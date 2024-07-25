مقتل وفقدان أكثر من مئتي مهاجر في حادثين منفصلين

ذكرت منظمات تابعة للأمم المتحدة غرق وفقدان أثر أكثر من مئتي مهاجر في حادثين منفصلين قبالة سواحل اليمن وموريتانيا.

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس (25 تموز/يوليو 2024) فقدان أكثر من 40 مهاجرا أفريقيا في حادثة لانقلاب قارب قبالة سواحل محافظة تعز، جنوب غربي اليمن. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تغريدة على حسابها بمنصة إكس اليوم ، "انقلب قارب يقل 45 لاجئا ومهاجرا من القرن الأفريقي قبالة محافظة تعز الليلة الماضية".

وأشارت المفوضية إلى أن القارب انقلب جراء الرياح القوية والحمولة الزائدة. وأضافت أنه حتى الآن لم يتم العثور سوى على أربعة ناجين فقط، بينما لا يزال 41 آخرين في عداد المفقودين. وأكدت المفوضية أنها تواصل ، بجانب منظمة الهجرة الدولية وبقية الشركاء، العمل من أجل مساعدة الناجين وتلبية احتياجات الحماية.

وكان 49 مهاجرا لقوا حتفهم، بينهم 31 امرأة وستة أطفال، فيما فقد 140 آخرون في حادثة مماثلة وقعت في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بعد انقلاب قارب لهم في ساحل قبالة مديرية رضوم التابعة لمحافظة شبوة شرقي اليمن. وكان على متن القارب 260 مهاجرا.

ويخوض عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأحمر واليمن للوصول إلى السعودية هربا من النزاعات أو سعيا للحصول على فرص اقتصادية أفضل.

البرلمان الأوروبي الجديد يتجه نحو اليمين To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وفي سياق متصل ذكرت منظمة الهجرة أمس الأربعاء أن 15 شخصا غرقوا فيما لا يزال أكثر من 150 في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب كان يقل 300 شخص قبالة سواحل نواكشوط.

ويعد الطريق عبر المحيط الأطلسي من ساحل غرب أفريقيا إلى جزر الكناري، والذي يستخدمه عادة المهاجرون الأفارقة في سبيل الوصول إلى إسبانيا، أحد أخطر طرق الهجرة في العالم. وفصل الصيف عادة هو أكثر الفترات الزمنية ازدحاما على ذلك الطريق.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان اليوم الأربعاء إن خفر السواحل الموريتاني أنقذ 120 شخصا نُقل عشرة منهم على وجه السرعة إلى المستشفيات بينما تتواصل الجهود للعثور على المفقودين. وأضافت أن الركاب أبحروا من جامبيا وأمضوا سبعة أيام في البحر قبل أن يغرق القارب.

وذكر إبا سار، وهو بائع بسوق سمك في نواكشوط، أن الرياح القوية في اليومين الماضيين دفعت الجثث قرب الشاطئ، وأنه رأى انتشال نحو 30 جثة. وقال سار لرويترز عبر الهاتف "بالتأكيد سيتم العثور على جثث أخرى خلال اليومين المقبلين".

ولم ترد السلطات الموريتانية على طلب من رويترز للتعليق.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 19700 مهاجر وصلوا إلى جزر الكناري باستخدام الطريق عبر المحيط الأطلسي في الفترة من أول كانون الثاني/يناير إلى 15 تموز/يوليو 2024 بزيادة 160 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت مجموعة "ووكينج بوردرز" المدافعة عن حقوق المهاجرين في حزيران/يونيو إن عددا غير مسبوق من المهاجرين بلغ نحو خمسة آلاف مهاجر لاقوا حتفهم في البحر في أول خمسة أشهر من عام 2024 خلال محاولتهم الوصول إلى الأرخبيل الإسباني.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)