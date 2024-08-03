مقتل وجرح العشرات في هجوم تبنته "حركة الشباب" في مقديشو

بهجوم نفذه خمسة أفراد من حركة الشباب على فندق ومطعم في ساحل بمقديشو قتل 32 شخصا وأصيب أكثر من 60 آخرين. الهجوم بحسب الشرطة نفذه خمسة إرهابيين، وتبنته "حركة الشباب" الإسلاموية المتطرفة.

ذكر متحدث باسم الشرطة الصومالية أن حصيلة قتلى الهجوم الذي شنه إسلامويون على فندق وشاطي ليدو الشعبي، في العاصمة الصومالية مقديشو، ارتفعت إلى 32 شخصا على الأقل ، من بينهم الإرهابيون الخمسة وارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 60 آخرين .

ومن المرجح ارتفاع حصيلة الضحايا، حيث استمرت قوات الأمن في القتال، حتى ساعات الصباح الأولى.

قوات الأمن في مقديشو صورة من: Farah Abdi Warsameh/AP/dpa/picture alliance

وصرح المتحدث باسم الشرطة عبد الفتاح آدم في مؤتمر صحفي قائلا "قتل أكثر من 32 مدنيا في هجوم المطعم وأصيب 63 آخرون"، مضيفا أن أحد المهاجمين فجر نفسه بينما قُتل ثلاثة آخرون. وقال إن الشرطة قبضت على أحد المهاجمين حيا".

وقالت شمسو عبدي، التي قضت المساء في فندق ليدو بيتش مع أصدقائها لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أصبت في ذراعي بشظايا قذيفة مدفعية" وأضافت أن أحد أصدقائها أصيب في الرأس وكان في حالة حرجة" وتابعت أن حالة من الذعر سادت في الفندق.

وكانت الشرطة الوطنية في الصومال قد أعلنت في وقت سابق صباح اليوم السبت، مقتل منفذي الهجوم على الفندق الواقع في شاطئ ليدو بمديرية حي عبد العزيز بالعاصمة مقديشو . وقالت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم إن قوات الأمن قامت بتصفية العناصر الإرهابية الخمسة التي شنت الهجوم، وإنقاذ العديد من المحاصرين بالموقع. وأضافت الوكالة الصومالية أن أجهزة الأمن أحبطت مخططا إرهابيا آخر في مقديشو.

ويعد شاطئ ليدو وجهة مفضلة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع لسكان مقديشو. ووفقا لتقارير الشرطة، فإن إطلاق النار سبقه انفجار نفذه انتحاري. وأعلنت حركة الشباب ، التي تهدف إلى فرض تفسيرها المتشدد للشريعة الاسلامية، مسؤوليتها عن الهجوم عبر محطتها الإذاعية. وتسيطر الحركة على مناطق في أجزاء من الصومال ، لكن تم طرد عناصرها من العاصمة في السنوات الأخيرة.

ع.خ/ع.ج.م (د ب ا، ا ف ب، رويترز)