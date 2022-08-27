مقتل وجرح العشرات في أحدث اشتباكات في العاصمة الليبية

قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، إن إجمالي ضحايا الاشتباكات الدائرة في المدينة بلغ 99، مؤكدة في بيان لها مساء اليوم السبت (27 أغسطس/ آب 2022) مقتل 12 شخصاً، وإصابة 87، فيما غادر 29 شخصاً المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية.
وتثير هذه الاشتباكات مخاوف من اندلاع حرب جديدة في ليبيا، التي تعيش بالفعل حالة من الفوضى في ظل وجود حكومتين متنافستين.
ومن جهة أخرى، أفاد الناطق باسم جهاز الحرس والطوارئ، أسامة علي، بأن الإحصائيات "لا زالت أولية". وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب.أ) أكد الناطق "صعوبة وصول سيارات الإسعاف لمناطق الاشتباك، من أجل إسعاف المصابين وإجلاء العالقين، وذلك بسبب استمرار القتال بين الطرفين".
ونقلت قناة "ليبياالأحرار" عن سرايا الطب العسكري التابعة لوزارة الدفاع تمكنهم من "إخراج جثتين من عدد من مواقع الاشتباك"، وأفادت أن "سرايا الطب العسكري تقوم بإجلاء 23 عائلة من محيط شارعي الجمهورية ومنطقة باب بن غشير".
من جهته، أفاد الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم، مالك مرسيط، لقناة محلية أن المركز "أسعف جريحين من جزيرة القادسية، ووفر ممراً آمناً لـ100 شخص من المنطقة القريبة من معسكر الـ77، حيث تدور الاشتباكات".
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة عن تعرض مستشفيات عامة ومراكز صحية تابعة لها للقصف والاستهداف، وبينت مقاطع وصور منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تضرر مباني عديدة ومنازل وسيارات في مناطق القتال.
وميدانياً، مازالت أصوات إطلاق النار تسمع في أرجاء المدينة بمختلف أنواع الأسلحة في مناطق باب بن غشير، وشارع الزاوية، وشارع الجمهورية، وجزيرة القادسية، وأحياء أخرى.
صورة مركبة لرئيسي الحكومتين المتنافستين: عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.
وكانت الاشتباكات قد بدأت وسط طرابلس منذ ليلة البارحة بين الكتيبة 777 بقيادة هيثم التاجوري، وقوة حماية الدستور، بقيادة، عبد الغني الككلي، المعروف بغنيوة والداعم لحكومة الدبيبة.
واندلعت اشتباكات أخرى بمنطقة جنزور بالضاحية الغربية لطرابلس، بالقرب من جسر الـ 17، على بعد 17 كيلومتراً من وسط المدينة.
واتهمت حكومة الوحدة الوطنية رئيس الحكومة المنافسة فتحي باشاغا الموجود في سرت (وسط)، بتنفيذ "ما أعلنه... من تهديدات باستخدام القوة للعدوان على المدينة".
ومنذ تعيينه في شباط/فبراير من قبل البرلمان المتمركز في الشرق، يحاول باشاغا من دون جدوى دخول طرابلس لتأسيس سلطته هناك. وقد هدد مؤخراً باستخدام القوة لتحقيق ذلك. ولم يعلّق على الفور على الاتهامات التي وجّهتها إليه طرابلس.
يحظى باشاغا بدعم خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا الذي حاولت قواته احتلال العاصمة في 2019.
خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)
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توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف
تستضيف العاصمة الألمانية برلين الأربعاء (23 حزيران/يونيو 2021) جولة جديدة من محادثات السلام الليبية. ستركز المحادثات على التحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا، ومسألة تشكيل قوات أمنية موحدة. واستضافت برلين برعاية الأمم المتحدة في 19 كانون الثاني/ يناير 2020 مؤتمرا حول ليبيا شارك فيه طرفا النزاع إلى جانب رؤساء روسيا وتركيا وفرنسا ومصر.
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توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف
في شباط/فبراير من عام 2011 اندلعت في بنغازي ومن ثم في مناطق أخرى تظاهرات جوبهت بعنف من قبل نظام معمر القذافي، الذي حكم البلاد منذ عام 1969 بقبضة من حديد. شن تحالف بقيادة واشنطن وباريس ولندن هجمات على مقار قوات القذافي، بعد حصوله على ضوء أخضر من الأمم المتحدة. ثم انتقلت قيادة العملية الى حلف شمال الأطلسي. ولقي القذافي مصرعه في 20 تشرين الأول/أكتوبر بالقرب من مسقط رأسه في سرت.
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توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف
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توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف
تعرضت السفارتان الأميركية في أيلول/سبتمبر 2012 والفرنسية في نيسان/أبريل 2013 لهجومين تسبب الأول بمقتل أربعة أميركيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز والثاني بإصابة حارسين فرنسيين، فأغلقت غالبية السفارات الأجنبية أبوابها وغادرت طواقمها البلاد.
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توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف
في أيار/مايو 2014، أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدء عملية "الكرامة" ضد جماعات إسلامية مسلحة في شرق ليبيا. وانضم ضباط من المنطقة الشرقية إلى صفوف "الجيش الوطني الليبي" الذي شكله حفتر. في حزيران/يونيو 2014، تم انتخاب برلمان جديد جاءت أغلبيته مناوئة للإسلاميين الذين قاطعوه.
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توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف
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توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف
في كانون الأول/ ديسمبر 2015 وبعد مفاوضات استمرت أشهراً، وقع ممثلون للمجتمع المدني ونواب ليبيون في الصخيرات بالمغرب، اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة، وأُعلنت حكومة الوفاق الوطني. لكن لم تنل هذه الحكومة قط ثقة البرلمان في الشرق المدعوم من خليفة حفتر، ولم تتمكن من فرض سلطتها على القوى السياسية والعسكرية في البلاد.
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توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف
في السنوات التالية تنازعت سلطتان الحكم في ليبيا: في الغرب حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا لها وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، وسلطة موازية في شرقي البلاد بقيادة خليفة حفتر. جمع اجتماعان في باريس في عامي 2017 و2018 حفتر والسراج في محاولة للوصول إلى تسوية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بيد أنه لم يتم الالتزام بما اتفق عليه ومضت الحرب في طحن البلاد.
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توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف
في مطلع 2019، بدأت قوات حفتر بغزو الجنوب بدعم من القبائل المحلية، فسيطرت بلا معارك على سبها والشرارة، أحد أكبر الحقول النفطية في البلاد. ومن ثم تقدمت باتجاه طرابلس، حيث جوبهت بمقاومة عنيفة من القوات الموالية لحكومة الوفاق التي شنت بعد عام تقريباً هجوماً معاكساً وحققت تقدماً، لكن في حزيران/ يونيو 2020 هدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ب"التدخل" العسكري في ليبيا في حال تقدم قوات الوفاق نحو سرت.
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توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف
بعد فشل متكرر لإخراج ليبيا من الفوضى، أفضى حوار ليبي رعته الأمم المتحدة في جنيف في الخامس من شباط/فبراير 2021 إلى توقيع اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار "بمفعول فوري". ومن ثم جرى الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، نالت ثقة البرلمان في آذار/ مارس. ومهمة حكومة الدبيبة السير بالبلاد نحو تنظيم الانتخابات. وبذلك عاد الأمل المفقود باحتمال تحسن الوضع. إعداد: خالد سلامة
الكاتب: خالد سلامة