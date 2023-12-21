مقتل وإصابة العشرات في إطلاق نار بجامعة تشيكية

أسفر إطلاق نار داخل حرم إحدى الجامعات بوسط العاصمة التشيكية براغ عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة العشرات. ونقلت وكالة الأنباء التشيكية "سي تي كيه" عن الشرطة قولها إنه تم تحييد مرتكب الحادث.

أعلنت خدمات الإسعاف في العاصمة التشيكية مقتل عشرة أشخاص في إطلاق نار في جامعة في براغ الخميس (21 كانون الأول/ديسمبر 2023) وإصابة نحو ثلاثين آخرين، قبل أن تُردي الشرطة المسلح.

وقالت المتحدثة باسم الإسعاف يانا بوستوفا للتلفزيون التشيكي العام "في الوقت الحالي، أستطيع أن أقول إن هناك 11 قتيلاً في مكان الحادثة، من بينهم المسلّح".

وأفادت وسائل إعلام تشيكية بأنّ إطلاق النار وقع في كلية الفنون في جامعة تشارلز، حيث صدرت تعليمات للمدرّسين والطلاب بإقفال أبواب الغرف التي يتواجدون فيها، بينما كانت الشرطة تتدخّل.

وفي وقت سابق، أفادت الشرطة عبر منصة "إكس"، بأنّه "تمّ القضاء على المسلّح!!! ويجري حالياً إخلاء المبنى وهناك عدّة قتلى وعشرات الجرحى في مكان الحادث".

من جهته، قال وزير الداخلية فيت راكوسان للتلفزيون التشيكي العام إنّ المسلّح "قُتل على الأرجح"، مشيراً إلى "معلومات أولية".

كما أفادت خدمة الطوارئ في براغ عبر منصة "إكس"، بأنّه تمّ نشر "عدد كبير من وحدات الإسعاف" في الكلية، مضيفة أنّ الإصابات تراوحت بين خفيفة وخطيرة جدا.

وأفادت قناة "نوفا تي في" الخاصّة عن وقوع انفجار وعن وجود مسلّح على سطح مبنى الجامعة الواقع في وسط براغ التاريخي.

وأوضح راكوسان أنّه "لم يتمّ التأكد من وجود مسلّح آخر"، داعياً الناس إلى اتباع تعليمات الشرطة.

وأغلقت الشرطة المنطقة، كما طلبت من الناس الذين يعيشون بالقرب منها البقاء في منازلهم.

وفي أول رد فعل رسمي ألماني قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إنّ هجوم "يصيب أوروبا في قلبها". الوزيرة قدمت تعازيها وتعطافها "الكامل مع عائلات الضحايا واصدقائهم".

ويشار إلى أنه تم إخراج الأشخاص من المبنى واحدا تلو الآخر، وتواجد عدد من سيارات الإسعاف وأطباء طوارئ في مكان الحادث.

وقد تأسست جامعة تشارلز عام 1348، مما يجعلها واحدة من أقدم الجامعات في أوروبا. ويبلغ إجمالي عدد الطلاب بالجامعة حوالي 49500 طالب، ومن بينهم حوالي 8000 يدرسون في قسم الفلسفة الذي يقدم دورات في الدراسات الألمانية والدراسات السلافية والتاريخ.

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)