الضحايا، 11 رجلا و17 امرأة، سائحون ألمان.

مختارات

بعد ساعات من التضارب في المعلومات، أعلنت ألمانيا رسميا أن حادث الطعن الذي وقع في منتجع سياحي بالغردقة، أسفر عن مقتل سائحتين ألمانيتين. والسلطات المصرية تستجوب المهاجم لمعرفة دوافعه. (15.07.2017)

ولم يرد تأكيد رسمي من الجانب الألماني بعد على هذه الأنباء. ويُعْتَقَد أن قائد الحافلة ومرافق الفوج نجيا من الحادث وقد لحقت بهما بعض الإصابات، وذكرت وكالة أنباء "لوسا" أنه جرى نقل عدة سائحين آخرين إلى مستشفى في مدينة فونخال، عاصمة الجزيرة.

وبحسب هيئة الإنقاذ المدني المحلية، وقع الحادث حوالي السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي في منطقة جانيسو شرقي الجزيرة، ومن المرجح أن السائق فقد السيطرة على عجلة القيادة في أحد المنحنيات، مما أدى إلى سقوط الحافلة من منحدر على منزل. وهرعت العديد من سيارات الإنقاذ إلى موقع الحادث، وليس من المعروف بالضبط عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الحافلة، غير أن صحيفة "بيلد" قالت إنه يفترض أن 55 شخصا كانوا على متن الحافلة التي انقلبت عدة مرات.

وأكدت السفارة الألمانية في لشبونة مقتل سائحين ألمان في الحادث. وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية لوكالة أنباء "د ب أ" إن العاملين بالسفارة في لشبونة يتواصلون مع السلطات المحلية.

ص.ش/خ.س (د ب أ)

  • A man tending his small garden, Copyright: picture-alliance/dpa/P. Pleul

    هذه هي الأماكن التي يقصدها الألمان في الصيف

    الحدائق المستأجرة

    يقوم بعض سكان المدن بإستئجار حديقة صغيرة خارج المدينة وزراعة بعض الخضار والفاكهة فيها والاستمتاع بالمساحة الخضراء. ويبلغ عدد مثل هذه الحدائق في ألمانيا قرابة المليون. بدأت فكرة إنشاء الحدائق بالإنتشار في مطلع القرن التاسع عشر، وكان الهدف منها هو إطعام الفقراء. وهي تخضع لرقابة صارمة، ويمكنك أن تبني غرفة في الحديقة التي لا تتجاوز مساحتها 400 متراً مربعاً، لكن يجب زراعة جزء منها.

  • Spaghetti ice cream in Eiscafe Arcobaleno, Copyright: picture-alliance/dpa/I. Fassbender

    هذه هي الأماكن التي يقصدها الألمان في الصيف

    المحلات الإيطالية لبيع المثلجات

    يوجد في ألمانيا أكثر من 5000 محل لبيع المثلجات تديرها عائلات إيطالية كانت قد هاجرت إلى ألمانيا من قبل. وخلال فصل الصيف يتعين على الكثير الانتظار طويلاً كي يحصلوا على طاولة للجلوس وتذوق شتى أنواع الآيس كريم، وطبق سباغيتي الآيس كريم المغطى بصلصة الفراولة.

  • Large swimming pool in Nuremberg, Copyright: picture-alliance/dpa/D. Karmann

    هذه هي الأماكن التي يقصدها الألمان في الصيف

    المسابح المفتوحة

    يوجد في ألمانيا حوالي 7 آلاف مسبح، ونصف أحواض السباحة مفتوحة في الهواء الطلق، تفتح أبوابها في فصل الصيف. وتحظى المسابح المفتوحة بشعبية كبيرة. أما النصف الآخر من أحواض السباحة المغلقة ضمن صالات فإنها مفتوحة على مدار السنة.

  • Four people swimming in Chiemsee, Copyright: picture-alliance/dpa

    هذه هي الأماكن التي يقصدها الألمان في الصيف

    البحيرات

    يوجد في ألمانيا عدد كبير من البحيرات منها ما يصلح للسباحة. وتتميز بحيرة "كيمزي Chiemsee" في أقصى جنوب شرقي ألمانيا بنوعية مياهها الجيدة وشواطئها الرملية، ما يجعلها قبلة لعشاق السباحة. وهي ثالث أكبر بحيرة في ألمانيا وهي شاسعة بحيث لا تكتظ بالزوار حتى في أيام الصيف الحارة.

  • Splash! Festival, Copyright: DW/A. S. Brändlin

    هذه هي الأماكن التي يقصدها الألمان في الصيف

    المهرجانات الموسيقية

    الصيف هو موسم المهرجانات الموسيقية في ألمانيا، إذ يُقام مهرجان موسيقي في نهاية كل أسبوع، وتتنوع الموسيقى من الراب إلى الروك والجاز والريغي. مثل مهرجان سبلاش الذي يقام في بلدة غريفينهانيشن بولاية ساكسونيا أنهالت، هو من أكبر مهرجانات موسيقى الهيب هوب في ألمانيا، ومهرجان "فاكن Wacken" في الهواء الطلق لموسيقى الهيفي ميتال الذي يُقام سنوياً في بلدة فاكن التي تبعد 80 كم شمال غرب هامبورغ.

  • Tourists at Brandenburg Gate in Berlin, Copyright: picture-alliance/dpa/B.V. Jutrczenka

    هذه هي الأماكن التي يقصدها الألمان في الصيف

    استكشاف معالم مدينة برلين

    أكثر من 12 مليون سائح زاروا برلين العام الماضي أغلبهم من خارج ألمانيا. فصل الصيف والعطلات المدرسية تعتبر فرصة لإطلاع الشباب من المدن والمناطق الأخرى على كيفية عمل الأجهزة الحكومية في العاصمة، والقيام بجولة للسياحة والتسوق. قد يتسم فصل الشتاء في برلين بطابع القساوة إلا أن شمس صيف برلين غالباً ما تكون دافئة.

  • Hirschgarten Biergarten in Munich, Copyright: picture-alliance/dpa

    هذه هي الأماكن التي يقصدها الألمان في الصيف

    "حدائق البيرة"

    عام 1812 أصدر ملك بافاريا، ماكسيميليان الأول، قراراً بإنشاء حديقة لإحتساء البيرة في ميونخ، وكان هذا القرار هو الأول من نوعه، وتعتبر الحديقة القريبة من "أوغستينركيلر Augustinerkeller" هي الأقدم من نوعها. ومنذ ذلك الحين أصبحت "حدائق البيرة" وهي حانات الهواء الطلق، شائعة. وتعد حديقة "هيرشغارتن Hirschgarten" في ميونخ والتي تستوعب 8 آلاف زائر، هي الأكبر في ألمانيا.

  • People with 3D glasses at the cinema, Copyright: Colourbox

    هذه هي الأماكن التي يقصدها الألمان في الصيف

    مشاهدة الأفلام السينمائية

    تجاوز عدد رواد دور السينما في ألمانيا 127 مليون مشاهد عام 2005 ، وارتفع إلى 139 مليون مشاهد عام 2015. ويرجع الفضل في ذلك إلى ظهور تقنية العرض الجديدة الثلاثية الأبعاد. كما أن دور السينما تعتبر ملاذاً مناسباً لتجنب حرارة الصيف.

  • Ahr bike path, Copyright: Foto: Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V.

    هذه هي الأماكن التي يقصدها الألمان في الصيف

    ركوب الدراجات الهوائية

    تمتلك ألمانيا َشبكة كبيرة من الطرق والمسارات المُخَصَصة للدراجات الهوائية، التي يزداد استخدامها خلال فصل الصيف. وتمر بعض هذه الطرق عبر الغابات كما في بافاريا، وبمحاذاة الأنهار مثل الراين، كما أن بعض الطرق والمسارات تمر عبر مناطق زراعية، مثل وادي نهر "آر" في ولاية راينلاند بفالتس في غربي المانيا، وتشتهر هذه المنطقة بصناعة النبيذ الأحمر.

  • Beach on Mallorca, Copyright: picture-alliance/dpa/J.Stratenschulte

    هذه هي الأماكن التي يقصدها الألمان في الصيف

    على شواطىء الولاية السابعة عشر

    غالباً ما يشار إلى جزيرة مايوركا الإسبانية بأنها الولاية الألمانية السابعة عشر، ويرجع ذلك ملايين الألمان الذين يقضون إجازتهم الصيفية هناك. كما أن أكثر من 30 ألف ألماني اتخذوا من هذه الجزيرة وطناً لهم، وهذا يعني أن الألمان الذين سيزورن جزيرة مايوركا سيجدون من يتحدث معهم بلغتهم وسيشعرون أنهم بين أهلهم بعيداً عن قسوة الطقس الألماني. إعداد: كيت موسر/ غ.د.

    الكاتب: غالية داغستاني


مختارات

هذه هي الأماكن التي يقصدها الألمان في الصيف

عندما تعطل المدارس في الصيف وتتباطئ وتيرة العمل، يسافر كثير من في الألمان رحلات سياحية إلى خارج البلاد. لكن كثيرين يبقون في البلاد. فكيف يمكن قضاء أيام الصيف الجميلة والاستمتاع بالعطلة في ألمانيا؟ (07.07.2018)  

مواضيع ذات صلة

Urlaub bei den Stars

رونالدو الصائم عن التهديف..له مشاريع أخرى تتقدم 13.09.2018

نجاح نجم الكرة العالمية كريستيانو رونالدو لا يقتصر على المستطيل الأخضر، بل يمتد أيضا إلى عالم المال والأعمال. رونالدو الذي لم يسجل أي هدف منذ وصوله إلى يوفنتوس له مشاريع أخرى تنمو بشكل مضطرد!

Spanien Madrid Cristiano Ronaldo auf dem Weg zum Gericht

رونالدو يُواصل التوسع عقاريا! 07.02.2018

أوضحت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اقتنى مبنى مكتبة "كاسا ديل ليبرو" الشهيرة في العاصمة الإسبانية مدريد بهدف تحويله إلى فندق فخم. كما يعتزم أفضل لاعب في العالم فتح فنادق آخرى في عدة أماكن في العالم.

Christiano Ronaldo weint

حزن ودموع ومعاناة..هكذا قضى رونالدو طفولته! 04.10.2017

كريستيانو رونالدو قصة نجاح تضاهي اسطورة، فما قدمه هذا النجم الاستثنائي للبرتغال ولريال مدريد الإسباني في السنوات الأخيرة يفوق الخيال، غير أن ذلك لم يأت من فراغ وإنما من رحم سنوات من المعاناة الطويلة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  