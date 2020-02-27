 مقتل 22 جنديًا تركيًا بغارات جوية في سوريا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.02.2020

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أخبار

مقتل 22 جنديًا تركيًا بغارات جوية في سوريا

قال حاكم إقليم خطاي التركي إن غارة جوية لقوات الحكومة السورية قتلت 22 جنديا تركيا في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، فيما عقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس اجتماعا أمنياً استثنائيا حول الوضع في سوريا.

قال حاكم إقليم خطاي التركي إن غارة جوية لقوات الحكومة السورية قتلت 22 جنديا تركيا في منطقة إدلب

قال حاكم إقليم خطاي التركي إن غارة جوية لقوات الحكومة السورية قتلت 22 جنديا تركيا في منطقة إدلب

قتل 22 جنديًا تركيًا على الأقل الخميس (27 فبراير/ شباط 2020) في غارات جوية في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، بحسب حصيلة جديدة أوردتها السلطات التركية. وقال والي محافظة هاتاي التركية المحاذية لسوريا في خطاب متلفز، إنّ جنودا عدة آخرين تعرضوا لإصابات خطرة وتتم معالجتهم في هاتاي. ونسب والي المحافظة الضربات الجوية الى النظام السوري.

وعقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس اجتماعا أمنياً استثنائيا حول الوضع في شمال-شرق سوريا، بحسب وسائل إعلام، في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير عن خسائر تركية كبيرة.  ووفق "ان تي في"و"سي ان ان-تورك" التركيتان، ترأس أردوغان اجتماعا في أنقرة بحضور مسؤولين رفيعين. وقبيل ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 34 جنديا تركيا في غارات في محافظة إدلب، ولم تؤكد أنقرة الأمر. فيما أوردت وكالة الأناضول نقلا عن مسؤول تركي قوله: قررنا الرد بالمثل على الحكومة السورية بعد مقتل جنود أتراك في إدلب

في غضون ذلك، قال مسؤول تركي رفيع لرويترز اليوم الخميس إن تركيا قررت عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا سواء برا أو بحرا، في ظل توقع تدفق وشيك للاجئين من إدلب السورية، حيث نزح نحو مليون شخص. وأضاف المسؤول أن أوامر صدرت لقوات الشرطة وخفر السواحل وأمن الحدود بعدم اعتراض اللاجئين.

ع.ش (أ ف ب، رويترز)

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa/X. Hua)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    سيطر الجيش السوري على كامل المناطق المحيطة بمدينة حلب من الجهتين الغربية والشمالية، وتمكن بذلك من إبعاد هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) والفصائل المعارضة الأخرى عنها.

  • Syrien Konflikt l Zerstörte Gebäude in der Ortschaft Kafr Hamrah nahe Aleppo (picture alliance/dpa/BERNAMA/H. Mohamed)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    لم يبق سوى الركام في القرى المجاورة لحلب. الصورة لبلدة كفر حمرة في ريف حلب الشمالي الغربي.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa/J. Mohammad)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    رغم سيطرة القوات الحكومية على كامل مدينة حلب عام 2016 إثر معارك وحصار استمر أشهرا عدة للفصائل المعارضة في أحيائها الشرقية، بقيت المدينة هدفاً لقذائف هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل المعارضة الأخرى المنتشرة عند أطرافها والتي أودت بحياة مئات المدنيين.

  • Syrien Kämpfe um die Autobahn M5 (Getty Images/AFP/A. Watad)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    لم تمر ساعات على إعلان استعادة الجيش السوري كافة المناطق بمدينة حلب حتى توجه سكانها الأصليين إلى مدينتهم التي غادروها قبل سنوات بسبب المعارك المحتدمة حينذاك وسيطرة الفصائل المعارضة على المدينة.

  • Syrien l Elternlose, vertriebene Kinder (Getty Images/AFP/A. Watad)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    تحذيرات من الأمم المتحدة بأن حجم الأزمة الإنسانية أصبح يفوق طاقة وكالات الإغاثة مع فرار ما يقرب من مليون مدني، أغلبهم نساء وأطفال، هربا من المعارك في شمال غرب سوريا، متجهين صوب الحدود التركية في ظل أحوال جوية شتوية بالغة القسوة.

  • Syrische Regierungstruppen nehmen wichtige Autobahn vollständig ein (picture-alliance/dpa/Sputnik/D. Vinogradov)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    خلال أسابيع، سيطرت قوات النظام على مناطق واسعة، وتمكنت من تحقيق هدف طال انتظاره بسيطرتها على كامل الطريق الدولي "إم 5" الذي يصل مدينة حلب بدمشق، ويعبر مدناً رئيسية عدة من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

  • Syrien | syrische Kinder auf einem Truck (Getty Images/AFP/A. Watad)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    حصيلة القتلى في محافظة إدلب منذ أول يناير/كانون الثاني الماضي بلغت 299 قتيلا، حوالي 93 في المائة من القتلى لقوا حتفهم على أيدي قوات الحكومة السورية وحلفائها، وذلك إستنمادا إلى تقارير الأمم المتحدة.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    بقايا الحرب الدامية في سوريا. ألغام جمعتها القوات الحكومية من الطريق الدولي "إم 5".

  • Syrien Notunterkunft in Idlib (picture-alliance/AA/M. Said)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فقد فرّ حوالي 43 ألف شخص خلال الأيام الأربعة الأخيرة فقط من غرب حلب. وتزداد معاناة النازحين مع انخفاض حاد في درجات الحرارة. ولجأ الجزء الأكبر منهم إلى مناطق مكتظة أساساً بالمخيمات قرب الحدود التركية في شمال إدلب، لم يجد كثر خيما تؤويهم أو حتى منازل للإيجار، واضطروا إلى البقاء في العراء.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa/D. Vinogradov)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    منزل فخم يشرف على الطريق الدولي "إم 5" تحول في يوم ما إلى حلاقة. والآن أصبح نقطة تفتيش تحرسها آلية عسكرية تابعة للجيش التركي ورفع فوق المبنى العلم التركي أيضاً. وجهت أنقرة إنذارات عدة لدمشق، وهددت بضرب قواتها "في كل مكان" في حال كررت اعتداءاتها على القوات التركية.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    "معركة تحرير ريف حلب وإدلب مستمرة بغض النظر عن بعض الفقاعات الصوتية الفارغة الآتية من الشمال"، هكذا يرى الرئيس السوري بشار الأسد ردا على التحذيرات التركية لقوات النظام بوقف تقدمها. في الصورة مؤيدون للأسد في احتفال لعودة القوات الحكومية.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    القتال لم يتوقف..قوات النظام "تتقدم باتجاه جبل الشيخ بركات" الذي يطل على ما تبقى من مناطق تحت سيطرة "هيئة تحرير الشام" والفصائل في غرب حلب، بحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa/M. Said)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    "المخيمات تضيق بالنازحين. الأمهات يشعلن البلاستيك لتدفئة أطفالهن ويموت رضع وأطفال من شدة البرد"، مشاهد عن أوضاع اللاجئين والنازحين كما يصفها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكو، الذي قال إن العنف في شمال غرب سوريا لا يفرق "بين منشآت صحية أو سكنية أو مدارس وجوامع وأسواق"، معتبرا أن الحل الوحيد هو وقف اطلاق النار. إعداد: زمن البدري/(أ ف ب، رويترز)

    الكاتب: زمن البدري


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