 مقتل 11 عنصرا من الحشد الشعبي واتهام ″داعش″ بالوقف خلف الهجوم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.01.2021

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أخبار

مقتل 11 عنصرا من الحشد الشعبي واتهام "داعش" بالوقف خلف الهجوم

هجوم في العراق على أحد الألوية التابعة للحشد الشعبي، ما أسفر عن مقتل 11 عنصرا فيه. والاتهامات تتجه إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). وطائرات التحالف الدولي تستهدف عناصر من "داعش" في موقعين.

صورة من الأرشيف لمعركة الجيش العراقي ضد داعش في الموصل عام 2016.

رغم الانتصار على "داعش" في العراق قبل سنوات؛ مازالت خلايا منه تنشط في بعض المناطق البعيدة عن المدن، وتستهدف بين وقت وآخر مواقع عسكرية.

قتل 11 عنصرا في قوات الحشد الشعبي العراقي، في كمين نُسب إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) شمال بغداد، بحسب وكالة فرانس برس، نقلا عن مصدر أمني في الحشد.

مختارات

من أين حصل تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي على أسلحته؟ وكيف مول عمليات شراء الأسلحة والمعدات الحربية؟ تقرير حديث لمركز أبحاث بريطاني يجيب على ذلك، ويكشف عن شبكة الإمداد الدولية التي استغلها تنظيم داعش طوال سنوات.

أكدت القوات العراقية أنها تمكنت من تحرير قضاء راوة بالكامل من سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية" في أقصى غربي العراق. وتقع راوة في الصحراء المحاذية للحدود مع سوريا.

ونُفذ الهجوم ليلا بواسطة أسلحة خفيفة شرق مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، ويأتي بعد يومين من تفجيرين انتحاريين في قلب بغداد أسفرا عن مقتل 32 مدنيا وتبناهما التنظيم المتطرف.

وقال أبو علي المالكي، أحد الضباط في اللواء 22 في الحشد، إن "تنظيم الدولة الإسلامية شن هجوما على اللواء 22 شرق تكريت"، مركز محافظة صلاح الدين، التي تبعد حوالى 150 كلم شمال بغداد.

وقالت مصادر أخرى في الحشد إن 11 عنصرا قتلوا وأصيب عشرة آخرون. ولم تتبن أي جهة الهجوم، لكن عدة مصادر عراقية اتهمت تنظيم "الدولة الإسلامية"، بحسب فرانس برس.

وقُتل 32 شخصا وأصيب 110 آخرون في تفجيرين انتحاريين وقعا في وسط بغداد الخميس تبناهما تنظيم "الدولة الإسلامية" وأوقعا أكبر عدد من الضحايا في العاصمة العراقية منذ ثلاث سنوات.

وكما في 2018، حصل الاعتداء في وقت تناقش السلطات تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، وهو استحقاق غالبا ما يترافق مع أعمال عنف. ونجحت القوات العراقية في القضاء على التنظيم في معاقله الكبرى نهاية 2017 بعد معارك دامية. لكن خلايا منه لا تزال تنشط في بعض المناطق البعيدة عن المدن، وتستهدف بين وقت وآخر مواقع عسكرية. ووقعت تفجيرات في بغداد في حزيران/يونيو 2019.

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ملاحقة فلول داعش في العراق

من جانب آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي تنفيذ طيران التحالف الدولي ضربتين جويتين "الأولى في سلسلة جبال قره جوغ والآخرى ضمن قاطع كركوك". وأشارت إلى أن "الضربتين أسفرتا عن قتل سبعة عناصر من عصابات داعش وتدمير أربعة انفاق كانت تستخدم من قبل العناصر الإرهابية".

ف.ي/ص.ش (ا.ف.ب، د.ب.ا)

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Rückkehr (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    المدينة القديمة: أثر بعد عين

    المدينة القديمة التاريخية للموصل أضحت أثراً بعد عين، وهي تقع في الجانب الغربي لنهر دجلة الذي يشق ثاني أكبر مدينة في العراق. والمعركة الحاسمة لتحرير الموصل من هيمنة "داعش" حصلت في الشطر الغربي. وتحصن مقاتلو التنظيم الإرهابي في الأزقة الضيقة للمدينة القديمة.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Tigris-Ufer und zerstörte Altstadt (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    دمار في كل مكان

    من ينظر من الجانب الشرقي للفرات إلى المدينة القديمة في الموصل على الشطر الغربي، تقع عينه على مشهد من الحُفر والبيوت المهدمة والحطام. ففي يونيو/حزيران وحده من عام 2017 انفجرت أكثر من 4000 قنبلة ألقاها التحالف المناهض لـ"داعش". وغالبية الهجمات نفذها سلاح الجو الأمريكي.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    حطام بملايين الأطنان

    المدينة القديمة التاريخية لن تعود كما كانت عليه قبل بداية المعركة لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية". وتقدر الأمم المتحدة وزن الحطام بثمانية ملايين طن.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    عودة محفوفة بالمخاطر

    بالرغم من كل ما سبق ذكره رجعت زهرة مع أطفالها الأربعة إلى الأنقاض المدمرة. لم تتمكن عائلتها من تحمل مبلغ الإيجار العالي في الشطر الشرقي للمدينة الأقل دماراً. ويواجه العائدون عدة مخاطر.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | IS-Sprengstoffgürtel (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    انتهاء الحرب وبقاء الخطر

    ما ترونه على الحطام هو حزام ناسف لأحد الانتحاريين. وإذا انفجر الحزام المحشو بالمتفجرات وقطع معدنية، تنطلق قذائف مميتة في كل الاتجاهات. ويواجه العائدون إلى الموصل، كذلك، خطر القنابل غير المتفجرة.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt & Spuren Häuserkampf (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    آثار المعركة

    في الأزقة الضيقة للمدينة القديمة المدمرة تُرى آثار المعركة، التي استمرت تسعة أشهر، إلى يومنا هذا. على الأرض زحف الجيش العراقي والميليشيات المتحالفة تحت غطاء هجمات جوية أمريكية كثيفة تسببت في الجزء الأكبر من الدمار.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Leichensäcke (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    جثث وجثث وجثث

    في أحد الأزقة الضيقة نعثر على عشر جثث محشوة في أكياس. وإلى يومنا هذا يتم انتشال جثث من وسط الأنقاض. ودرجات الحرارة المرتفعة في الصيف تقوي رائحة التحلل. وليس واضحاً كم هو عدد الناس الذين قُتلوا أثناء المعركة. والتقديرات المتوفرة تتراوح بين 10.000 و40.000.

  • Irak Altstadt aus Mossul (DW)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    مصالحة صعبة

    من حين لآخر نصادف مخطوطات غرافيتي على جدران البيوت تطالب بالانتقام: "داعش.. نريد دمك". عملية المصالحة بين ضحايا التنظيم وعناصره وداعميه صعبة. المستقبل وحده هو الذي سيجيب على هذا السؤال.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Ahmad Mohammed Abdulrahman (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    العمل لهزيمة الماضي

    يحاول أحمد محمد عبد الرحمن، عمدة حي حمام منقوش، منع الجناة من العودة والتوسط بين ضحايا التنظيم الإرهابي والمؤيدين له. "يجب علينا إيجاد فرص عمل لكي يفكروا في أشياء أخرى. فعندما تعيش الناس فقط في الماضي، فإنه يتكرر".

  • Zerstörte Al Nuri Moschee in Mossul (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    إعلان "الخلافة"

    مباشرة بالقرب من حي حمام منقوش يقع مسجد النوري الشهير، أبرز معالم المدينة القديمة. في حزيران/يونيو 2014 أعلن زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي من هنا قيام "الخلافة". وسيطر "داعش" ثلاث سنوات على الموصل.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | zerstörte Al-Nuri Moschee (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    إنقاذ إرث ثقافي

    يبدو أن الميليشيا الإرهابية "داعش" فجرت خلال انسحابها من الموصل مسجد النوري. وفي الخريف الماضي أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها تعتزم تمويل إعادة بناء المسجد القديم بنحو 50 مليون دولار.

  • Zerstörte Al Nuri Moschee (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    المئذنة الحدباء

    صمدت المئذنة الحدباء لمسجد النوري أكثر من 800 عام في وجه العواصف والحروب. والسكان سموها "حدبة"، لأنها مائلة. ولم يبق منها اليوم إلا جزء من الأساس.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | ehemaliger Unterschlupf IS-Kämpfer (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    المدنيون كدروع بشرية

    بين الحين والآخر نصادف أنقاضاً تحصن فيها مقاتلو "داعش" في المرحلة الأخيرة من معركة التحرير. في هذا المخبأ على المدخل تم زرع عبوات ناسفة. ورائحة التعفن توحي بأن أشخاصا توفوا هنا. وذكر ناجون أن مقاتلي التنظيم الإرهابي استخدموا مدنيين كدروع بشرية.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Schutzweste & Koran (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    الحرب وحدها لا تحرز النصر

    إلى جنب سترة حماية ممزقة نرى مصحف صغير للقرآن على الأرض. "داعش" انهزم عسكرياً، إلا أن مقاتلين ناجين ومجندين جدد يواصلون تنفيذ اعتداءات في العراق. ولا يمكن التغلب على ايدلوجية الإرهابيين بوسائل عسكرية فقط.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | zerstörtes Auto (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    خردة الحرب

    الكثير من السيارات تحولت تحت لهيب نار الهجمات الجوية إلى ركام من الحطام يسوده الصدأ. وبعض الإطارات تعود لسيارات متفجرة استعملها داعش "للدفاع" خلال الانسحاب.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Trauer um verlorenes Haus (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    أمنيتها الوحيدة العودة

    يبدو أن الموصل قبل هيمنة "داعش" كانت تحتضن نحو مليوني نسمة من السكان. وبسبب الحرب هرب نصفهم، بينهم نحو 700.000 نسمة من المدينة القديمة ذات الكثافة السكانية. هذه المرأة تقف أمام حطام منزلها الذي أكلته نار الحرب.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt, farbenfrohe Türen (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    ألوان وسط الدمار

    المدينة القديمة التاريخية كانت معروفة بأبواب بيوتها الفاخرة المزركشة. القليل منها فقط ظل قائماً. وهذه التحف الفنية تعكس مظاهر ملونة وسط الدمار.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt, ehemalige Farbenpracht (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    دب محشو بالمتفجرات

    هذه هو شكل البيوت من الداخل. إرادة إعادة البناء كبيرة؛ إذ أن الكثير من عائلات اللاجئين سئمت العيش في معسكرات على هامش المدينة أو في بيوت مؤجرة. الدب الدمية على حافة الشباك قد يكون قنبلة محشوة بالمتفجرات.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | teurer Wiederaufbau (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    تكلفة إعادة الإعمار؟

    تُعد معركة الموصل، حسب رأي خبراء، من أشد المعارك ضراوة في منطقة مأهولة بالسكان، وذلك منذ الحرب العالمية الثانية. وإعادة البناء تكون بالتالي صعبة ومكلفة. وتقدر الحكومة العراقية التكلفة بملياري دولار على الأقل. ولا شيء يوحي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم المشاركة في التكاليف.


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