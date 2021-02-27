مقتل 11 جنديا في تحطم مروحية عسكرية في تركيا

ارتفع عدد قتلى حادث تحطم مروحية عسكرية تركية إلى 11جنديا اليوم الخميس (الرابع من مارس/ آذار 2021)، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ". وأعلنت وزارة الدفاع في بيان مساء اليوم أن المروحية كانت في طريقها من بينغول باتجاه مدينة تاتفان فى شرق البلاد.

وكانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق أن تسعة جنود أتراك قتلوا وأصيب أربعة بجروح الخميس إثر تحطم مروحية كانت تقلهم في جنوب شرق تركيا، متحدثة عن "حادث" في محافظة بدليس.

وأضافت الوزارة أن أجهزة الإنقاذ كانت تحاول نقل المصابين إلى المستشفى بدون إعطاء توضيحات حول مدى خطورة حالتهم.

وبحسب المصدر نفسه فإن المروحية وهي من طراز كوغار الذي تصنعه ايرباص، أقلعت من مدينة بينغول متوجهة إلى تاتوان حوالي الساعة 11,00 ت غ ثم اختفت عن شاشات الرادار بعد نصف ساعة.

وتمكنت السلطات من تحديد موقع الحادث بعدما نشرت طائرات بدون طيار وطائرة استطلاع ومروحية أخرى.

ويشن الجيش التركي تكرارا عمليات في جنوب شرق البلاد ضد حزب العمال الكردستاني المصنف منظمة "ارهابية" من قبل انقرة وحلفائها الغربيين.

وفي 2017 تحطمت مروحية عسكرية في محافظة شيرناك عند الحدود مع سوريا والعراق ما أدى الى سقوط 13 قتيلا.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)