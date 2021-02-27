 مقتل 11 جنديا في تحطم مروحية عسكرية في تركيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.03.2021

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أخبار

مقتل 11 جنديا في تحطم مروحية عسكرية في تركيا

متحدثة عن حادث في محافظة بدليس، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحطم مروحية عسكرية كانت تقل عددا من الجنود. في البداية تحدثت الوزارة عن مقتل تسعة جنود ثم ارتفع عدد القتلى ليصل إلى أحد عشر.

أرشيف: مروحية عسكرية تركية

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحطم مروحية عسكرية كانت تقل عددا من الجنود.

ارتفع عدد قتلى حادث تحطم مروحية عسكرية تركية إلى 11جنديا اليوم الخميس (الرابع من مارس/ آذار 2021)، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ". وأعلنت وزارة الدفاع في بيان مساء اليوم أن المروحية كانت في طريقها من بينغول باتجاه مدينة تاتفان فى شرق البلاد.

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أكد الرئيس التركي أردوغان ورئيس وزرائه بن علي يلدريم عملية إسقاط مروحية تركية قرب عفرين السورية ومقتل جنديين اثنين كانا على متن المروحية. فيما ذكر رئيس الوزراء التركي عدم وجود دليل "يشير إلى أن ذلك كان نتيجة تدخل خارجي".

قالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة استدعت سفراء الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وألمانيا لديها للاحتجاج على تفتيش جنود ألمان لسفينة شحن تركية دون موافقة صريحة من السلطات التركية بحثا عما يشتبه بأنها شحنة أسلحة إلى ليبيا.

عثر الجيش التركي على 13 جثة لمواطنين أتراك مخطوفين بشمال العراق، هذا الحادث عمق الخلافات بين المعارضة والحكومة. القسم التركي بـ DW يقدم إجابات على أهم الأسئلة حول هذه الواقعة.

وكانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق أن تسعة جنود أتراك قتلوا وأصيب أربعة بجروح الخميس إثر تحطم مروحية كانت تقلهم في جنوب شرق تركيا، متحدثة عن "حادث" في محافظة بدليس.

وأضافت الوزارة أن أجهزة الإنقاذ كانت تحاول نقل المصابين إلى المستشفى بدون إعطاء توضيحات حول مدى خطورة حالتهم.

وبحسب المصدر نفسه فإن المروحية وهي من طراز كوغار الذي تصنعه ايرباص، أقلعت من مدينة بينغول متوجهة إلى تاتوان حوالي الساعة 11,00 ت غ ثم اختفت عن شاشات الرادار بعد نصف ساعة.

وتمكنت السلطات من تحديد موقع الحادث بعدما نشرت طائرات بدون طيار وطائرة استطلاع ومروحية أخرى.

ويشن الجيش التركي تكرارا عمليات في جنوب شرق البلاد ضد حزب العمال الكردستاني المصنف منظمة "ارهابية" من قبل انقرة وحلفائها الغربيين.

وفي 2017 تحطمت مروحية عسكرية في محافظة شيرناك عند الحدود مع سوريا والعراق ما أدى الى سقوط 13 قتيلا.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

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